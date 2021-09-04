https://ru.sputnik.md/20210904/pogodnye-rekordy-44469575.html

Погодные рекорды Молдовы 4 сентября

Погодные рекорды Молдовы 4 сентября

Погодные рекорды Молдовы 4 сентября

2021-09-04T00:01+0300

2021-09-04T00:01+0300

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в молдове

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рекорды

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Самое холодное четвертое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано 18 лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 2003 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +33,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html

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2021

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в молдове, климат, погода, рекорды