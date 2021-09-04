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Погодные рекорды Молдовы 4 сентября
Погодные рекорды Молдовы 4 сентября
Погодные рекорды Молдовы 4 сентября
2021-09-04T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Самое холодное четвертое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано 18 лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 2003 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +33,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 4 сентября

00:01 04.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПрирода
Природа - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Самое холодное четвертое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано 18 лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 2003 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,9 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум в этот день зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +33,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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