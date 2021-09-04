Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210904/postkovidnyy-sindrom-v-belgii-lechat-pokhodami-v-muzey-44483866.html
Постковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей
Постковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей
Врачи в Бельгии нашли оригинальный способ борьбы с постковидной депрессией. 04.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-04T20:45+0300
2021-09-04T20:45+0300
коронавирус
в мире
бельгия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2122/24/21222466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41b0f293c063034fc22b1e64fe6eb573.jpg
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Перенесшим COVID-19 жителям Брюсселя стали выписывать бесплатное посещение музеев в качестве борьбы со стрессом, пишет ФАН.Пациентам, которые находятся на реабилитации после коронавируса, выписывают походы в музей для нормализации психики. Метод начали использовать врачи бельгийской больницы Бругманн. Специалисты разработали трехмесячную пилотную программу реабилитации.Пациентам с постковидным синдромом предлагают бесплатное посещение пяти общественных пространств, среди которых Музей моды, Музей канализации и Центр современного искусства. Инициатива поступила от члена городского совета Брюсселя по культуре и туризму Дельфины Хубы.
https://ru.sputnik.md/20210817/postkovidnyy-sindrom-risk-rak-legkih-43971036.html
бельгия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2122/24/21222466_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_83f3bfad6ae397c940d294d736dbb481.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, бельгия

Постковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей

20:45 04.09.2021
538
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПосетитель у картины Ильи Репина "Крестный ход в Курской губернии" в зале художника в Третьяковской галерее
Посетитель у картины Ильи Репина Крестный ход в Курской губернии в зале художника в Третьяковской галерее - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Врачи в Бельгии нашли оригинальный способ борьбы с постковидной депрессией.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Перенесшим COVID-19 жителям Брюсселя стали выписывать бесплатное посещение музеев в качестве борьбы со стрессом, пишет ФАН.
Пациентам, которые находятся на реабилитации после коронавируса, выписывают походы в музей для нормализации психики. Метод начали использовать врачи бельгийской больницы Бругманн. Специалисты разработали трехмесячную пилотную программу реабилитации.
Туберкулез - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
Коронавирус
Постковидный синдром в разы увеличивает риски заболеть раком легких
17 августа, 13:51
238
Пациентам с постковидным синдромом предлагают бесплатное посещение пяти общественных пространств, среди которых Музей моды, Музей канализации и Центр современного искусства. Инициатива поступила от члена городского совета Брюсселя по культуре и туризму Дельфины Хубы.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:45Постковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей
20:15Как выявить шпионские программы в смартфоне: совет эксперта
20:00Кровавые бананы щедрого Сэма
19:47Отношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео
19:27"Ты супер!": в юбилейном сезоне вокального конкурса участвует Мария Шумейко из Молдовы
19:07Молдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов
18:45Ассоциация рестораторов просит не вводить обязательную вакцинацию для сотрудников общепита
18:15Ромео футбола: Бекхэм-младший подписал профессиональный контракт
17:42Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:40Молдавский спортсмен выиграл чемпионат по гребле на каноэ среди юниоров
17:10Насилие вместо зарплаты: гражданки Молдовы оказались в трудовом рабстве в Италии
17:03ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве
16:25Молдавские спортсменки завоевали серебро на чемпионате мира по гребле
16:05В США опасаются активизации террористов
15:34Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове - опрос
15:15Команда России в шестой раз победила в конкурсе разведчиков АрМИ
15:01Куда пускают с молдавским COVID-сертификатом: МИДЕИ обновило информацию
14:32В России мигрантов обяжут получать карты с чипом об отпечатках пальцев
14:02Почему Санду не сможет поехать в Россию в ближайшее время
13:28Нацбанк повысил базовую ставку на 1% - ставки по кредитам и депозитам тоже выросли