https://ru.sputnik.md/20210904/postkovidnyy-sindrom-v-belgii-lechat-pokhodami-v-muzey-44483866.html

Постковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей

Постковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей

Врачи в Бельгии нашли оригинальный способ борьбы с постковидной депрессией. 04.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-04T20:45+0300

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2021-09-04T20:45+0300

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Перенесшим COVID-19 жителям Брюсселя стали выписывать бесплатное посещение музеев в качестве борьбы со стрессом, пишет ФАН.Пациентам, которые находятся на реабилитации после коронавируса, выписывают походы в музей для нормализации психики. Метод начали использовать врачи бельгийской больницы Бругманн. Специалисты разработали трехмесячную пилотную программу реабилитации.Пациентам с постковидным синдромом предлагают бесплатное посещение пяти общественных пространств, среди которых Музей моды, Музей канализации и Центр современного искусства. Инициатива поступила от члена городского совета Брюсселя по культуре и туризму Дельфины Хубы.

https://ru.sputnik.md/20210817/postkovidnyy-sindrom-risk-rak-legkih-43971036.html

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