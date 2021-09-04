https://ru.sputnik.md/20210904/postkovidnyy-sindrom-v-belgii-lechat-pokhodami-v-muzey-44483866.html
Постковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей
Постковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей
Врачи в Бельгии нашли оригинальный способ борьбы с постковидной депрессией. 04.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-04T20:45+0300
2021-09-04T20:45+0300
2021-09-04T20:45+0300
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Перенесшим COVID-19 жителям Брюсселя стали выписывать бесплатное посещение музеев в качестве борьбы со стрессом, пишет ФАН.Пациентам, которые находятся на реабилитации после коронавируса, выписывают походы в музей для нормализации психики. Метод начали использовать врачи бельгийской больницы Бругманн. Специалисты разработали трехмесячную пилотную программу реабилитации.Пациентам с постковидным синдромом предлагают бесплатное посещение пяти общественных пространств, среди которых Музей моды, Музей канализации и Центр современного искусства. Инициатива поступила от члена городского совета Брюсселя по культуре и туризму Дельфины Хубы.
https://ru.sputnik.md/20210817/postkovidnyy-sindrom-risk-rak-legkih-43971036.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, бельгия
Постковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей
Врачи в Бельгии нашли оригинальный способ борьбы с постковидной депрессией.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik.
Перенесшим COVID-19 жителям Брюсселя стали выписывать бесплатное посещение музеев в качестве борьбы со стрессом, пишет ФАН
.
Пациентам, которые находятся на реабилитации после коронавируса, выписывают походы в музей для нормализации психики. Метод начали использовать врачи бельгийской больницы Бругманн. Специалисты разработали трехмесячную пилотную программу реабилитации.
Пациентам с постковидным синдромом предлагают бесплатное посещение пяти общественных пространств, среди которых Музей моды, Музей канализации и Центр современного искусства. Инициатива поступила от члена городского совета Брюсселя по культуре и туризму Дельфины Хубы.