https://ru.sputnik.md/20210904/prazdnichnaya-strelba-v-afganistane-ne-menee-17-pogibshikh-44481093.html

"Праздничная" стрельба в Афганистане: не менее 17 погибших

"Праздничная" стрельба в Афганистане: не менее 17 погибших

Боевики открыли "праздничную" стрельбу в воздух. 04.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-04T13:00+0300

2021-09-04T13:00+0300

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана"*, сообщил РИА Новости источник в больнице скорой помощи.Ранее сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших. Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали сторонников прекратить стрельбу.На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.В пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер удалось взять под контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате провинции, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ru.sputnik.md/20210816/zakharova-kabul-afgantsy-vashington-spasenie-43934819.html

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