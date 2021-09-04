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"Праздничная" стрельба в Афганистане: не менее 17 погибших
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкП/к запрещенного в РФ движения "Талибан" / Ситуация в Афганистане после смены власти / Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации "Талибан"
© Sputnik / Стрингер/
Боевики открыли "праздничную" стрельбу в воздух.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана"*, сообщил РИА Новости источник в больнице скорой помощи.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших. Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали сторонников прекратить стрельбу.
На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
16 августа, 10:29
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На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.
В пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер удалось взять под контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате провинции, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.
В пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер удалось взять под контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате провинции, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.
*Запрещенная в России террористическая организация