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"Праздничная" стрельба в Афганистане: не менее 17 погибших
"Праздничная" стрельба в Афганистане: не менее 17 погибших
Боевики открыли "праздничную" стрельбу в воздух. 04.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-04T13:00+0300
2021-09-04T13:00+0300
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана"*, сообщил РИА Новости источник в больнице скорой помощи.Ранее сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших. Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали сторонников прекратить стрельбу.На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.В пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер удалось взять под контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате провинции, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ru.sputnik.md/20210816/zakharova-kabul-afgantsy-vashington-spasenie-43934819.html
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в мире, афганистан

"Праздничная" стрельба в Афганистане: не менее 17 погибших

13:00 04.09.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкП/к запрещенного в РФ движения "Талибан" / Ситуация в Афганистане после смены власти / Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации "Талибан"
П/к запрещенного в РФ движения Талибан / Ситуация в Афганистане после смены власти / Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Стрингер
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Боевики открыли "праздничную" стрельбу в воздух.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана"*, сообщил РИА Новости источник в больнице скорой помощи.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших. Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали сторонников прекратить стрельбу.
На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.

В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
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16 августа, 10:29
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На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.

В пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер удалось взять под контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате провинции, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.
*Запрещенная в России террористическая организация
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