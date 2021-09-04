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Примаков: в РФ опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР
Примаков: в РФ опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР
В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР
2021-09-04T11:00+0300
2021-09-04T11:05+0300
общество
в мире
россия
евгений примаков
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР, но Россия реагирует на такое достаточно четко, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.При этом, отметил Примаков, в России стали более чутко и болезненно реагировать на любые эпизоды негативного отношения к русскоязычному населению, что связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к России.Кроме того, Примаков отметил, что новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен."Я считаю, что это невозможно. Поскольку тогда была другая Россия. Сейчас это сильное государство, которое имеет гораздо большее позитивное влияние на происходящее в мире, в том числе на пространстве бывшего СССР", - сказал он в кулуарах ВЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.При этом в свете ряда эпизодов с нападками на русскоязычных Примаков подчеркнул, что права населения должны быть защищены.В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" ("Опора страны") Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы РФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ru.sputnik.md/20210722/na-zaschite-sootechestvennikov-kto-i-kak-otstaivaet-prava-rossiyan-za-rubezhom-42959661.html
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в мире, россия, евгений примаков

Примаков: в РФ опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР

11:00 04.09.2021 (обновлено: 11:05 04.09.2021)
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© Photo : РоссотрудничествоДеловая встреча участников президентской программы "Новое поколение" с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым
Деловая встреча участников президентской программы Новое поколение с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Photo : Россотрудничество
В России стали более чутко и болезненно реагировать на любые эпизоды негативного отношения к русскоязычному населению, - отмечает Евгений Примаков.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР, но Россия реагирует на такое достаточно четко, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
"Да, были такие эпизоды. Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения", - сказал он в кулуарах ВЭФ.
При этом, отметил Примаков, в России стали более чутко и болезненно реагировать на любые эпизоды негативного отношения к русскоязычному населению, что связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к России.
"Я не сказал бы, что сейчас ситуация (с русскоязычным населением) как-то резко ухудшилась. Мы помним, как было в 1990-е годы, когда русскоязычное население просто бежало, побросав свои дома и имущество, не только из среднеазиатских республик", - отметил глава Россотрудничества.
Кроме того, Примаков отметил, что новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен.

"Я считаю, что это невозможно. Поскольку тогда была другая Россия. Сейчас это сильное государство, которое имеет гораздо большее позитивное влияние на происходящее в мире, в том числе на пространстве бывшего СССР", - сказал он в кулуарах ВЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом в свете ряда эпизодов с нападками на русскоязычных Примаков подчеркнул, что права населения должны быть защищены.
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В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" ("Опора страны") Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы РФ.
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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