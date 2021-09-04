https://ru.sputnik.md/20210904/primakov-v-rf-opasayutsya-povtoreniya-napadok-na-russkoyazychnykh-v-byvshikh-respublikakh-sssr-44481314.html

Примаков: в РФ опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР

Примаков: в РФ опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР

В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР

2021-09-04T11:00+0300

2021-09-04T11:00+0300

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общество

в мире

россия

евгений примаков

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР, но Россия реагирует на такое достаточно четко, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.При этом, отметил Примаков, в России стали более чутко и болезненно реагировать на любые эпизоды негативного отношения к русскоязычному населению, что связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к России.Кроме того, Примаков отметил, что новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен."Я считаю, что это невозможно. Поскольку тогда была другая Россия. Сейчас это сильное государство, которое имеет гораздо большее позитивное влияние на происходящее в мире, в том числе на пространстве бывшего СССР", - сказал он в кулуарах ВЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.При этом в свете ряда эпизодов с нападками на русскоязычных Примаков подчеркнул, что права населения должны быть защищены.В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" ("Опора страны") Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы РФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ru.sputnik.md/20210722/na-zaschite-sootechestvennikov-kto-i-kak-otstaivaet-prava-rossiyan-za-rubezhom-42959661.html

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в мире, россия, евгений примаков