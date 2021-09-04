https://ru.sputnik.md/20210904/prognoz-pogody-44469255.html
Самый точный прогноз погоды: чуть теплее и дожди
Самый точный прогноз погоды: чуть теплее и дожди
Точный прогноз погоды на 4 и 5 сентября – Gismeteo
2021-09-04T07:00+0300
2021-09-04T07:00+0300
2021-09-04T09:28+0300
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами слабые кратковременные дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +20 до +24 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +9 до +14 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе четвертого сентября: ночью от +11 до +13, днем от +21 до +23.Пятого и шестого сентября несколько похолодает. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков.В последующие дни потеплеет. Температурные показатели в Молдове продолжат расти и 10 сентября достигнут значения +27 градусов.Праздники и народные приметыПредставители духовенства в четвертый день сентября чтут память мученика Агафоника Никомидийского, который пострадал за веру во Христа в IV веке. Известно, что в народе этот день прославился благодаря своей негативной энергетике.В этот день запрещается отправляться в лес, иначе можно наткнуться на лешего, который напугает вас. Если же очень нужно уйти в лес, то старайтесь не отпускать от себя ребенка, потому что именно маленьких детей зачастую крадут темные силы.
https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: чуть теплее и дожди
07:00 04.09.2021 (обновлено: 09:28 04.09.2021)
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, днем местами слабые кратковременные дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +20 до +24 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +9 до +14 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе четвертого сентября: ночью от +11 до +13, днем от +21 до +23.
Пятого и шестого сентября несколько похолодает. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков.
В последующие дни потеплеет. Температурные показатели в Молдове продолжат расти и 10 сентября достигнут значения +27 градусов.
Праздники и народные приметы
Представители духовенства в четвертый день сентября чтут память мученика Агафоника Никомидийского, который пострадал за веру во Христа в IV веке. Известно, что в народе этот день прославился благодаря своей негативной энергетике.
В этот день запрещается отправляться в лес, иначе можно наткнуться на лешего, который напугает вас. Если же очень нужно уйти в лес, то старайтесь не отпускать от себя ребенка, потому что именно маленьких детей зачастую крадут темные силы.
Если сегодня тепло — вся осень будет теплой.
Грибов в этот день много — не жди крупного улова на рыбалке.
Туман быстро рассеялся в лучах солнца — хорошая погода будет еще очень долго.
Если на небосводе видишь скопление Плеяды — это к раннему снегу.
Филин начал возле дома ухать — это леший рядом ходит.