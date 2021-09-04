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Результаты Паралимпиады в Токио для Молдовы

Результаты Паралимпиады в Токио для Молдовы

Все молдавские спортсмены завершили соревнования на Паралимпиаде в Токио в топ-10. Как они выступили – в инфографике Sputnik.

2021-09-04T12:12+0300

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2021-09-04T12:12+0300

олимпиада и паралимпиада в токио-2020

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В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступила в Токио, вошли шесть спортсменов. Они представляли республику в трех видах спорта.Лучший результат показал дзюдоист Ион Басок. В 1/8 он одержал верх над казахстанцем Ерланом Утеповым, а затем проиграл бразильцу Антонио Тенорио да Силве, но получил право в утешительной схватке побороться за попадание в поединок за бронзу. Однако в итоге Басок проиграл будущему медалисту Игр россиянину Анатолию Шевченко.Еще четверо молдавских паралимпийцев завершили соревнования на 8 месте. Это паурлифтеры Лариса Мариненкова и Денис Раюл, а также легкоатлеты Владимир Бутуча и Оксана Спэтару. Примечательно, что Бутуча и Спэтару установили в Токио личные рекорды в толкании ядра – 11,62 метра и 5,85 метра, соответственно.На 9 месте завершил Паралимпиаду дзюдоист Олег Крецул.Игры официально открылись 24 августа, а церемония закрытия состоится 5 сентября.

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2021

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Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

сборная молдовы, результаты, паралимпиада, инфографика, в мире