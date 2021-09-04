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Ромео футбола: Бекхэм-младший подписал профессиональный контракт
Ромео футбола: Бекхэм-младший подписал профессиональный контракт
Бекхэм-младший подписал профессиональный футбольный контракт
2021-09-04T18:15+0300
2021-09-04T18:15+0300
спорт
в мире
футбол
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Ромео подписал профессиональный контракт с футбольным клубом "Форт Лодердейл", сообщает РИА Новости со ссылкой на Miami Total Futbol.По информации источника, 19-летний футболист может дебютировать за команду третьего по значимости дивизиона чемпионата США уже в воскресенье. Сам Ромео Бекхэм на своей странице в Instagram уже отметил в профиле, что является игроком клуба "Форт Лодердейл". Он также опубликовал свою фотографию в цветах нового клуба, подписав ее "следуй за своей мечтой"."Форт Лодердейл" - фарм-клуб "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, шестикратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед".
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в мире, футбол

Ромео футбола: Бекхэм-младший подписал профессиональный контракт

18:15 04.09.2021
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© Photo : instagram / romeobeckhamРомео Джеймс Бекхэм
Ромео Джеймс Бекхэм - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Photo : instagram / romeobeckham
Ромео Бекхэм делает уверенные шаги в мире профессионального футбола.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Ромео подписал профессиональный контракт с футбольным клубом "Форт Лодердейл", сообщает РИА Новости со ссылкой на Miami Total Futbol.
По информации источника, 19-летний футболист может дебютировать за команду третьего по значимости дивизиона чемпионата США уже в воскресенье.
Сам Ромео Бекхэм на своей странице в Instagram уже отметил в профиле, что является игроком клуба "Форт Лодердейл". Он также опубликовал свою фотографию в цветах нового клуба, подписав ее "следуй за своей мечтой".
"Форт Лодердейл" - фарм-клуб "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, шестикратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед".
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