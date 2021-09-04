https://ru.sputnik.md/20210904/strelba-v-italii-vosem-postradavshikh-politsiya-ne-isklyuchaet-etnicheskiy-konflikt-44483512.html

Стрельба в Италии: восемь пострадавших, полиция не исключает этнический конфликт

Стрельба в Италии: восемь пострадавших, полиция не исключает этнический конфликт

В Италии стрельба пострадали восемь человек не исключен этнический конфликт

2021-09-04T12:28+0300

2021-09-04T12:28+0300

2021-09-04T12:28+0300

общество

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стрельба

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание il Piccolo.По предварительным данным, инцидент произошел утром, причиной конфликта стала некая "карательная миссия". Двоих открывших стрельбу задержали после погони, которая тоже не обошлась без перестрелки. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Движение в квартале, где произошел инцидент, перекрыто, на месте находятся полиция, скорая помощь и карабинеры.Итальянские СМИ отмечают, что стрельба произошла между представителями двух этнических групп, предположительно, албанцев, встретившихся в баре для "сведения счетов" из-за работы. Два вооруженных человека пытались покинуть город и были остановлены у выезда на автостраду. Издание la Repubblica отмечает, что во время их ареста также произошла стрельба. Еще один участник конфликта скрылся на фургоне, правоохранители продолжают его поиск.

https://ru.sputnik.md/20210813/devochka-iz-moldovy-pogibla-v-strashnoy-avarii-v-italii-43880899.html

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в мире, италия, стрельба