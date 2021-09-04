https://ru.sputnik.md/20210904/strelba-v-italii-vosem-postradavshikh-politsiya-ne-isklyuchaet-etnicheskiy-konflikt-44483512.html
Стрельба в Италии: восемь пострадавших, полиция не исключает этнический конфликт
Стрельба в Италии: восемь пострадавших, полиция не исключает этнический конфликт
В Италии стрельба пострадали восемь человек не исключен этнический конфликт
2021-09-04T12:28+0300
2021-09-04T12:28+0300
2021-09-04T12:28+0300
общество
в мире
италия
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/822/65/8226504_0:331:2853:1936_1920x0_80_0_0_a232c36daeaf91544fc46212ba505ce2.jpg
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание il Piccolo.По предварительным данным, инцидент произошел утром, причиной конфликта стала некая "карательная миссия". Двоих открывших стрельбу задержали после погони, которая тоже не обошлась без перестрелки. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Движение в квартале, где произошел инцидент, перекрыто, на месте находятся полиция, скорая помощь и карабинеры.Итальянские СМИ отмечают, что стрельба произошла между представителями двух этнических групп, предположительно, албанцев, встретившихся в баре для "сведения счетов" из-за работы. Два вооруженных человека пытались покинуть город и были остановлены у выезда на автостраду. Издание la Repubblica отмечает, что во время их ареста также произошла стрельба. Еще один участник конфликта скрылся на фургоне, правоохранители продолжают его поиск.
https://ru.sputnik.md/20210813/devochka-iz-moldovy-pogibla-v-strashnoy-avarii-v-italii-43880899.html
италия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/822/65/8226504_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_4f240665a72f68df25b6bb85a7f9bd4d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, италия, стрельба
Стрельба в Италии: восемь пострадавших, полиция не исключает этнический конфликт
По информации итальянских СМИ, стрельба произошла между представителями двух этнических групп.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik.
Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте
, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание il Piccolo
.
По предварительным данным, инцидент произошел утром, причиной конфликта стала некая "карательная миссия". Двоих открывших стрельбу задержали после погони, которая тоже не обошлась без перестрелки. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Движение в квартале, где произошел инцидент, перекрыто, на месте находятся полиция, скорая помощь и карабинеры.
Итальянские СМИ отмечают, что стрельба произошла между представителями двух этнических групп, предположительно, албанцев, встретившихся в баре для "сведения счетов" из-за работы. Два вооруженных человека пытались покинуть город и были остановлены у выезда на автостраду. Издание la Repubblica
отмечает, что во время их ареста также произошла стрельба. Еще один участник конфликта скрылся на фургоне, правоохранители продолжают его поиск.