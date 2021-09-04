https://ru.sputnik.md/20210904/toplivo-podorozhalo-nare-ustanovilo-maksimalnye-tseny-na-benzin-na-vykhodnye-44480291.html

Топливо подорожало: НАРЭ установило максимальные цены на бензин на выходные

Топливо подорожало: НАРЭ установило максимальные цены на бензин на выходные

В Агентстве уверяют, что подорожание связано со скачком цен на нефтепродукты на международных рынках. 04.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-04T10:22+0300

2021-09-04T10:22+0300

2021-09-04T10:22+0300

топливо

нарэ

бензин

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) установило на 4-6 сентября следующие максимальные розничные цены на основные виды топлива:Как сообщили в НАРЭ, на цены, установленные на этот период, повлияло повышение средней торговой цены основных нефтепродуктов на международных нефтяных биржах. Всего за один день, согласно котировкам Platts, бензин подорожал на 36,75 долларов США за тонну. Дизель вырос в цене на 22,25 доллара США за тонну.В НАРЭ отмечают, что последние изменения в механизме ценообразования на основные нефтепродукты стандартного типа используются для того, чтобы обеспечить для конечного потребителя справедливые, прозрачные, легко проверяемые цены, на которые могут повлиять только колебания международных котировок.Соответственно, изменения, связанные с повышением или понижением цен на международном рынке, будут достоверно отражены в окончательной цене, уплачиваемой за литр топлива. НАРЭ уверяет, что в действующей формуле ценообразования у операторов рынка нет возможности применять более высокие цены, чем те, которые установлены Агентством.Напоминаем, что в основе формирования максимальных рыночных цен на основные нефтепродукты лежат 4 составляющих:

https://ru.sputnik.md/20210819/pochemu-v-moldove-nedostatok-topliva-i-chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-sentyabre-44059970.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

топливо, нарэ, бензин, в молдове