https://ru.sputnik.md/20210904/ty-super-v-yubileynom-sezone-vokalnogo-konkursa-uchastvuet-mariya-shumeyko-iz-moldovy--44486729.html

"Ты супер!": в юбилейном сезоне вокального конкурса участвует Мария Шумейко из Молдовы

"Ты супер!": в юбилейном сезоне вокального конкурса участвует Мария Шумейко из Молдовы

В пятом сезоне Ты супер! участвует Мария Шумейко из Молдовы

2021-09-04T19:27+0300

2021-09-04T19:27+0300

2021-09-04T19:27+0300

культура

конкурс нтв и sputnik "ты супер!"

в мире

молдова

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Первый выпуск юбилейного пятого сезона телепроекта "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября. И уже в этот день молдавские зрители смогут посмотреть выступление нашей соотечественницы и поболеть за нее. Анонс конкурса прозвучал накануне в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Марии Шумейко 13 лет, она родом из села Парканы в Приднестровье. За плечами у девочки - полная драматических событий биография. Однако Мария не теряет оптимизма и уверенно движется к реализации своих творческих планов.Пением она занимается с 8 лет. Вначале училась эстрадному вокалу, затем по совету преподавателя сольного пения перешла на академический. Дебют конкурсантки по классическому вокалу прошел в 2019 году, на конкурсе "Юный исполнитель Приднестровья". Мария участвовала многократно в разных, в том числе дистанционных международных вокальных конкурсах, девочка пробует себя в разных певческих жанрах. В числе кумиров юной артистки - настоящие корифеи: Монсеррат Кабалье, Мария Каллас, Лара Фабиан, Мария Биешу.Маша с теплотой и благодарностью отзывается о своей приемной семье.В этом году правила "Ты супер!" немного изменились: в юбилейном сезоне по-прежнему участвуют дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. Однако в этот раз вместе с ними на сцену шоу впервые выйдут ребята из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в пятом сезоне выступит 51 конкурсант. Проект охватил 4 страны: Россию, Белоруссию, Молдову и Узбекистан.В составе жюри – вновь композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова, которая призвала юных конкурсантов ничего не бояться и идти вперед.Представители нашей страны и ранее выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Наша юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

https://ru.sputnik.md/20210903/yubileynyi-sezon-44465178.html

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Участница пятого сезона "Ты супер!" Мария Шумейко из Приднестровья, презентация Участница пятого сезона "Ты супер!" Мария Шумейко из Приднестровья, презентация 2021-09-04T19:27+0300 true PT1M00S

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конкурс нтв и sputnik "ты супер!", в мире, молдова