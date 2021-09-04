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https://ru.sputnik.md/20210904/ty-super-v-yubileynom-sezone-vokalnogo-konkursa-uchastvuet-mariya-shumeyko-iz-moldovy--44486729.html
"Ты супер!": в юбилейном сезоне вокального конкурса участвует Мария Шумейко из Молдовы
"Ты супер!": в юбилейном сезоне вокального конкурса участвует Мария Шумейко из Молдовы
В пятом сезоне Ты супер! участвует Мария Шумейко из Молдовы
2021-09-04T19:27+0300
2021-09-04T19:27+0300
культура
конкурс нтв и sputnik "ты супер!"
в мире
молдова
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Первый выпуск юбилейного пятого сезона телепроекта "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября. И уже в этот день молдавские зрители смогут посмотреть выступление нашей соотечественницы и поболеть за нее. Анонс конкурса прозвучал накануне в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Марии Шумейко 13 лет, она родом из села Парканы в Приднестровье. За плечами у девочки - полная драматических событий биография. Однако Мария не теряет оптимизма и уверенно движется к реализации своих творческих планов.Пением она занимается с 8 лет. Вначале училась эстрадному вокалу, затем по совету преподавателя сольного пения перешла на академический. Дебют конкурсантки по классическому вокалу прошел в 2019 году, на конкурсе "Юный исполнитель Приднестровья". Мария участвовала многократно в разных, в том числе дистанционных международных вокальных конкурсах, девочка пробует себя в разных певческих жанрах. В числе кумиров юной артистки - настоящие корифеи: Монсеррат Кабалье, Мария Каллас, Лара Фабиан, Мария Биешу.Маша с теплотой и благодарностью отзывается о своей приемной семье.В этом году правила "Ты супер!" немного изменились: в юбилейном сезоне по-прежнему участвуют дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. Однако в этот раз вместе с ними на сцену шоу впервые выйдут ребята из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в пятом сезоне выступит 51 конкурсант. Проект охватил 4 страны: Россию, Белоруссию, Молдову и Узбекистан.В составе жюри – вновь композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова, которая призвала юных конкурсантов ничего не бояться и идти вперед.Представители нашей страны и ранее выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Наша юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
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Участница пятого сезона "Ты супер!" Мария Шумейко из Приднестровья, презентация
Участница пятого сезона "Ты супер!" Мария Шумейко из Приднестровья, презентация
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конкурс нтв и sputnik "ты супер!", в мире, молдова

"Ты супер!": в юбилейном сезоне вокального конкурса участвует Мария Шумейко из Молдовы

19:27 04.09.2021
107
© Sputnik / Mihai CarausМария Шумейко
Мария Шумейко - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В юбилейном, пятом сезоне международного вокального конкурса "Ты супер!" участвует наша юная соотечественница.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Первый выпуск юбилейного пятого сезона телепроекта "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября. И уже в этот день молдавские зрители смогут посмотреть выступление нашей соотечественницы и поболеть за нее. Анонс конкурса прозвучал накануне в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
© Sputnik / Mihai CarausМария Шумейко
Мария Шумейко - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
Мария Шумейко
© Sputnik / Mihai Caraus
Марии Шумейко 13 лет, она родом из села Парканы в Приднестровье. За плечами у девочки - полная драматических событий биография.
"В возрасте двух лет Маша попала в детский дом, так как ее биологические отец и мать были лишены родительских прав, позже отец девочки умер. У Маши есть две родные сестры, но в другую семью их взяли раньше, чем Машу. Девочки часто созваниваются и видятся друг с другом. Больше всего в своей жизни Маша мечтает об одном – увидеться с родной матерью", - такую информацию читаем на официальной странице конкурса.
Однако Мария не теряет оптимизма и уверенно движется к реализации своих творческих планов.

"Я с первого сезона хотела попасть на конкурс и меня приняли, я так была рада! Я хочу стать классической певицей, мне это нравится", - говорит Маша.

Пением она занимается с 8 лет. Вначале училась эстрадному вокалу, затем по совету преподавателя сольного пения перешла на академический. Дебют конкурсантки по классическому вокалу прошел в 2019 году, на конкурсе "Юный исполнитель Приднестровья". Мария участвовала многократно в разных, в том числе дистанционных международных вокальных конкурсах, девочка пробует себя в разных певческих жанрах. В числе кумиров юной артистки - настоящие корифеи: Монсеррат Кабалье, Мария Каллас, Лара Фабиан, Мария Биешу.
Маша с теплотой и благодарностью отзывается о своей приемной семье.

"Моя мама (приемная - прим. ред.) - красивая, веселая, заботливая. Я не была бы здесь, на конкурсе, если бы меня не взяла эта семья".

© Sputnik
В этом году правила "Ты супер!" немного изменились: в юбилейном сезоне по-прежнему участвуют дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. Однако в этот раз вместе с ними на сцену шоу впервые выйдут ребята из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в пятом сезоне выступит 51 конкурсант. Проект охватил 4 страны: Россию, Белоруссию, Молдову и Узбекистан.
В составе жюри – вновь композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова, которая призвала юных конкурсантов ничего не бояться и идти вперед.
Представители нашей страны и ранее выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.
Выпуск юбилейного сезона Ты супер! - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Культура
Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября
Вчера, 16:56
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А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.
В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Наша юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
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