https://ru.sputnik.md/20210904/v-kitae-proizoshlo-zemletryasenie-44482629.html

В Китае произошло землетрясение

В Китае произошло землетрясение

В Китае произошло землетрясение

2021-09-04T12:00+0300

2021-09-04T12:00+0300

2021-09-04T12:00+0300

общество

в мире

китай

землетрясение

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 9.54 (4.54 мск) в уезде Пишань (Гума) округа Хотан.Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров. Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.

https://ru.sputnik.md/20210901/silnoe-zemletryasenie-v-rumynii-tolchki-oschutili-i-v-moldove-44393057.html

китай

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в мире, китай, землетрясение