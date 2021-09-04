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В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение
2021-09-04T12:00+0300
2021-09-04T12:00+0300
общество
в мире
китай
землетрясение
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 9.54 (4.54 мск) в уезде Пишань (Гума) округа Хотан.Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров. Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.
https://ru.sputnik.md/20210901/silnoe-zemletryasenie-v-rumynii-tolchki-oschutili-i-v-moldove-44393057.html
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в мире, китай, землетрясение

В Китае произошло землетрясение

12:00 04.09.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Магнитуда сейсмособытия составила 5,1.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
Общество
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1 сентября, 15:48
1556
Подземный толчок был зафиксирован в 9.54 (4.54 мск) в уезде Пишань (Гума) округа Хотан.
Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров. Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.
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