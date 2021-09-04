Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210904/v-rossii-migrantov-obyazhut-poluchat-karty-s-chipom-ob-otpechatkakh-paltsev-44485087.html
В России мигрантов обяжут получать карты с чипом об отпечатках пальцев
В России мигрантов обяжут получать карты с чипом об отпечатках пальцев
В России мигрантов обяжут получать карты с чипом о полученных отпечатках пальцев
2021-09-04T14:32+0300
2021-09-04T15:30+0300
россия
в мире
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1433/16/14331664_0:488:1415:1283_1920x0_80_0_0_52189dc6da40a2596a8dcd75fc17bdde.jpg
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Министерство внутренних дел России с 29 декабря начнет выдавать трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования, отмечается в проекте приказа министерства, передает МИР24.На карте будет размещаться цветная или черно-белая фотография иностранного гражданина с указанием идентификационного номера документа, фамилии, имени, отчества, пола и даты рождения владельца, отмечает источник. На обратной стороне будет содержаться информация о гражданстве и удостоверяющем личность документе. Также в карту будет встроен чип с данными об иностранном гражданине и отпечатками пальцев обеих рук.Процедура обязательной дактилоскопии будет обязательной с 29 декабря 2021 года для трудовых мигрантов и всех категорий иностранных граждан, въезжающих на территорию РФ на срок, превышающий 90 дней.
https://ru.sputnik.md/20210726/migranti-rossia-vezd-uprostili-uslovia--43170552.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1433/16/14331664_0:355:1415:1416_1920x0_80_0_0_a8ba80d676f6252c65aa58b11ce6b55a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, мигранты

В России мигрантов обяжут получать карты с чипом об отпечатках пальцев

14:32 04.09.2021 (обновлено: 15:30 04.09.2021)
179
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкДактилоскопическая регистрация
Дактилоскопическая регистрация - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Проект соответствующего приказа подготовило МВД России.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Министерство внутренних дел России с 29 декабря начнет выдавать трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования, отмечается в проекте приказа министерства, передает МИР24.
"Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации", – сказано в документе.
На карте будет размещаться цветная или черно-белая фотография иностранного гражданина с указанием идентификационного номера документа, фамилии, имени, отчества, пола и даты рождения владельца, отмечает источник. На обратной стороне будет содержаться информация о гражданстве и удостоверяющем личность документе. Также в карту будет встроен чип с данными об иностранном гражданине и отпечатками пальцев обеих рук.
Рабочие на строящемся объекте - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
Россия
Мигрантам упростили условия въезда в Россию
26 июля, 15:08
635
Процедура обязательной дактилоскопии будет обязательной с 29 декабря 2021 года для трудовых мигрантов и всех категорий иностранных граждан, въезжающих на территорию РФ на срок, превышающий 90 дней.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:25Молдавские спортсменки завоевали серебро на чемпионате мира по гребле
16:05В США опасаются активизации террористов
15:34Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове - опрос
15:15Команда России в шестой раз победила в конкурсе разведчиков АрМИ
15:01Куда пускают с молдавским COVID-сертификатом: МИДЕИ обновило информацию
14:32В России мигрантов обяжут получать карты с чипом об отпечатках пальцев
14:02Почему Санду не сможет поехать в Россию в ближайшее время
13:28Нацбанк повысил базовую ставку на 1% - ставки по кредитам и депозитам тоже выросли
13:00"Праздничная" стрельба в Афганистане: не менее 17 погибших
12:28Стрельба в Италии: восемь пострадавших, полиция не исключает этнический конфликт
12:12Результаты Паралимпиады в Токио для Молдовы
12:00В Китае произошло землетрясение
11:38Немеренко предлагает штрафовать граждан на 500 тысяч леев: в чем причина
11:27Молдова получила от Румынии 100 тысяч быстрых тестов на COVID-19: как их будут применять
11:00Примаков: в РФ опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР
10:48Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению
10:22Топливо подорожало: НАРЭ установило максимальные цены на бензин на выходные
10:05Власти Кишинева выделят три миллиона леев на обязательное тестирование учителей
09:32"Все бегут" — примет ли Молдова афганских беженцев
09:02Где в Кишиневе 4 сентября находятся мобильные пункты вакцинации