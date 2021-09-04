https://ru.sputnik.md/20210904/v-rossii-migrantov-obyazhut-poluchat-karty-s-chipom-ob-otpechatkakh-paltsev-44485087.html
В России мигрантов обяжут получать карты с чипом об отпечатках пальцев
В России мигрантов обяжут получать карты с чипом об отпечатках пальцев
В России мигрантов обяжут получать карты с чипом о полученных отпечатках пальцев
2021-09-04T14:32+0300
2021-09-04T14:32+0300
2021-09-04T15:30+0300
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Министерство внутренних дел России с 29 декабря начнет выдавать трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования, отмечается в проекте приказа министерства, передает МИР24.На карте будет размещаться цветная или черно-белая фотография иностранного гражданина с указанием идентификационного номера документа, фамилии, имени, отчества, пола и даты рождения владельца, отмечает источник. На обратной стороне будет содержаться информация о гражданстве и удостоверяющем личность документе. Также в карту будет встроен чип с данными об иностранном гражданине и отпечатками пальцев обеих рук.Процедура обязательной дактилоскопии будет обязательной с 29 декабря 2021 года для трудовых мигрантов и всех категорий иностранных граждан, въезжающих на территорию РФ на срок, превышающий 90 дней.
https://ru.sputnik.md/20210726/migranti-rossia-vezd-uprostili-uslovia--43170552.html
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в мире, мигранты
В России мигрантов обяжут получать карты с чипом об отпечатках пальцев
14:32 04.09.2021 (обновлено: 15:30 04.09.2021)
Проект соответствующего приказа подготовило МВД России.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik.
Министерство внутренних дел России с 29 декабря начнет выдавать трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования, отмечается в проекте приказа министерства, передает МИР24
.
"Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации", – сказано в документе.
На карте будет размещаться цветная или черно-белая фотография иностранного гражданина с указанием идентификационного номера документа, фамилии, имени, отчества, пола и даты рождения владельца, отмечает источник. На обратной стороне будет содержаться информация о гражданстве и удостоверяющем личность документе. Также в карту будет встроен чип с данными об иностранном гражданине и отпечатками пальцев обеих рук.
Процедура обязательной дактилоскопии будет обязательной с 29 декабря 2021 года для трудовых мигрантов и всех категорий иностранных граждан, въезжающих на территорию РФ на срок, превышающий 90 дней.