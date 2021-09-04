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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20210904/v-ssha-opasayutsya-aktivizatsii-terroristov-44480890.html
В США опасаются активизации террористов
В США опасаются активизации террористов
Почему в США опасаются терактов
2021-09-04T16:05+0300
2021-09-04T16:05+0300
политика
в мире
сша
террористы
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. ФБР, Министерство внутренней безопасности и национальный контртеррористический центр США опасаются, что иностранные террористические организации будут вербовать новых сторонников в преддверии 20-й годовщины 11 сентября. Об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на совместный документ ведомств, пишут "Известия".Недавние публикации в СМИ, связанные с "Аль-Каидой" и ИГИЛ (террористические организации, обе запрещены в России), ссылались на атаки 11 сентября 2001 года и на недавний вывод войск США из Афганистана, - отмечается в документе. Таким образом террористы пытались использовать эти события для вербовки новых сторонников.Так, в июле "Аль-Каида" выпустила 14-минутное видео "Америка горит" с английскими субтитрами в своих официальных медиа. Ролик показывал новости о текущих событиях: пандемии COVID-19, предполагаемых разногласиях в США и приходящей в упадок экономике Штатов.Ведомства заявили, что "стечение факторов, в том числе уход [США] из Афганистана", может способствовать совершению каких-либо атак.В документе отмечается, что ведомства пока не располагают информацией о конкретных угрозах, связанных с 20-й годовщиной теракта, но не исключают, что массовые собрания могут быть восприняты как объект для возможного нападения.Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден поручил провести обзор документов по терактам 11 сентября на предмет их возможного рассекречивания.
https://ru.sputnik.md/20210903/dannye-terakt-11-sentyabrya-44477495.html
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в мире, сша, террористы

В США опасаются активизации террористов

16:05 04.09.2021
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© AP Photo / Mike DererБашни Всемирного торгового центра в огне после теракта 11 сентября
Башни Всемирного торгового центра в огне после теракта 11 сентября - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© AP Photo / Mike Derer
Опасения связаны с приближающейся годовщиной терактов 11 сентября.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. ФБР, Министерство внутренней безопасности и национальный контртеррористический центр США опасаются, что иностранные террористические организации будут вербовать новых сторонников в преддверии 20-й годовщины 11 сентября. Об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на совместный документ ведомств, пишут "Известия".
Недавние публикации в СМИ, связанные с "Аль-Каидой" и ИГИЛ (террористические организации, обе запрещены в России), ссылались на атаки 11 сентября 2001 года и на недавний вывод войск США из Афганистана, - отмечается в документе. Таким образом террористы пытались использовать эти события для вербовки новых сторонников.
Кусок обрушившегося здания после атаки 9/11 в Нью-Йорке - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Общество
США опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября
Вчера, 23:21
152
Так, в июле "Аль-Каида" выпустила 14-минутное видео "Америка горит" с английскими субтитрами в своих официальных медиа. Ролик показывал новости о текущих событиях: пандемии COVID-19, предполагаемых разногласиях в США и приходящей в упадок экономике Штатов.
Ведомства заявили, что "стечение факторов, в том числе уход [США] из Афганистана", может способствовать совершению каких-либо атак.
В документе отмечается, что ведомства пока не располагают информацией о конкретных угрозах, связанных с 20-й годовщиной теракта, но не исключают, что массовые собрания могут быть восприняты как объект для возможного нападения.
Выжившие после террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2020
Фото
Сложились, будто карточные домики: теракты 11 сентября 2001 года в фотографиях
11 сентября 2020, 17:39
243
Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден поручил провести обзор документов по терактам 11 сентября на предмет их возможного рассекречивания.
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