https://ru.sputnik.md/20210904/v-ssha-opasayutsya-aktivizatsii-terroristov-44480890.html

В США опасаются активизации террористов

В США опасаются активизации террористов

Почему в США опасаются терактов

2021-09-04T16:05+0300

2021-09-04T16:05+0300

2021-09-04T16:05+0300

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террористы

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. ФБР, Министерство внутренней безопасности и национальный контртеррористический центр США опасаются, что иностранные террористические организации будут вербовать новых сторонников в преддверии 20-й годовщины 11 сентября. Об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на совместный документ ведомств, пишут "Известия".Недавние публикации в СМИ, связанные с "Аль-Каидой" и ИГИЛ (террористические организации, обе запрещены в России), ссылались на атаки 11 сентября 2001 года и на недавний вывод войск США из Афганистана, - отмечается в документе. Таким образом террористы пытались использовать эти события для вербовки новых сторонников.Так, в июле "Аль-Каида" выпустила 14-минутное видео "Америка горит" с английскими субтитрами в своих официальных медиа. Ролик показывал новости о текущих событиях: пандемии COVID-19, предполагаемых разногласиях в США и приходящей в упадок экономике Штатов.Ведомства заявили, что "стечение факторов, в том числе уход [США] из Афганистана", может способствовать совершению каких-либо атак.В документе отмечается, что ведомства пока не располагают информацией о конкретных угрозах, связанных с 20-й годовщиной теракта, но не исключают, что массовые собрания могут быть восприняты как объект для возможного нападения.Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден поручил провести обзор документов по терактам 11 сентября на предмет их возможного рассекречивания.

https://ru.sputnik.md/20210903/dannye-terakt-11-sentyabrya-44477495.html

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