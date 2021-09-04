https://ru.sputnik.md/20210904/vlasti-kishineva-vydelyat-tri-milliona-leev-na-obyazatelnoe-testirovanie-uchiteley-44479906.html

Власти Кишинева выделят три миллиона леев на обязательное тестирование учителей

Власти Кишинева выделят три миллиона леев на обязательное тестирование учителей

Чрезвычайная комиссия по здравоохранению Кишинева выделила деньги на бесплатное тестирование учителей из столичных школ. 04.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-04T10:05+0300

2021-09-04T10:05+0300

2021-09-04T10:31+0300

кишинев

вакцинация

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Власти Кишинева выделят три миллиона леев на тестирование непривитых учителей, деньги возьмут из утвержденных расходов на борьбу с вирусом COVID-19 и его профилактику. Такое решение приняла в пятницу Чрезвычайная комиссия по здравоохранению Кишинева.На эти деньги мэрия закупит диагностические тесты для выявления SARS-CoV-2, которые будут бесплатно использоваться учителями и невакцинированными работниками из числа вспомогательного персонала в муниципальных государственных доуниверситетских учебных заведениях.В то же время Главное управление социальной помощи и здравоохранения муниципия обеспечит регулярно посещение школ мобильными бригадами врачей для проведения информационных мероприятий о преимуществах вакцинации против COVID. Они же обеспечат вакцинацию учителей на работе.Напомним, по решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью с 1 сентября учебный процесс в Молдове проходит с физическим присутствием детей в школах. Педагоги и вспомогательный персонал должны либо провакцинироваться, либо каждые две недели предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19. В противном случае к работе с детьми их допускать не будут.

https://ru.sputnik.md/20210903/kishinev-vaktsina-uchitelea-44468738.html

кишинев

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2021

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кишинев, вакцинация, в молдове