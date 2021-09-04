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Власти Кишинева выделят три миллиона леев на обязательное тестирование учителей
Власти Кишинева выделят три миллиона леев на обязательное тестирование учителей
Чрезвычайная комиссия по здравоохранению Кишинева выделила деньги на бесплатное тестирование учителей из столичных школ. 04.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-04T10:05+0300
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кишинев
вакцинация
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Власти Кишинева выделят три миллиона леев на тестирование непривитых учителей, деньги возьмут из утвержденных расходов на борьбу с вирусом COVID-19 и его профилактику. Такое решение приняла в пятницу Чрезвычайная комиссия по здравоохранению Кишинева.На эти деньги мэрия закупит диагностические тесты для выявления SARS-CoV-2, которые будут бесплатно использоваться учителями и невакцинированными работниками из числа вспомогательного персонала в муниципальных государственных доуниверситетских учебных заведениях.В то же время Главное управление социальной помощи и здравоохранения муниципия обеспечит регулярно посещение школ мобильными бригадами врачей для проведения информационных мероприятий о преимуществах вакцинации против COVID. Они же обеспечат вакцинацию учителей на работе.Напомним, по решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью с 1 сентября учебный процесс в Молдове проходит с физическим присутствием детей в школах. Педагоги и вспомогательный персонал должны либо провакцинироваться, либо каждые две недели предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19. В противном случае к работе с детьми их допускать не будут.
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Евгений Чебан
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кишинев, вакцинация, в молдове

Власти Кишинева выделят три миллиона леев на обязательное тестирование учителей

10:05 04.09.2021 (обновлено: 10:31 04.09.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТестирование на COVID-19
Тестирование на COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Чрезвычайная комиссия по здравоохранению Кишинева выделила деньги на бесплатное тестирование учителей из столичных школ.
КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Власти Кишинева выделят три миллиона леев на тестирование непривитых учителей, деньги возьмут из утвержденных расходов на борьбу с вирусом COVID-19 и его профилактику. Такое решение приняла в пятницу Чрезвычайная комиссия по здравоохранению Кишинева.
На эти деньги мэрия закупит диагностические тесты для выявления SARS-CoV-2, которые будут бесплатно использоваться учителями и невакцинированными работниками из числа вспомогательного персонала в муниципальных государственных доуниверситетских учебных заведениях.
Примэрия Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
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В то же время Главное управление социальной помощи и здравоохранения муниципия обеспечит регулярно посещение школ мобильными бригадами врачей для проведения информационных мероприятий о преимуществах вакцинации против COVID. Они же обеспечат вакцинацию учителей на работе.
Напомним, по решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью с 1 сентября учебный процесс в Молдове проходит с физическим присутствием детей в школах. Педагоги и вспомогательный персонал должны либо провакцинироваться, либо каждые две недели предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19. В противном случае к работе с детьми их допускать не будут.
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