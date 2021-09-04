https://ru.sputnik.md/20210904/vse-begut--primet-li-moldova-afganskikh-bezhentsev-44476307.html

"Все бегут" — примет ли Молдова афганских беженцев

"Все бегут" — примет ли Молдова афганских беженцев

Примет ли Молдова афганских беженцев

2021-09-04T09:32+0300

2021-09-04T09:32+0300

2021-09-04T09:32+0300

политика

украина

румыния

польша

игорь гросу

майя санду

афганистан

беженцы

владимир зеленский

в молдове

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Тему вероятного приема правительством Молдовы беженцев из Афганистана в последние дни активно обсуждают обозреватели и пресса — и далеко не только оппозиционная. Не будет преувеличением сказать, что этот вопрос волнует всех.Причем поводы для волнения есть, и вполне конкретные.Беженцы — это всегда колоссальная нагрузка на общество, тем более если люди прибывают из регионов со значительными культурными и социальными отличиями от порядков, принятых в стране-хозяине. И далеко не каждая страна ЕС спешит открывать двери для афганцев.Например, в Прибалтике внезапно для себя выяснили, что Евросоюз — это не только приятные бонусы, но еще и общие гуманитарные обязательства, в том числе по отношению к мигрантам. Проявлять гуманность в прибалтийских государствах оказались не готовы.Границы Литвы и Латвии спешно опутывают колючей проволокой. И не только проволокой — мир обошли кадры, на которых пограничники раскатывают на границах "колючую ленту", больше известную как "спираль Бруно" или "лента Даннерта".Справочники сообщают, что это противопехотное заграждение, по сравнению с колючей проволокой, наносит больше тяжелых ран и сложнее преодолевается. Из-за большого числа порезов такое заграждение способно убить человека в случае большой потери крови. "Ленту Даннерта" на границе с Белоруссией раскатывают и в Польше.Гуманности в отношении к беженцам не наблюдают в соседних странах ЕС и белорусские пограничники. В прессу попадают видео, на которых людей травят собаками, волокут беременную женщину в бессознательном состоянии к границе.А в Литве местные жители требуют убрать афганских беженцев подальше от их домов. Тревогу у них вызывают и заявления, что Литва готова принять 40 тысяч нелегальных мигрантов.Учитывая масштабы катастрофы, которую потерпели США в Афганистане, в Европе звучат прогнозы о сотнях тысяч афганских беженцев, которые могут захлестнуть страны ЕС.На фоне клятв в европейской солидарности, которые уже почти ежедневно звучат в Кишиневе из уст первых лиц государства, просьба к Молдове принять "немножко" мигрантов вовсе не выглядит фантастикой. А вот отказ — если такая просьба последует — совершенно точно, воспринят не будет.Да и вряд ли президент и правительство Молдовы откажут, если поступит такая просьба. Не отказал же Киев — в Одессу из аэропорта Борисполь на днях прибыли первые 133 афганских беженца.Кстати, вряд ли они все захотят остаться на территории Украины, когда граница благополучного ЕС так близко — лишь Молдову перейти.Кишинев и Киев в последние месяцы демонстрируют стремительное политическое сближение. Можно сказать, что Владимир Зеленский и Майя Санду достигли уже чрезвычайно высокого уровня понимания.Молдова вошла в "Ассоциированное трио", где локомотивом выступает Украина. Санду выступает на саммите "Крымской платформы" и говорит об "аннексии" Крыма, после чего Зеленский награждает ее орденом. Премьер Украины Денис Шмыгаль в Кишиневе, после подписания двустороннего протокола, заявляет о "шаге к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений в СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".Эти отношения расширяются и на Запад. На празднование Дня независимости в Кишинев, кроме президента Украины, приехали президенты Румынии и Польши. Двух стран, которые в составе ЕС связывают особые отношения и общие приоритеты в области сотрудничества с США. А расположение Соединенных Штатов чрезвычайно высоко ценится и в Киеве, и в Кишиневе.Румыния уже расширяет центры для приема беженцев, на фоне призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен принять беженцев из Афганистана — с обещанием финансовой помощи. Около тысячи афганцев 3 сентября должны были вылететь в Польшу из Германии, куда их эвакуировали из Кабула.То есть, Украина — принимает беженцев из Афганистана. Румыния — принимает. Польша — принимает. И как бы негоже властям Молдовы отставать от своих партнеров и адвокатов в деле европейской интеграции.Возможно, поэтому спикер парламента Игорь Гросу был осторожен, отвечая на прямой вопрос журналистов — примут ли? "Речь идет о гуманитарном кризисе. Мы не должны оставаться безразличными", — сказал Гросу. Но заметил, что таких дискуссий пока не было.Пока — лукавое слово. Масла на тлеющие угли беспокойства подлило присоединение Молдовы к совместной декларации ряда стран, опубликованной на сайте Госдепартамента США. В тексте декларации, посвященной гарантиям эвакуации беженцев из Афганистана, страны обязались "выдавать проездные документы" афганцам. Также подписавшие документ государства заявили, что у них "есть четкие ожидания <...>, что они <афганцы> смогут путешествовать в наши страны".И чем чаще первые лица государства повторяют, как безгранично Молдова благодарна ЕС за поддержку, тем прочнее уверенность — если Кишиневу предложат, то Кишинев не откажется. А может быть, даже проявит инициативу, чтобы подчеркнуть свои европейские устремления. Заодно, за компанию — и тут прямо напрашивается цитата из знаменитой комедии: "А "Динамо" бежит? — Все бегут!"

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https://ru.sputnik.md/20210827/zayavleniya-prezidentov-moldova-ukraine-romania-poland-44296215.html

https://ru.sputnik.md/20210831/moldova-priyom-afganskie-bezhentsy-44358811.html

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украина, румыния, польша, игорь гросу, майя санду, афганистан, беженцы, владимир зеленский, в молдове, колумнистика