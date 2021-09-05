https://ru.sputnik.md/20210905/antiokh-kantemir--pervyy-intelligent-rossii-44461226.html

Антиох Кантемир – первый интеллигент России

Антиох Кантемир – первый интеллигент России

Антиох Кантемир – первый интеллигент России

2021-09-05T12:03+0300

2021-09-05T12:03+0300

2021-09-05T12:03+0300

общество

в молдове

кантемир

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Антиох Кантемир считается одним из основателей русской лирической поэзии и светской русской литературы – его труды составляют культурную сокровищницу России.Предки ТамерланаАнтиох Кантемир – четвертый сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира и его супруги Кассандры Кантакузен – дочери валашского господаря Щербана Кантакузена.Антиох родился в Константинополе 10 сентября 1708 года. Род Кантемиров берет начало от знаменитого полководца Тамерлана. В XV веке предок Антиоха покинул орду – приняв христианство, стал именоваться Феодором и в 1450 году поселился в Молдавии. Господарь Стефан Великий назначил Феодора правителем Нижнедунайских областей. С тех пор Кантемиры, занимая высокие посты, играли видную роль в истории молдавского княжества; дед Антиоха, Константин, первым из Кантемиров занял молдавский престол.После приезда в Россию в 1711 году Антиох получал образование сначала в Харькове, потом в Москве и в Петербурге. Везде пользовался уроками лучших в то время преподавателей.В 1725 году была учреждена Санкт-Петербургская императорская Академия наук, где Антиох слушал курсы у иностранных профессоров, приглашенных Петром I в Россию. Математике учился он у Бернулли, физике у Бильфингера, истории у Беера, философии у Гросса. Большую роль в образовании Антиоха Кантемира сыграл выпускник Московской славяно-греко-латинской академии – человек выдающихся знаний – И.И.Ильинский. Блестящие дарования скоро обратили на молодого Кантемира общее внимание.В 1731 году Антиох послан русским правительством в Лондон в качестве специального посланника для восстановления дипломатических отношений России с Англией после ганноверской ссоры. Проезжая через Голландию, Кантемир поручил одному издателю в Гааге напечатать сочинение своего отца: "Описание историческое и географическое Молдавии", однако тогда это сочинение не было напечатано. За успешное окончание возложенного на него поручения в Лондоне он был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром. Свободное от политических занятий время Кантемир посвящал наукам и беседе с учеными людьми Англии. Знакомство с некоторыми итальянцами побудило его выучить итальянский язык, которым он так хорошо овладел, что говорил и писал на нем, как природный итальянец.В 1739 году Кантемир был назначен чрезвычайным послом во Франции. В 1741 году стал тайным советником. В Париже Кантемир вел уединенную жизнь, общаясь только с учеными и литераторами, сам был поглощен изучением наук и творчеством. В это время Антиох сочинил на русском языке "Руководство к алгебре", которое осталось в рукописи.СатираКантемир писал так называемыми силлабическими стихами, – размером, который совершенно несвойственен русскому языку – этот размер существовал на Руси задолго до Кантемира, известен еще в XVI столетии. Этим размером писал киевский митрополит молдаванин Петр Могила, Димитрий Ростовский, Симеон Полоцкий – их произведения были духовного содержания.Кантемир же первый начал писать стихи тем же силлабическим размером, но содержание, характер и цель его стихов были уже совсем другие, нежели у его предшественников на стихотворческом поприще, - отмечает Белинский в одной из своих статей о творческом наследии Антиоха Кантемира.Как отмечает русский литературный критик, Кантемир своими сатирами воздвиг себе маленький, скромный, но тем не менее бессмертный памятник в русской литературе. Имя его уже пережило много эфемерных знаменитостей – и классических, и романтических – и еще переживет их многие тысячи.Этот человек по какому-то счастливому инстинкту первый на Руси свел поэзию с жизнью, – подчеркивал Белинский.В 1729 году написал Кантемир свою первую сатиру "На хулящих учение". Это одна из лучших его сатир, в которой отражен конфликт эпохи между просвещением и миропониманием библейским, церковным, старозаветным. Надо сказать, что для современного читателя это непростое чтение и надо потрудиться, чтобы вникнуть в структуру и мелодику стиха, понять его смысл."Расколы и ереси науки суть дети,Больше врет, кому далось больше разумети,Приходит в безбожие, кто над книгой тает".Критон с четками ворчит и вздыхает,И просит свята душа с горькими слезамиСмотреть, сколь семя наук вредно меж нами:"Дети наши, что пред тем тихи и покорныПраотческим шли следом, к божией проворныСлужбе, с страхом слушая, что сами не знали,Теперь, к церкви соблазну, Библию честь стали…"В одном из стихотворений Кантемира отражен процесс латинизации русской научной жизни в XVIII веке, что и сегодня звучит современно в том смысле, что в наше время, часто неоправданно, навязывается английский (надо ли говорить, чем закончилась история с латинским?).Например, в "Сатире I..." противник насильственного просвещения некий персонаж Сильван говорит:Учение… нам голод наводит;Живали мы преж сего, не зная латыне,Гораздо обильнее, чем мы живем ныне,Гораздо в невежестве больше хлеба жали;Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли.Кантемир затрагивает и другую, актуальную и для нашего времени тему, - замены живого общения на виртуальное, поднимает вопрос о смыслах жизни:Что же пользы иному, когда я запрусяВ чулан, для мертвых друзей – живых лишуся,Когда все содружество, вся моя ватагаБудет чернило, перо, песок да бумага?ЛирикаВести отсчет существования русской лирики следовало бы с сочинений князя Антиоха Дмитриевича Кантемира, которого по праву можно назвать первым отечественным интеллигентом, - считает А.Машевский. Кроме сатиры, он писал песни, басни, эпиграммы, переводил античных и современных авторов, среди которых Квинт Гораций Флакк, Анакреон, Буало, Вольтер.Увы, но при жизни его стихотворные произведения не печатались. Приходилось сочинять, как говорится, в стол:Скучен вам, стихи мои, ящик, десять целыхГде вы лет тоскуете в тени за ключами!Жадно воли просите, льстите себе сами,Что примет весело вас всяк, гостей веселых.Кантемир не верил в успех своих сочинений у широкой публики и поэтому предрекал своим стихам, как отмечают знатоки его творчества, перспективу стать объектом насмешек глупцов и клеветы завистников – правда невысоко ценится в этом мире, и потому он отпускает от себя свои творения с печалью:Узнаете вы тогда, что поздно уж сетиБоится рыбка, когда в сеть уже попалась;Что, сколь ни сладка своя воля им казалась,Не без вреда своего презирают детиСоветы отцовские. В речах вы признайтеПоследних моих любовь к вам мою. ПрощайтеКантемир, находясь на дипломатической службе в Лондоне и Париже, слишком долго жил в отрыве от живой русской культуры, новые веяния в русской поэзии остались ему чужды. Старая силлабическая система уходила в прошлое, но тем не менее значение Антиоха Кантемира в истории русской литературы остается уникальным.В Париже, несмотря на интенсивное лечение у знаменитых врачей, его здоровье ухудшалось. Умер он 31 марта 1744 года. После вскрытия его тело было забальзамировано, отвезено в Россию и похоронено в московском греческом монастыре, там же, где покоятся и его родители. Антиох не был женат и не оставил себе наследников, а его имение перешло к братьям.Характеризуя значение литературного наследия старой русской школы, к которой относился Антиох Кантемир, Белинский пишет: "Простим же ей – нашей старой литературе – ее грехи, вольные и невольные, и будем ей благодарны за то, что она, и только одна она, была воспитательницею юного, созданного Петром Великим общества, от Кантемира до наших времен. Его поэзия – поэзия ума, здравого смысла и благородного сердца. Кантемир в своих стихах – не поэт, а публицист, пишущий о нравах энергически и остроумно. Насмешка и ирония – вот в чем заключается талант Кантемира…"... для меня поэмы Хераскова и даже многие оды Державина... от всех этих од и поэм можно заснуть, а от сатир Кантемира проснуться… Вообще, для меня Кантемир и Фонвизин… самые интересные писатели первых периодов нашей литературы: они говорят мне о живой действительности, исторически существовавшей, о нравах общества, которое так непохоже на наше общество, но которое было ему родным дедушкою…" – писал Виссарион Белинский.

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в молдове, кантемир