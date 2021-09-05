https://ru.sputnik.md/20210905/cheban-rasskazal-na-kakom-etape-nakhoditsya-razrabotka-novogo-genplana-kishineva-44497815.html
Чебан рассказал, на каком этапе находится разработка нового Генплана Кишинева
Чебан рассказал, на каком этапе находится разработка нового Генплана Кишинева
В ближайшее время власти столицы намерены провести широкое обсуждение проблем развития города со всеми, кто вовлечен в данный процесс, а также с теми, кто... 05.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-05T10:32+0300
2021-09-05T10:32+0300
2021-09-05T10:40+0300
кишинев
ион чебан
примэрия кишинева
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития Кишинева разработана, она послужит картой для разработки Генерального градостроительного плана. Об этом во время выступления на форуме, посвященном недвижимости, рассказал мэр Кишинева Ион Чебан. По его словам, на данный момент уже разрабатываются пять зональных градостроительных планов, включая план центральной части города, которые нацелены на устойчивое развитие территорий, вызывающих повышенный интерес инвесторов.По его словам, Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития, которая должна была определить приоритетные направления и цели для устойчивого развития муниципия уже разработана и послужит картой для разработки Генерального градостроительного плана."Генеральный градостроительный план определит области и зоны, куда должно быть направлено развитие города. Генеральный градостроительный план Кишинева станет инструментом, который будет работать на благо как города, так и инвесторов, причем последние будут иметь четко определенную правовую основу", — обещает мэр.По его словам, в настоящее время разрабатывается несколько зональных градостроительных планов (ЗГП) для территорий, вызывающих повышенный интерес инвесторов:Также в настоящее время разрабатывается Зональный градостроительный план центра города (исторический центр). Этот план, по заверению градоначальника, отвечает за проведение исторического исследования, которое охватывает все памятники архитектуры национального и местного значения с целью установления зон защиты.Чебан рассказал, что мэрия города работает над Инвестиционной картой, она будет представлена на Инвестиционном форуме, который мэрия планирует организовать весной 2022 года."Кишинев должен развиваться, имея для этого огромный потенциал, он должен быть открытым для новых качественных инвестиций с четкими правилами для всех вовлеченных сторон. Люди должны быть уверенными в том, что они делают", — заключил мэр.
https://ru.sputnik.md/20200722/kogda-v-kishineve-budet-genplan-razvitiya-otvet-glavnogo-arkhitektora-goroda-31030784.html
https://ru.sputnik.md/20210415/Nachat-vtoroy-etap-raboty-nad-Strategiey-razvitiya-Kishineva--34388950.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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кишинев, ион чебан, примэрия кишинева, в молдове
Чебан рассказал, на каком этапе находится разработка нового Генплана Кишинева
10:32 05.09.2021 (обновлено: 10:40 05.09.2021)
В ближайшее время власти столицы намерены провести широкое обсуждение проблем развития города со всеми, кто вовлечен в данный процесс, а также с теми, кто может улучшить правовую базу.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития Кишинева разработана, она послужит картой для разработки Генерального градостроительного плана. Об этом во время выступления на форуме, посвященном недвижимости, рассказал мэр Кишинева Ион Чебан.
По его словам, на данный момент уже разрабатываются пять зональных градостроительных планов, включая план центральной части города, которые нацелены на устойчивое развитие территорий, вызывающих повышенный интерес инвесторов.
"Когда я стал примаром города, главным стратегическим документом, регулирующим его территориальное и градостроительное развитие, был Генеральный план муниципия Кишинев, утвержденный в 2007 году. Многое из того, что было разработано, так и не было реализовано. Со временем документ стал номинальным, а город остался без реальных инструментов для развития", — заявил в своем выступлении мэр.
По его словам, Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития, которая должна была определить приоритетные направления и цели для устойчивого развития муниципия уже разработана и послужит картой для разработки Генерального градостроительного плана.
"Генеральный градостроительный план определит области и зоны, куда должно быть направлено развитие города. Генеральный градостроительный план Кишинева станет инструментом, который будет работать на благо как города, так и инвесторов, причем последние будут иметь четко определенную правовую основу", — обещает мэр.
По его словам, в настоящее время разрабатывается несколько зональных градостроительных планов (ЗГП) для территорий, вызывающих повышенный интерес инвесторов:
"После того, как эти планы будут завершены, можно будет выставить на аукцион муниципальную землю, что позволит инвесторам покупать участки и действовать в рамках правовых норм, регулируемых положениями зональных градостроительных планов", — заявил мэр.
Также в настоящее время разрабатывается Зональный градостроительный план центра города (исторический центр). Этот план, по заверению градоначальника, отвечает за проведение исторического исследования, которое охватывает все памятники архитектуры национального и местного значения с целью установления зон защиты.
Чебан рассказал, что мэрия города работает над Инвестиционной картой, она будет представлена на Инвестиционном форуме, который мэрия планирует организовать весной 2022 года.
"Кишинев должен развиваться, имея для этого огромный потенциал, он должен быть открытым для новых качественных инвестиций с четкими правилами для всех вовлеченных сторон. Люди должны быть уверенными в том, что они делают", — заключил мэр.