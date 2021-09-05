https://ru.sputnik.md/20210905/cheban-rasskazal-nemerenko-o-merakh-po-borbe-s-covid-v-kishineve-44506474.html

Чебан рассказал Немеренко о мерах по борьбе с COVID в Кишиневе

Чебан рассказал Немеренко о мерах по борьбе с COVID в Кишиневе

В ответ на пост главы Минздрава Аллы Немеренко с критикой в адрес муниципальных властей мэр Кишинева Ион Чебан перечислил предпринимаемые в Кишиневе меры по... 05.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-05T16:46+0300

2021-09-05T16:46+0300

2021-09-05T17:21+0300

ион чебан

алла немеренко

новости кишинева

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/10/32053949_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ffdd9f058a9d4bfbeaeaeafe7ae87f78.jpg

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. В общественном транспорте, где есть действующая аудиосистема, транслируются ролики с информацией граждан о введенных ограничениях и соблюдении антиковидных мер. Об этом в соцсетях написал Ион Чебан.Он напомнил, что с начала пандемии муниципалитет провел десятки информационных кампаний для граждан о соблюдении эпидемиологических мер:Все меры приняты с учетом важности вакцинации, также отметил Ион Чебан.Напомним, министр здравоохранения Алла Немеренко проехала на работу в троллейбусе и написала об этом пост в социальных сетях. В публикации министр раскритиковала муниципальных чиновников за отсутствие информации о необходимости носить маску.

https://ru.sputnik.md/20210905/glava-minzdrava-prokatilas-v-trolleybuse-i-vozmutilas-na-chto-zhaluetsya-ministr-44501896.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ион чебан, алла немеренко, в молдове