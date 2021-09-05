Новости Кишинева
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Чебан рассказал Немеренко о мерах по борьбе с COVID в Кишиневе
16:46 05.09.2021 (обновлено: 17:21 05.09.2021)
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© Sputnik / OsmatescoIon Ceban
© Sputnik / Osmatesco
В ответ на пост главы Минздрава Аллы Немеренко с критикой в адрес муниципальных властей мэр Кишинева Ион Чебан перечислил предпринимаемые в Кишиневе меры по борьбе с пандемией.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. В общественном транспорте, где есть действующая аудиосистема, транслируются ролики с информацией граждан о введенных ограничениях и соблюдении антиковидных мер. Об этом в соцсетях написал Ион Чебан.
Он напомнил, что с начала пандемии муниципалитет провел десятки информационных кампаний для граждан о соблюдении эпидемиологических мер:
1.Десятки видеороликов с различной информацией, снятых совместно с актерами, врачами, учителями, сотрудниками различных муниципальных подразделений.
2.Ролики транслировались в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, а также в средствах массовой информации, которые присоединились к кампании.
3.Информативные баннеры установлены на детских площадках.
4.Информационные буклеты размещены на остановках общественного транспорта, а также в самом транспорте.
5.Информационные сообщения передавались также по фиксированной телефонной связи.
6.Был создан отдельный сайт stopcoronavirus.md, на котором обновлялась информация, а также содержались полезные советы.
7.Прошла широкая информационная кампания "Вместе против COVID" в рамках трехстороннего проекта Мангейм - Кишинев - Черновцы.
8.Кампании по информированию сотрудников системы образования о важности иммунизации.
9.Информационные кампании для молодежи с привлечением и участием наших волонтеров из Муниципального молодежного центра.
Все меры приняты с учетом важности вакцинации, также отметил Ион Чебан.
Напомним, министр здравоохранения Алла Немеренко проехала на работу в троллейбусе и написала об этом пост в социальных сетях. В публикации министр раскритиковала муниципальных чиновников за отсутствие информации о необходимости носить маску.