Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210905/daydzhest-nedeli-strakhi-zhiteley-moldovy-nakanune-ocherednoy-volny-covid-19-44466445.html
Дайджест недели: страхи жителей Молдовы накануне очередной волны COVID-19
Дайджест недели: страхи жителей Молдовы накануне очередной волны COVID-19
Чего боятся жители Молдовы перед новой волной коронавируса
2021-09-05T09:00+0300
2021-09-05T10:33+0300
радио
опасность
вирус
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2972/96/29729684_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_4f5f0bbbd8abcc837201a57b1a5781fe.jpg
Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами
Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Очередной антирекорд, который побила Молдова по показателям быстрого распространения коронавируса среди населения, состоялся на уходящей неделе.Проехав в салоне общественного транспорта столицы, можно обратить внимание на то, что люди просто пренебрегают ношением масок, а на замечания многие отвечают откровенным хамством. Но это наблюдения на бытовом уровне. Как ситуацию расценивают специалисты? Ответ на вопрос обозреватель Sputnik Молдова искал в беседе со специалистами.Непростительная наивность пациентовЭксперт рассказал о принципе работы вакцин, привел пример инфекционного опыта в Афганистане и напомнил о тупиковости антибиотикотерапии."В Афганистане, - продолжил Кожокару, - я работал начальником Центрального инфекционного госпиталя Кабула. Там были больные брюшным тифом. Говорят, что тот, кто заболел брюшным тифом однажды, второй раз никогда не заболеет, но я переболел брюшным тифом дважды".По мнению Кожокару, человек пребывает в вечной борьбе с вирусами, микробами и грибками, и антибиотикотерапия является тупиком, поскольку микроорганизмы постоянно адаптируются и видоизменяются, как и сам вирус. За два года появилось семь штаммов коронавируса."Глупо думать, что с мутацией коронавируса иммунитет человека остается прежним - высокая температура, которую вызывает штамм дельта, - тому пример. Чем агрессивнее микроб, тем более агрессивно реагирует на него наш организм", - заключил собеседник. На грани введения "красного кода" опасностиЭксперт рассказала о трагедиях в семьях врачей и объяснила, как можно себя защитить без миллиардных инвестиций."Я с опаской думаю о будущем и понимаю своих коллег из реанимации и интенсивной терапии. Они с ужасом думают о том, что в Молдове может повториться ситуация прошлого года или февраля-марта этого, когда в стране ежедневно умирали десятки больных. Погибли наши родственники и друзья, кто-то из детей остался сиротами. Я знаю семьи коллег, где мама умерла, и остались дети семи и девяти лет. Разве это не трагедия?" – рассказала в эфире студии Sputnik Молдова председатель Национального комитета иммунизации Нинель Ревенко.По мнению Ревенко, вместо того, чтобы бояться вакцин, людям стоит бояться коронавируса. Ведь ученые не до конца изучили его способность к мутациям, где каждый штамм нужно исследовать отдельно. Для разработки эффективных препаратов необходимо знать пути распространения каждого из них и их последствия для человека.В заключение Ревенко подчеркнула, что в повседневной жизни граждане должны соблюдать элементарные санитарные меры, которые не требуют миллиардных инвестиций. Речь идет о правильном ношении масок, мытье рук, соблюдении дистанции в 1 метр, культуре чихания и кашля и проветривании помещений. Бизнес на несчастьяхФармацевтические компании Молдовы нуждаются в серьезном контроле со стороны государства, поскольку неясно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. На данный момент государство с этим не справляется. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну."Сейчас медики и фармацевтические компании находятся на передовой, поэтому проверять их немодно и невыгодно. Несмотря на это, мы должны поднять этот вопрос, поскольку с ковид-тестированием сталкивается каждый, кто хоть раз выезжал из страны. Невозможно, чтобы при единой стоимости ковид-тестирования во всех центрах никто не знал, куда эти деньги уходят", – говорит эксперт.По меньшей мере странно, что стоимость ПЦР-тестов везде 800 леев, не больше и не меньше, ведь это экономика. Иначе создается впечатление, что в этой сфере крутятся большие деньги, которые идут мимо бюджета страны.А между тем...Республика Молдова находится в шаге от введения "красного кода" эпидемиологической опасности, так что могут быть введены новые ограничения. За последние дни, в среднем, в республике регистрируют 142 новых случая коронавируса на 100 тысяч населения. А это значит, что страна входит в "красный код" эпидемиологической опасности.Говоря о работе школ, эксперты сходятся во мнении, что в случае объявления режима ЧС школы закроют последними, как того требуют и международные организации.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2972/96/29729684_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_485d463829b095b26bbaf26ab4af5d54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
опасность, вирус, в молдове

Дайджест недели: страхи жителей Молдовы накануне очередной волны COVID-19

09:00 05.09.2021 (обновлено: 10:33 05.09.2021)
253
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкЛюди в костюмах и масках на улицах Львова, Украина
Люди в костюмах и масках на улицах Львова, Украина - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обозреватель студии Sputnik Молдова обсудил с ведущими специалистами республики опасности, которые может повлечь за собой новая, прогнозируемая осенью волна коронавируса.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Очередной антирекорд, который побила Молдова по показателям быстрого распространения коронавируса среди населения, состоялся на уходящей неделе.

Отчасти специалисты списывают такие тревожные цифры на фактор карантинной усталости и расслабленности населения страны, вопиющее несоблюдение противоэпидемических мер.

Проехав в салоне общественного транспорта столицы, можно обратить внимание на то, что люди просто пренебрегают ношением масок, а на замечания многие отвечают откровенным хамством. Но это наблюдения на бытовом уровне.
© Sputnik / Mihai CarausОбщественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
Как ситуацию расценивают специалисты? Ответ на вопрос обозреватель Sputnik Молдова искал в беседе со специалистами.

Непростительная наивность пациентов

Эксперт рассказал о принципе работы вакцин, привел пример инфекционного опыта в Афганистане и напомнил о тупиковости антибиотикотерапии.
"Никто не дает гарантий, что вакцинированные люди не заболеют коронавирусом, поскольку вакцинация не освобождает от заражения этой инфекцией, она лишь снижает число людей, которые могут заболеть повторно. Вакцинация также снижает число больных с тяжелыми формами и дает вакцинированным более легкие формы заболевания", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова директор клиники анестезии и реанимации Республиканской больницы Виктор Кожокару.
Радио
Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами
"В Афганистане, - продолжил Кожокару, - я работал начальником Центрального инфекционного госпиталя Кабула. Там были больные брюшным тифом. Говорят, что тот, кто заболел брюшным тифом однажды, второй раз никогда не заболеет, но я переболел брюшным тифом дважды".
"Повторно заболеть той же инфекцией, даже если ты переболел или вакцинировался, можно при большой дозе инфекта, то есть микроба. Также решающим является состояние иммунного статуса человека – слабый иммунитет может стать причиной повторного заражения", - считает эксперт.
По мнению Кожокару, человек пребывает в вечной борьбе с вирусами, микробами и грибками, и антибиотикотерапия является тупиком, поскольку микроорганизмы постоянно адаптируются и видоизменяются, как и сам вирус. За два года появилось семь штаммов коронавируса.
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в автоцентре "Москва"
Резервный госпиталь COVID-19 в автоцентре Москва - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Резервный госпиталь COVID-19 в автоцентре "Москва"
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
/
Перейти в фотобанк
"Глупо думать, что с мутацией коронавируса иммунитет человека остается прежним - высокая температура, которую вызывает штамм дельта, - тому пример. Чем агрессивнее микроб, тем более агрессивно реагирует на него наш организм", - заключил собеседник.

На грани введения "красного кода" опасности

Эксперт рассказала о трагедиях в семьях врачей и объяснила, как можно себя защитить без миллиардных инвестиций.
"Я с опаской думаю о будущем и понимаю своих коллег из реанимации и интенсивной терапии. Они с ужасом думают о том, что в Молдове может повториться ситуация прошлого года или февраля-марта этого, когда в стране ежедневно умирали десятки больных. Погибли наши родственники и друзья, кто-то из детей остался сиротами. Я знаю семьи коллег, где мама умерла, и остались дети семи и девяти лет. Разве это не трагедия?" – рассказала в эфире студии Sputnik Молдова председатель Национального комитета иммунизации Нинель Ревенко.
Радио
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
По мнению Ревенко, вместо того, чтобы бояться вакцин, людям стоит бояться коронавируса. Ведь ученые не до конца изучили его способность к мутациям, где каждый штамм нужно исследовать отдельно. Для разработки эффективных препаратов необходимо знать пути распространения каждого из них и их последствия для человека.
"Я не хочу пугать население, но моя обязанность – их правильно проинформировать. Единственной профилактикой на сегодняшний день против вируса является вакцинация. Из истории мы знаем, что только вакцинация смогла остановить эпидемии оспы, краснухи, кори, полиомиелита и дифтерии", – считает эксперт.
В заключение Ревенко подчеркнула, что в повседневной жизни граждане должны соблюдать элементарные санитарные меры, которые не требуют миллиардных инвестиций. Речь идет о правильном ношении масок, мытье рук, соблюдении дистанции в 1 метр, культуре чихания и кашля и проветривании помещений.

Бизнес на несчастьях

Фармацевтические компании Молдовы нуждаются в серьезном контроле со стороны государства, поскольку неясно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. На данный момент государство с этим не справляется. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.
Радио
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
"Сейчас медики и фармацевтические компании находятся на передовой, поэтому проверять их немодно и невыгодно. Несмотря на это, мы должны поднять этот вопрос, поскольку с ковид-тестированием сталкивается каждый, кто хоть раз выезжал из страны. Невозможно, чтобы при единой стоимости ковид-тестирования во всех центрах никто не знал, куда эти деньги уходят", – говорит эксперт.
В заключение Унгуряну предложил задать этот вопрос Министерству здравоохранения, которое может предоставить гражданам финансовый отчет о стоимости и хранении тестов, а также затрат на оплату медиков, поскольку граждане должны понимать ценообразование ковид-индустрии.
По меньшей мере странно, что стоимость ПЦР-тестов везде 800 леев, не больше и не меньше, ведь это экономика. Иначе создается впечатление, что в этой сфере крутятся большие деньги, которые идут мимо бюджета страны.

А между тем...

Республика Молдова находится в шаге от введения "красного кода" эпидемиологической опасности, так что могут быть введены новые ограничения. За последние дни, в среднем, в республике регистрируют 142 новых случая коронавируса на 100 тысяч населения. А это значит, что страна входит в "красный код" эпидемиологической опасности.
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВозобновление очного обучения в вузах
Возобновление очного обучения в вузах - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Возобновление очного обучения в вузах
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Перейти в фотобанк
Учитывая, что многие граждане были вакцинированы, их защита от вируса стала выше, поэтому возможно, что новые ограничения могут отличаться от тех, что были прежде, - отмечают специалисты.
Говоря о работе школ, эксперты сходятся во мнении, что в случае объявления режима ЧС школы закроют последними, как того требуют и международные организации.
201000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:02НАТО опасаются появления армии Евросоюза
10:32Чебан рассказал, на каком этапе находится разработка нового Генплана Кишинева
10:02МИД Японии назвал дату проведения G-7 с участием представителей России и Китая
09:28Где в Кишиневе 5 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Дайджест недели: страхи жителей Молдовы накануне очередной волны COVID-19
08:30Мир за сутки: стрельба в Вашингтоне, протест против митрополита и робот-надзиратель
08:00Коваль: как "работают" карманники Кишинева
07:30Пенсия для молдаван, работавших в Греции: на каких условиях
07:00Самый точный прогноз погоды: чуть теплее и дожди
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 сентября
ВчераПостковидный синдром в Бельгии лечат походами в музей
ВчераКак выявить шпионские программы в смартфоне: совет эксперта
ВчераКровавые бананы щедрого Сэма
ВчераОтношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео
Вчера"Ты супер!": в юбилейном сезоне вокального конкурса участвует Мария Шумейко из Молдовы
ВчераМолдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов
ВчераАссоциация рестораторов просит не вводить обязательную вакцинацию для сотрудников общепита
ВчераРомео футбола: Бекхэм-младший подписал профессиональный контракт
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераМолдавский спортсмен выиграл чемпионат по гребле на каноэ среди юниоров