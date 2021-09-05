https://ru.sputnik.md/20210905/daydzhest-nedeli-strakhi-zhiteley-moldovy-nakanune-ocherednoy-volny-covid-19-44466445.html

Дайджест недели: страхи жителей Молдовы накануне очередной волны COVID-19

Дайджест недели: страхи жителей Молдовы накануне очередной волны COVID-19

Чего боятся жители Молдовы перед новой волной коронавируса

2021-09-05T09:00+0300

2021-09-05T09:00+0300

2021-09-05T10:33+0300

радио

опасность

вирус

в молдове

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Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами

Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса" Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"

Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Очередной антирекорд, который побила Молдова по показателям быстрого распространения коронавируса среди населения, состоялся на уходящей неделе.Проехав в салоне общественного транспорта столицы, можно обратить внимание на то, что люди просто пренебрегают ношением масок, а на замечания многие отвечают откровенным хамством. Но это наблюдения на бытовом уровне. Как ситуацию расценивают специалисты? Ответ на вопрос обозреватель Sputnik Молдова искал в беседе со специалистами.Непростительная наивность пациентовЭксперт рассказал о принципе работы вакцин, привел пример инфекционного опыта в Афганистане и напомнил о тупиковости антибиотикотерапии."В Афганистане, - продолжил Кожокару, - я работал начальником Центрального инфекционного госпиталя Кабула. Там были больные брюшным тифом. Говорят, что тот, кто заболел брюшным тифом однажды, второй раз никогда не заболеет, но я переболел брюшным тифом дважды".По мнению Кожокару, человек пребывает в вечной борьбе с вирусами, микробами и грибками, и антибиотикотерапия является тупиком, поскольку микроорганизмы постоянно адаптируются и видоизменяются, как и сам вирус. За два года появилось семь штаммов коронавируса."Глупо думать, что с мутацией коронавируса иммунитет человека остается прежним - высокая температура, которую вызывает штамм дельта, - тому пример. Чем агрессивнее микроб, тем более агрессивно реагирует на него наш организм", - заключил собеседник. На грани введения "красного кода" опасностиЭксперт рассказала о трагедиях в семьях врачей и объяснила, как можно себя защитить без миллиардных инвестиций."Я с опаской думаю о будущем и понимаю своих коллег из реанимации и интенсивной терапии. Они с ужасом думают о том, что в Молдове может повториться ситуация прошлого года или февраля-марта этого, когда в стране ежедневно умирали десятки больных. Погибли наши родственники и друзья, кто-то из детей остался сиротами. Я знаю семьи коллег, где мама умерла, и остались дети семи и девяти лет. Разве это не трагедия?" – рассказала в эфире студии Sputnik Молдова председатель Национального комитета иммунизации Нинель Ревенко.По мнению Ревенко, вместо того, чтобы бояться вакцин, людям стоит бояться коронавируса. Ведь ученые не до конца изучили его способность к мутациям, где каждый штамм нужно исследовать отдельно. Для разработки эффективных препаратов необходимо знать пути распространения каждого из них и их последствия для человека.В заключение Ревенко подчеркнула, что в повседневной жизни граждане должны соблюдать элементарные санитарные меры, которые не требуют миллиардных инвестиций. Речь идет о правильном ношении масок, мытье рук, соблюдении дистанции в 1 метр, культуре чихания и кашля и проветривании помещений. Бизнес на несчастьяхФармацевтические компании Молдовы нуждаются в серьезном контроле со стороны государства, поскольку неясно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. На данный момент государство с этим не справляется. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну."Сейчас медики и фармацевтические компании находятся на передовой, поэтому проверять их немодно и невыгодно. Несмотря на это, мы должны поднять этот вопрос, поскольку с ковид-тестированием сталкивается каждый, кто хоть раз выезжал из страны. Невозможно, чтобы при единой стоимости ковид-тестирования во всех центрах никто не знал, куда эти деньги уходят", – говорит эксперт.По меньшей мере странно, что стоимость ПЦР-тестов везде 800 леев, не больше и не меньше, ведь это экономика. Иначе создается впечатление, что в этой сфере крутятся большие деньги, которые идут мимо бюджета страны.А между тем...Республика Молдова находится в шаге от введения "красного кода" эпидемиологической опасности, так что могут быть введены новые ограничения. За последние дни, в среднем, в республике регистрируют 142 новых случая коронавируса на 100 тысяч населения. А это значит, что страна входит в "красный код" эпидемиологической опасности.Говоря о работе школ, эксперты сходятся во мнении, что в случае объявления режима ЧС школы закроют последними, как того требуют и международные организации.

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2021

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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опасность, вирус, в молдове