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Дайджест недели: страхи жителей Молдовы накануне очередной волны COVID-19
09:00 05.09.2021 (обновлено: 10:33 05.09.2021)
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© Sputnik / Stringer/
Обозреватель студии Sputnik Молдова обсудил с ведущими специалистами республики опасности, которые может повлечь за собой новая, прогнозируемая осенью волна коронавируса.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Очередной антирекорд, который побила Молдова по показателям быстрого распространения коронавируса среди населения, состоялся на уходящей неделе.
Отчасти специалисты списывают такие тревожные цифры на фактор карантинной усталости и расслабленности населения страны, вопиющее несоблюдение противоэпидемических мер.
Проехав в салоне общественного транспорта столицы, можно обратить внимание на то, что люди просто пренебрегают ношением масок, а на замечания многие отвечают откровенным хамством. Но это наблюдения на бытовом уровне.
© Sputnik / Mihai CarausОбщественный транспорт
Общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
Как ситуацию расценивают специалисты? Ответ на вопрос обозреватель Sputnik Молдова искал в беседе со специалистами.
Непростительная наивность пациентов
Эксперт рассказал о принципе работы вакцин, привел пример инфекционного опыта в Афганистане и напомнил о тупиковости антибиотикотерапии.
"Никто не дает гарантий, что вакцинированные люди не заболеют коронавирусом, поскольку вакцинация не освобождает от заражения этой инфекцией, она лишь снижает число людей, которые могут заболеть повторно. Вакцинация также снижает число больных с тяжелыми формами и дает вакцинированным более легкие формы заболевания", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова директор клиники анестезии и реанимации Республиканской больницы Виктор Кожокару.
"В Афганистане, - продолжил Кожокару, - я работал начальником Центрального инфекционного госпиталя Кабула. Там были больные брюшным тифом. Говорят, что тот, кто заболел брюшным тифом однажды, второй раз никогда не заболеет, но я переболел брюшным тифом дважды".
"Повторно заболеть той же инфекцией, даже если ты переболел или вакцинировался, можно при большой дозе инфекта, то есть микроба. Также решающим является состояние иммунного статуса человека – слабый иммунитет может стать причиной повторного заражения", - считает эксперт.
По мнению Кожокару, человек пребывает в вечной борьбе с вирусами, микробами и грибками, и антибиотикотерапия является тупиком, поскольку микроорганизмы постоянно адаптируются и видоизменяются, как и сам вирус. За два года появилось семь штаммов коронавируса.
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в автоцентре "Москва"
Резервный госпиталь COVID-19 в автоцентре "Москва"
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы/
"Глупо думать, что с мутацией коронавируса иммунитет человека остается прежним - высокая температура, которую вызывает штамм дельта, - тому пример. Чем агрессивнее микроб, тем более агрессивно реагирует на него наш организм", - заключил собеседник.
На грани введения "красного кода" опасности
Эксперт рассказала о трагедиях в семьях врачей и объяснила, как можно себя защитить без миллиардных инвестиций.
"Я с опаской думаю о будущем и понимаю своих коллег из реанимации и интенсивной терапии. Они с ужасом думают о том, что в Молдове может повториться ситуация прошлого года или февраля-марта этого, когда в стране ежедневно умирали десятки больных. Погибли наши родственники и друзья, кто-то из детей остался сиротами. Я знаю семьи коллег, где мама умерла, и остались дети семи и девяти лет. Разве это не трагедия?" – рассказала в эфире студии Sputnik Молдова председатель Национального комитета иммунизации Нинель Ревенко.
По мнению Ревенко, вместо того, чтобы бояться вакцин, людям стоит бояться коронавируса. Ведь ученые не до конца изучили его способность к мутациям, где каждый штамм нужно исследовать отдельно. Для разработки эффективных препаратов необходимо знать пути распространения каждого из них и их последствия для человека.
"Я не хочу пугать население, но моя обязанность – их правильно проинформировать. Единственной профилактикой на сегодняшний день против вируса является вакцинация. Из истории мы знаем, что только вакцинация смогла остановить эпидемии оспы, краснухи, кори, полиомиелита и дифтерии", – считает эксперт.
В заключение Ревенко подчеркнула, что в повседневной жизни граждане должны соблюдать элементарные санитарные меры, которые не требуют миллиардных инвестиций. Речь идет о правильном ношении масок, мытье рук, соблюдении дистанции в 1 метр, культуре чихания и кашля и проветривании помещений.
Бизнес на несчастьях
Фармацевтические компании Молдовы нуждаются в серьезном контроле со стороны государства, поскольку неясно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. На данный момент государство с этим не справляется. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.
"Сейчас медики и фармацевтические компании находятся на передовой, поэтому проверять их немодно и невыгодно. Несмотря на это, мы должны поднять этот вопрос, поскольку с ковид-тестированием сталкивается каждый, кто хоть раз выезжал из страны. Невозможно, чтобы при единой стоимости ковид-тестирования во всех центрах никто не знал, куда эти деньги уходят", – говорит эксперт.
В заключение Унгуряну предложил задать этот вопрос Министерству здравоохранения, которое может предоставить гражданам финансовый отчет о стоимости и хранении тестов, а также затрат на оплату медиков, поскольку граждане должны понимать ценообразование ковид-индустрии.
По меньшей мере странно, что стоимость ПЦР-тестов везде 800 леев, не больше и не меньше, ведь это экономика. Иначе создается впечатление, что в этой сфере крутятся большие деньги, которые идут мимо бюджета страны.
А между тем...
Республика Молдова находится в шаге от введения "красного кода" эпидемиологической опасности, так что могут быть введены новые ограничения. За последние дни, в среднем, в республике регистрируют 142 новых случая коронавируса на 100 тысяч населения. А это значит, что страна входит в "красный код" эпидемиологической опасности.
Возобновление очного обучения в вузах
© Sputnik / Илья Наймушин/
Учитывая, что многие граждане были вакцинированы, их защита от вируса стала выше, поэтому возможно, что новые ограничения могут отличаться от тех, что были прежде, - отмечают специалисты.
Говоря о работе школ, эксперты сходятся во мнении, что в случае объявления режима ЧС школы закроют последними, как того требуют и международные организации.