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Дойдет ли дело до протестов: когда повысят зарплату молдавским учителям
Дойдет ли дело до протестов: когда повысят зарплату молдавским учителям
Дойдет ли дело до протестов в Молдове: когда и как повысят зарплаты учителям в республике
2021-09-05T13:02+0300
2021-09-05T14:07+0300
радио
в молдове
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Представители Профсоюза образования и науки намерены поднять в диалоге с властями вопрос повышения зарплаты молдавским учителям на 10%. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил глава профильного профсоюза Геннадий Донос. По его словам, профсоюзы намерены поднять этот вопрос на трехстороннем и на двустороннем уровне в диалоге с министерствами. "Нужно будет встретиться и с представителями Минфина, который не является нашим партнером, но именно от него зависит этот вопрос. У нас есть 7-8 пунктов изменения закона 270, которые бы позволили повысить зарплату, конечно, не как врачам, но в этой ситуации говорить о 1,6% – это несерьезно", – отметил собеседник. Он обратил внимание на то, что есть риск возникновения недовольства и даже протестов по этому поводу. "Потому что у нас пока вопрос обсуждается, но если не будет обращено внимание и мы будем проигнорированы, то последствия будут плачевными", – добавил Донос.Подробнее – в нашем видеоподкасте.
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Алена Матвеева
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в молдове, видео

Дойдет ли дело до протестов: когда повысят зарплату молдавским учителям

13:02 05.09.2021 (обновлено: 14:07 05.09.2021)
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© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Ведущий радиостудии Sputnik Молдова обсудил вопрос повышения зарплаты молдавским педагогам с председателем Профсоюза образования и науки Геннадием Доносом.
Представители Профсоюза образования и науки намерены поднять в диалоге с властями вопрос повышения зарплаты молдавским учителям на 10%. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил глава профильного профсоюза Геннадий Донос.
"То, что касается оплаты труда, есть закон 270, который предусматривает механизм ежегодного повышения зарплаты на 10%. Если бы эти механизмы были задействованы как надо, то вопросов бы не было. В этом году должно было быть по параметрам повышение составляющей зарплаты на 10%, но вследствие каких-то там изменений в статистике получилось лишь 1,6%", – рассказал Донос.
По его словам, профсоюзы намерены поднять этот вопрос на трехстороннем и на двустороннем уровне в диалоге с министерствами.
"Нужно будет встретиться и с представителями Минфина, который не является нашим партнером, но именно от него зависит этот вопрос. У нас есть 7-8 пунктов изменения закона 270, которые бы позволили повысить зарплату, конечно, не как врачам, но в этой ситуации говорить о 1,6% – это несерьезно", – отметил собеседник.
Он обратил внимание на то, что есть риск возникновения недовольства и даже протестов по этому поводу. "Потому что у нас пока вопрос обсуждается, но если не будет обращено внимание и мы будем проигнорированы, то последствия будут плачевными", – добавил Донос.
Подробнее – в нашем видеоподкасте.
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