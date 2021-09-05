https://ru.sputnik.md/20210905/doydet-protest-povysyat-zarplata-moldava-uchitelya-44500873.html
Дойдет ли дело до протестов: когда повысят зарплату молдавским учителям
Дойдет ли дело до протестов: когда повысят зарплату молдавским учителям
Дойдет ли дело до протестов в Молдове: когда и как повысят зарплаты учителям в республике
2021-09-05T13:02+0300
2021-09-05T13:02+0300
2021-09-05T14:07+0300
радио
в молдове
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Представители Профсоюза образования и науки намерены поднять в диалоге с властями вопрос повышения зарплаты молдавским учителям на 10%. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил глава профильного профсоюза Геннадий Донос. По его словам, профсоюзы намерены поднять этот вопрос на трехстороннем и на двустороннем уровне в диалоге с министерствами. "Нужно будет встретиться и с представителями Минфина, который не является нашим партнером, но именно от него зависит этот вопрос. У нас есть 7-8 пунктов изменения закона 270, которые бы позволили повысить зарплату, конечно, не как врачам, но в этой ситуации говорить о 1,6% – это несерьезно", – отметил собеседник. Он обратил внимание на то, что есть риск возникновения недовольства и даже протестов по этому поводу. "Потому что у нас пока вопрос обсуждается, но если не будет обращено внимание и мы будем проигнорированы, то последствия будут плачевными", – добавил Донос.Подробнее – в нашем видеоподкасте.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, видео
Дойдет ли дело до протестов: когда повысят зарплату молдавским учителям
13:02 05.09.2021 (обновлено: 14:07 05.09.2021)
Ведущий радиостудии Sputnik Молдова обсудил вопрос повышения зарплаты молдавским педагогам с председателем Профсоюза образования и науки Геннадием Доносом.
Представители Профсоюза образования и науки намерены поднять в диалоге с властями вопрос повышения зарплаты молдавским учителям на 10%. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова
заявил глава профильного профсоюза Геннадий Донос.
"То, что касается оплаты труда, есть закон 270, который предусматривает механизм ежегодного повышения зарплаты на 10%. Если бы эти механизмы были задействованы как надо, то вопросов бы не было. В этом году должно было быть по параметрам повышение составляющей зарплаты на 10%, но вследствие каких-то там изменений в статистике получилось лишь 1,6%", – рассказал Донос.
По его словам, профсоюзы намерены поднять этот вопрос на трехстороннем и на двустороннем уровне в диалоге с министерствами.
"Нужно будет встретиться и с представителями Минфина, который не является нашим партнером, но именно от него зависит этот вопрос. У нас есть 7-8 пунктов изменения закона 270, которые бы позволили повысить зарплату, конечно, не как врачам, но в этой ситуации говорить о 1,6% – это несерьезно", – отметил собеседник.
Он обратил внимание на то, что есть риск возникновения недовольства и даже протестов по этому поводу. "Потому что у нас пока вопрос обсуждается, но если не будет обращено внимание и мы будем проигнорированы, то последствия будут плачевными", – добавил Донос.
Подробнее – в нашем видеоподкасте.