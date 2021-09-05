https://ru.sputnik.md/20210905/doydet-protest-povysyat-zarplata-moldava-uchitelya-44500873.html

Дойдет ли дело до протестов: когда повысят зарплату молдавским учителям

Дойдет ли дело до протестов: когда повысят зарплату молдавским учителям

Дойдет ли дело до протестов в Молдове: когда и как повысят зарплаты учителям в республике

2021-09-05T13:02+0300

2021-09-05T13:02+0300

2021-09-05T14:07+0300

радио

в молдове

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Представители Профсоюза образования и науки намерены поднять в диалоге с властями вопрос повышения зарплаты молдавским учителям на 10%. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил глава профильного профсоюза Геннадий Донос. По его словам, профсоюзы намерены поднять этот вопрос на трехстороннем и на двустороннем уровне в диалоге с министерствами. "Нужно будет встретиться и с представителями Минфина, который не является нашим партнером, но именно от него зависит этот вопрос. У нас есть 7-8 пунктов изменения закона 270, которые бы позволили повысить зарплату, конечно, не как врачам, но в этой ситуации говорить о 1,6% – это несерьезно", – отметил собеседник. Он обратил внимание на то, что есть риск возникновения недовольства и даже протестов по этому поводу. "Потому что у нас пока вопрос обсуждается, но если не будет обращено внимание и мы будем проигнорированы, то последствия будут плачевными", – добавил Донос.Подробнее – в нашем видеоподкасте.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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