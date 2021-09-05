https://ru.sputnik.md/20210905/ekspert-kakova-tsel-60-millionnoy-voennoy-pomoschi-ssha-ukraine-44505420.html
Эксперт: какова цель 60-миллионной военной помощи США Украине
Эксперт: какова цель 60-миллионной военной помощи США Украине
Эксперт: какова цель 60-миллионной военной помощи США Украине
2021-09-05T16:01+0300
2021-09-05T16:01+0300
2021-09-05T16:28+0300
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северный поток-2
политика
в мире
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КИШИНЕВ, 5 сентября - Sputnik. Корнелиу Чуря утверждает, что во время своего визита в Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский хотел убедиться, что может и дальше пользоваться поддержкой Запада. При этом США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2" в июле.Напомним, что после встречи президента США Джо Байдена и киевского лидера Владимира Зеленского Белый дом объявил, что предлагает Украине "60 миллионов долларов помощи в сфере безопасности".Несмотря на соглашение между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2", Киев и Вашингтон отметили, что они выступают против этого проекта и считают его угрозой европейской энергетической безопасности, согласно их совместному заявлению о стратегическом партнерстве.Соединенные Штаты намерены сохранить "транзитную роль" Украины и обеспечить "безопасность поставок в этот период энергетического перехода", а также предотвратить использование газопровода "в качестве геополитического оружия". С этой целью Вашингтон продолжит реализацию различных мер и инструментов энергетической дипломатии, говорится в тексте.
https://ru.sputnik.md/20210903/na-granitse-moldovy-s-ukrainoy-priostanovili-rabotu-vse-punkty-propuska-44457567.html
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Анна Юрий
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Анна Юрий
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
украина, северный поток-2, в мире
Эксперт: какова цель 60-миллионной военной помощи США Украине
16:01 05.09.2021 (обновлено: 16:28 05.09.2021)
Политический обозреватель Корнелиу Чуря объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, какова реальная цель военной помощи в размере 60 миллионов долларов, предложенной Украине Соединенными Штатами.
КИШИНЕВ, 5 сентября - Sputnik. Корнелиу Чуря утверждает, что во время своего визита в Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский хотел убедиться, что может и дальше пользоваться поддержкой Запада. При этом США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2" в июле.
"Встреча была направлена на подтверждение поддержки Украины Западом и особенно США. Нельзя сказать, что эта поддержка была оказана Украине безоговорочно. Предлагаемая военная помощь является сигналом того, что Запад остается с Украиной в ее противостоянии с Россией. Однако, несмотря на принятие проекта российско-германского газопровода "Северный поток-2", Запад чувствует себя обязанным поддержать Украину, которая явно проигрывает от строительства этого газопровода", - сказал политолог в эфире радиостудии Sputnik Moldova.
Напомним, что после встречи президента США Джо Байдена и киевского лидера Владимира Зеленского Белый дом объявил, что предлагает Украине "60 миллионов долларов помощи в сфере безопасности".
Несмотря на соглашение между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2", Киев и Вашингтон отметили, что они выступают против этого проекта и считают его угрозой европейской энергетической безопасности, согласно их совместному заявлению о стратегическом партнерстве.
Соединенные Штаты намерены сохранить "транзитную роль" Украины и обеспечить "безопасность поставок в этот период энергетического перехода", а также предотвратить использование газопровода "в качестве геополитического оружия". С этой целью Вашингтон продолжит реализацию различных мер и инструментов энергетической дипломатии, говорится в тексте.