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Эксперт: какова цель 60-миллионной военной помощи США Украине
Эксперт: какова цель 60-миллионной военной помощи США Украине
Эксперт: какова цель 60-миллионной военной помощи США Украине
2021-09-05T16:01+0300
2021-09-05T16:28+0300
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КИШИНЕВ, 5 сентября - Sputnik. Корнелиу Чуря утверждает, что во время своего визита в Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский хотел убедиться, что может и дальше пользоваться поддержкой Запада. При этом США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2" в июле.Напомним, что после встречи президента США Джо Байдена и киевского лидера Владимира Зеленского Белый дом объявил, что предлагает Украине "60 миллионов долларов помощи в сфере безопасности".Несмотря на соглашение между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2", Киев и Вашингтон отметили, что они выступают против этого проекта и считают его угрозой европейской энергетической безопасности, согласно их совместному заявлению о стратегическом партнерстве.Соединенные Штаты намерены сохранить "транзитную роль" Украины и обеспечить "безопасность поставок в этот период энергетического перехода", а также предотвратить использование газопровода "в качестве геополитического оружия". С этой целью Вашингтон продолжит реализацию различных мер и инструментов энергетической дипломатии, говорится в тексте.
https://ru.sputnik.md/20210903/na-granitse-moldovy-s-ukrainoy-priostanovili-rabotu-vse-punkty-propuska-44457567.html
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Анна Юрий
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украина, северный поток-2, в мире

Эксперт: какова цель 60-миллионной военной помощи США Украине

16:01 05.09.2021 (обновлено: 16:28 05.09.2021)
179
© REUTERS / JONATHAN ERNSTJoe Biden și Vladimir Zelenski
Joe Biden și Vladimir Zelenski - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
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Политический обозреватель Корнелиу Чуря объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, какова реальная цель военной помощи в размере 60 миллионов долларов, предложенной Украине Соединенными Штатами.
КИШИНЕВ, 5 сентября - Sputnik. Корнелиу Чуря утверждает, что во время своего визита в Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский хотел убедиться, что может и дальше пользоваться поддержкой Запада. При этом США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2" в июле.

"Встреча была направлена ​​на подтверждение поддержки Украины Западом и особенно США. Нельзя сказать, что эта поддержка была оказана Украине безоговорочно. Предлагаемая военная помощь является сигналом того, что Запад остается с Украиной в ее противостоянии с Россией. Однако, несмотря на принятие проекта российско-германского газопровода "Северный поток-2", Запад чувствует себя обязанным поддержать Украину, которая явно проигрывает от строительства этого газопровода", - сказал политолог в эфире радиостудии Sputnik Moldova.

Международный пункт пропуска на границе с Украиной - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
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Напомним, что после встречи президента США Джо Байдена и киевского лидера Владимира Зеленского Белый дом объявил, что предлагает Украине "60 миллионов долларов помощи в сфере безопасности".
Несмотря на соглашение между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2", Киев и Вашингтон отметили, что они выступают против этого проекта и считают его угрозой европейской энергетической безопасности, согласно их совместному заявлению о стратегическом партнерстве.
Соединенные Штаты намерены сохранить "транзитную роль" Украины и обеспечить "безопасность поставок в этот период энергетического перехода", а также предотвратить использование газопровода "в качестве геополитического оружия". С этой целью Вашингтон продолжит реализацию различных мер и инструментов энергетической дипломатии, говорится в тексте.
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