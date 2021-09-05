https://ru.sputnik.md/20210905/freddi-merkyuri-rodilsya---tot-kto-izobrel-tresh-metal-44460962.html

Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал

Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал

75 лет со дня рождения Фредди Меркьюри

2021-09-05T11:00+0300

2021-09-05T11:00+0300

2021-09-05T14:27+0300

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Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал

Фредди Меркьюри - 75. Кажется такого не может быть, но это факт. 5 августа 2021 года родился тот, кого невозможно представить пожилым, немощным и дряхлым – вероятно Господь знал, что это его творение никогда не будет таким - речь идет о Фредди Меркьюри. Яркий, красивый и безумно талантливый – таким он был и такую жизнь он прожил.Несмотря на свой музыкальный стиль и богемную жизнь, Фредди Меркьюри уважаем даже самыми брутальными рок-музыкантами, и на то есть причина. Именно он еще в самом начале 70-х годов ХХ века, экспериментируя с музыкой, создал по сути жанр трэш-метала – где скорость, риффы и сбивки сочетались в поток веселой и бешенной музыки.Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – о том, как самые разные музыканты отдали дань уважения Фредди Меркьюри.

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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