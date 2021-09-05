https://ru.sputnik.md/20210905/freddi-merkyuri-rodilsya---tot-kto-izobrel-tresh-metal-44460962.html
Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
75 лет со дня рождения Фредди Меркьюри
2021-09-05T11:00+0300
2021-09-05T11:00+0300
2021-09-05T14:27+0300
радио
фа-диез
рок
рок-музыка
фредди меркьюри
рок-легенда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/05/44499282_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_fabeb7dd080951657648ec26e468619e.jpg
Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
Фредди Меркьюри - 75. Кажется такого не может быть, но это факт. 5 августа 2021 года родился тот, кого невозможно представить пожилым, немощным и дряхлым – вероятно Господь знал, что это его творение никогда не будет таким - речь идет о Фредди Меркьюри. Яркий, красивый и безумно талантливый – таким он был и такую жизнь он прожил.Несмотря на свой музыкальный стиль и богемную жизнь, Фредди Меркьюри уважаем даже самыми брутальными рок-музыкантами, и на то есть причина. Именно он еще в самом начале 70-х годов ХХ века, экспериментируя с музыкой, создал по сути жанр трэш-метала – где скорость, риффы и сбивки сочетались в поток веселой и бешенной музыки.Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – о том, как самые разные музыканты отдали дань уважения Фредди Меркьюри.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/05/44499282_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_0f0c770bfc5ef1b20feb7896c00e11ce.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
фа-диез, рок, рок-музыка, фредди меркьюри, рок-легенда, аудио
Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
11:00 05.09.2021 (обновлено: 14:27 05.09.2021)
Одному из самых ярких музыкантов ХХ века 5 августа 2021 года исполнилось бы 75 лет.
Фредди Меркьюри - 75. Кажется такого не может быть, но это факт. 5 августа 2021 года родился тот, кого невозможно представить пожилым, немощным и дряхлым – вероятно Господь знал, что это его творение никогда не будет таким - речь идет о Фредди Меркьюри. Яркий, красивый и безумно талантливый – таким он был и такую жизнь он прожил.
Несмотря на свой музыкальный стиль и богемную жизнь, Фредди Меркьюри уважаем даже самыми брутальными рок-музыкантами, и на то есть причина. Именно он еще в самом начале 70-х годов ХХ века, экспериментируя с музыкой, создал по сути жанр трэш-метала – где скорость, риффы и сбивки сочетались в поток веселой и бешенной музыки.
Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – о том, как самые разные музыканты отдали дань уважения Фредди Меркьюри.