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Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
75 лет со дня рождения Фредди Меркьюри
2021-09-05T11:00+0300
2021-09-05T14:27+0300
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фа-диез
рок
рок-музыка
фредди меркьюри
рок-легенда
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Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
Фредди Меркьюри - 75. Кажется такого не может быть, но это факт. 5 августа 2021 года родился тот, кого невозможно представить пожилым, немощным и дряхлым – вероятно Господь знал, что это его творение никогда не будет таким - речь идет о Фредди Меркьюри. Яркий, красивый и безумно талантливый – таким он был и такую жизнь он прожил.Несмотря на свой музыкальный стиль и богемную жизнь, Фредди Меркьюри уважаем даже самыми брутальными рок-музыкантами, и на то есть причина. Именно он еще в самом начале 70-х годов ХХ века, экспериментируя с музыкой, создал по сути жанр трэш-метала – где скорость, риффы и сбивки сочетались в поток веселой и бешенной музыки.Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – о том, как самые разные музыканты отдали дань уважения Фредди Меркьюри.
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фа-диез, рок, рок-музыка, фредди меркьюри, рок-легенда, аудио

Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал

11:00 05.09.2021 (обновлено: 14:27 05.09.2021)
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Фредди Меркьюри родился - тот, кто изобрел трэш-метал
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Одному из самых ярких музыкантов ХХ века 5 августа 2021 года исполнилось бы 75 лет.
Фредди Меркьюри - 75. Кажется такого не может быть, но это факт. 5 августа 2021 года родился тот, кого невозможно представить пожилым, немощным и дряхлым – вероятно Господь знал, что это его творение никогда не будет таким - речь идет о Фредди Меркьюри. Яркий, красивый и безумно талантливый – таким он был и такую жизнь он прожил.
Несмотря на свой музыкальный стиль и богемную жизнь, Фредди Меркьюри уважаем даже самыми брутальными рок-музыкантами, и на то есть причина. Именно он еще в самом начале 70-х годов ХХ века, экспериментируя с музыкой, создал по сути жанр трэш-метала – где скорость, риффы и сбивки сочетались в поток веселой и бешенной музыки.
Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – о том, как самые разные музыканты отдали дань уважения Фредди Меркьюри.
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