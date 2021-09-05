https://ru.sputnik.md/20210905/glava-minzdrava-prokatilas-v-trolleybuse-i-vozmutilas-na-chto-zhaluetsya-ministr-44501896.html

Глава Минздрава прокатилась на троллейбусе и возмутилась: на что жалуется министр

Глава Минздрава прокатилась на троллейбусе и возмутилась: на что жалуется министр

Немеренко проехалась в троллейбусе и критикует мэра

2021-09-05T13:27+0300

2021-09-05T13:27+0300

2021-09-05T13:42+0300

минздрав

троллейбус

алла немеренко

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Жители Кишинева в большинстве своем соблюдают масочный режим в общественном транспорте столицы, сообщила в соцсетях глава Минздрава Алла Немеренко после поездки на троллейбусе. А с городскими чиновниками, по ее мнению, все намного хуже. К такому выводу министр пришла из-за того, что ни разу не услышала в транспорте сообщения о необходимости носить маску.По словам министра, в Молдове с соблюдением противоэпидемиологических норм все не так уж плохо, как кажется, если речь идет о гражданах.Намного хуже, по ее словам, обстоят дела с чиновниками.Отметим, мэр Кишинева Ион Чебан неоднократно критиковал Минздрав и Национальную чрезвычайную комиссию общественно здоровья за неясность введенных ограничений и требование к невакцинированным учителям самостоятельно оплачивать обязательное тестирование.

https://ru.sputnik.md/20210904/nemerenko-predlagaet-shtrafovat-grazhdan-na-500-tysyach-leev-v-chem-prichina-44482755.html

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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минздрав, троллейбус, алла немеренко, в молдове