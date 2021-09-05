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Глава Минздрава прокатилась на троллейбусе и возмутилась: на что жалуется министр
Глава Минздрава прокатилась на троллейбусе и возмутилась: на что жалуется министр
Немеренко проехалась в троллейбусе и критикует мэра
2021-09-05T13:27+0300
2021-09-05T13:42+0300
минздрав
троллейбус
алла немеренко
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Жители Кишинева в большинстве своем соблюдают масочный режим в общественном транспорте столицы, сообщила в соцсетях глава Минздрава Алла Немеренко после поездки на троллейбусе. А с городскими чиновниками, по ее мнению, все намного хуже. К такому выводу министр пришла из-за того, что ни разу не услышала в транспорте сообщения о необходимости носить маску.По словам министра, в Молдове с соблюдением противоэпидемиологических норм все не так уж плохо, как кажется, если речь идет о гражданах.Намного хуже, по ее словам, обстоят дела с чиновниками.Отметим, мэр Кишинева Ион Чебан неоднократно критиковал Минздрав и Национальную чрезвычайную комиссию общественно здоровья за неясность введенных ограничений и требование к невакцинированным учителям самостоятельно оплачивать обязательное тестирование.
https://ru.sputnik.md/20210904/nemerenko-predlagaet-shtrafovat-grazhdan-na-500-tysyach-leev-v-chem-prichina-44482755.html
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минздрав, троллейбус, алла немеренко, в молдове

Глава Минздрава прокатилась на троллейбусе и возмутилась: на что жалуется министр

13:27 05.09.2021 (обновлено: 13:42 05.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Министр здравоохранения Алла Немеренко проехалась на работу в троллейбусе и написала об этом пост в социальных сетях.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Жители Кишинева в большинстве своем соблюдают масочный режим в общественном транспорте столицы, сообщила в соцсетях глава Минздрава Алла Немеренко после поездки на троллейбусе. А с городскими чиновниками, по ее мнению, все намного хуже. К такому выводу министр пришла из-за того, что ни разу не услышала в транспорте сообщения о необходимости носить маску.
По словам министра, в Молдове с соблюдением противоэпидемиологических норм все не так уж плохо, как кажется, если речь идет о гражданах.

"В переполненном общественном транспорте, в котором, вероятно, было около 50 пассажиров, только четверо не носили маски (были несколько молодых женщин, которые заняли место для других категорий, и мужчина с большим багажом)", - заявила министр.

Намного хуже, по ее словам, обстоят дела с чиновниками.

"С менеджерами и чиновниками дела обстоят намного хуже, чем возможно. Они могут быть очень безответственными. Пандемии уже полтора года и я не видела в этой транспортной единице никаких объявлений об обязательном ношении маски, о влиянии маски на снижение передачи инфекции или важности вакцинации. Я не слышала звукового сообщения об обязательном ношении маски в общественном транспорте. Что можно сделать? Осталось исправить. Вместе", - заявила Немеренко и пожелала гражданам заботиться о своем здоровье.

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Отметим, мэр Кишинева Ион Чебан неоднократно критиковал Минздрав и Национальную чрезвычайную комиссию общественно здоровья за неясность введенных ограничений и требование к невакцинированным учителям самостоятельно оплачивать обязательное тестирование.
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