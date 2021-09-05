https://ru.sputnik.md/20210905/god-nazad-sandu-trebovala-besplatnogo-testirovaniya-uchiteley-na-covid---chto-izmenilos-44509771.html
Год назад Санду требовала бесплатного тестирования учителей на COVID - что изменилось
Год назад Санду требовала бесплатного тестирования учителей на COVID - что изменилось
Мнение Майи Санду о вакцинации учителей изменилось
2021-09-05T18:40+0300
2021-09-05T18:40+0300
2021-09-05T18:40+0300
учителя
тестирование
майя санду
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Во время передачи в четверг, 2 сентября, на частном телевидении президент Майя Санду заявила, что для учителей, которые не хотят вакцинироваться от COVID, естественно нужно пройти тест самостоятельно.Однако 5 октября 2020 года, в День учителя, Майя Санду попросила правительство Кику проводить тестирование педагогов "бесплатно и регулярно"."Учитывая степень риска для учителей, правительство должно обеспечить их бесплатное тестирование на приоритетной и регулярной основе. Мы просим правительство защитить наших учителей", - написала тогда Майя Санду в Facebook.Напомним, ранее Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения постановила, что непривитые сотрудники системы образования обязаны каждые две недели проходить за свой счет экспресс-диагностический тест или ПЦР-тест на COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210902/dialog-uchitelya-44399969.html
https://ru.sputnik.md/20210904/vlasti-kishineva-vydelyat-tri-milliona-leev-na-obyazatelnoe-testirovanie-uchiteley-44479906.html
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учителя, тестирование, майя санду, в молдове
Год назад Санду требовала бесплатного тестирования учителей на COVID - что изменилось
Президент Майя Санду на днях выступила за обязательное тестирование учителей, отказывающихся от вакцинации. Год назад, когда Ион Кику был во главе правительства, она считала иначе.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Во время передачи в четверг, 2 сентября, на частном телевидении президент Майя Санду заявила, что для учителей, которые не хотят вакцинироваться от COVID, естественно нужно пройти тест самостоятельно.
"Для тех, кто не хочет вакцинироваться, естественно пройти тест самостоятельно. На лечение больных COVID тратятся огромные суммы. Те, кто не вакцинирован, блокируют медицинскую систему, врачи заняты лечением больных COVID, а другие остаются без медицинской помощи. Мы должны взять на себя определенные обязательства", - сказала Майя Санду.
Однако 5 октября 2020 года, в День учителя, Майя Санду попросила правительство Кику проводить тестирование педагогов "бесплатно и регулярно".
"Учитывая степень риска для учителей, правительство должно обеспечить их бесплатное тестирование на приоритетной и регулярной основе. Мы просим правительство защитить наших учителей", - написала тогда Майя Санду в Facebook.
Напомним, ранее Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения постановила, что непривитые сотрудники системы образования обязаны каждые две недели проходить за свой счет экспресс-диагностический тест или ПЦР-тест на COVID-19.