https://ru.sputnik.md/20210905/god-nazad-sandu-trebovala-besplatnogo-testirovaniya-uchiteley-na-covid---chto-izmenilos-44509771.html

Год назад Санду требовала бесплатного тестирования учителей на COVID - что изменилось

Год назад Санду требовала бесплатного тестирования учителей на COVID - что изменилось

Мнение Майи Санду о вакцинации учителей изменилось

2021-09-05T18:40+0300

2021-09-05T18:40+0300

2021-09-05T18:40+0300

учителя

тестирование

майя санду

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Во время передачи в четверг, 2 сентября, на частном телевидении президент Майя Санду заявила, что для учителей, которые не хотят вакцинироваться от COVID, естественно нужно пройти тест самостоятельно.Однако 5 октября 2020 года, в День учителя, Майя Санду попросила правительство Кику проводить тестирование педагогов "бесплатно и регулярно"."Учитывая степень риска для учителей, правительство должно обеспечить их бесплатное тестирование на приоритетной и регулярной основе. Мы просим правительство защитить наших учителей", - написала тогда Майя Санду в Facebook.Напомним, ранее Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения постановила, что непривитые сотрудники системы образования обязаны каждые две недели проходить за свой счет экспресс-диагностический тест или ПЦР-тест на COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210902/dialog-uchitelya-44399969.html

https://ru.sputnik.md/20210904/vlasti-kishineva-vydelyat-tri-milliona-leev-na-obyazatelnoe-testirovanie-uchiteley-44479906.html

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2021

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

учителя, тестирование, майя санду, в молдове