https://ru.sputnik.md/20210905/kontrabanda-i-vypivshie-politseyskie-obnaruzheny-pri-vnezapnoy-proverke-na-granitse-44510230.html

Контрабанда и выпившие полицейские обнаружены при внезапной проверке на границе

Контрабанда и выпившие полицейские обнаружены при внезапной проверке на границе

Контрабанда и выпившие полицейские обнаружены при внезапной проверки на границе

2021-09-05T19:42+0300

2021-09-05T19:42+0300

2021-09-05T20:05+0300

пограничная полиция

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Контрабанда, невыполнение служебных обязанностей и вождение в нетрезвом виде - нарушения, которые зафиксировали прошлой ночью на северной границе страны. Инциденты были раскрыты в результате внезапных проверок, проведенных новым руководством Северного регионального управления Пограничной полиции.Автомобиль был найден брошенным в селе Котеля Бричанского района, водитель скрылся.Однако при неизвестных обстоятельствах через два часа после завершения первичного осмотра патруль сообщил об исчезновении транспортного средства. В отношении четырех пограничников будут возбуждены уголовные дела по обвинению в халатности.Во время проверок на северном участке границы на направлении Медвежа-Зеленая был слышен звук дрона, который якобы пролетел из Республики Молдова на Украину. По данным Погранполиции, такие полеты дронов в этом районе часто фиксируются.В ту же ночь в результате проверки был обнаружен сотрудник Пограничной полиции, дежуривший на посту в состоянии алкогольного опьянения. Он будет подвергнут служебному расследованию и привлечен к ответственности за безответственные действия, уверяют в полиции.Руководство Пограничной полиции заверяет граждан, что несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию на северной границе, будут предприняты все необходимые шаги для выявления "токсичных" сотрудников.

https://ru.sputnik.md/20210903/moldova-ukraina-granitsa-44460696.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

пограничная полиция, в молдове