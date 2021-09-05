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Контрабанда и выпившие полицейские обнаружены при внезапной проверке на границе
19:42 05.09.2021 (обновлено: 20:05 05.09.2021)
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© Sputnik / Miroslav Rotariпограничная полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новое руководство регионального управления пограничной полиции провело внезапную проверку на северной границе страны.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Контрабанда, невыполнение служебных обязанностей и вождение в нетрезвом виде - нарушения, которые зафиксировали прошлой ночью на северной границе страны. Инциденты были раскрыты в результате внезапных проверок, проведенных новым руководством Северного регионального управления Пограничной полиции.
"Во время посещения участка Пограничной полиции временный начальник управления заметил транспортное средство, двигавшееся с выключенными фарами от границы. Оперативно было приказано остановиться и проверить", - сообщают в Пограничной полиции.
Автомобиль был найден брошенным в селе Котеля Бричанского района, водитель скрылся.
© Photo : oferit de: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAIОбыски в Северном управлении погранполиции
Обыски в Северном управлении погранполиции
© Photo : oferit de: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
"На место прибыла следственная группа. Поскольку транспортное средство было заполнено товарами и имелись доказательства того, что молдавско-украинская граница была пересечена незаконно, до прибытия грузовика для погрузки и перевозки в штаб соседнего сектора автомобиль опечатали и оставили под наблюдением сотрудников Пограничной полиции", - сообщается в пресс-релизе Погранполиции.
3 сентября, 15:56
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Однако при неизвестных обстоятельствах через два часа после завершения первичного осмотра патруль сообщил об исчезновении транспортного средства. В отношении четырех пограничников будут возбуждены уголовные дела по обвинению в халатности.
© Photo : oferit de: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAIОбыски в Северном управлении погранполиции
Обыски в Северном управлении погранполиции
© Photo : oferit de: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Во время проверок на северном участке границы на направлении Медвежа-Зеленая был слышен звук дрона, который якобы пролетел из Республики Молдова на Украину. По данным Погранполиции, такие полеты дронов в этом районе часто фиксируются.
В ту же ночь в результате проверки был обнаружен сотрудник Пограничной полиции, дежуривший на посту в состоянии алкогольного опьянения. Он будет подвергнут служебному расследованию и привлечен к ответственности за безответственные действия, уверяют в полиции.
Руководство Пограничной полиции заверяет граждан, что несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию на северной границе, будут предприняты все необходимые шаги для выявления "токсичных" сотрудников.