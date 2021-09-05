https://ru.sputnik.md/20210905/kosmos-blizko-zhiteli-sverdlovskoy-oblasti-nablyudayut-nastoyaschiy-marsianskiy-peyzazh-44504282.html
Космос близко: жители Свердловской области наблюдают настоящий марсианский пейзаж
Космос близко: жители Свердловской области наблюдают настоящий марсианский пейзаж
Видео марсианский пейзаж в Свердловской области
2021-09-05T15:15+0300
2021-09-05T15:15+0300
2021-09-05T15:15+0300
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Марсианский пейзаж простирается на площади более 70 квадратных километров недалеко от города Богданович. На кадрах можно увидеть холмы Полдневского участка, а также озера красно-бурого цвета и отвалы самых разных оттенков. Причиной уникального цвета почвы и воды является глина, которую на этом участке месторождения начали добывать еще в XIX веке.
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видео, в мире, россия
Космос близко: жители Свердловской области наблюдают настоящий марсианский пейзаж
Необычные кадры одного из карьеров Троицко-Байновского месторождения на Урале сняли с дрона.
Марсианский пейзаж простирается на площади более 70 квадратных километров недалеко от города Богданович. На кадрах можно увидеть холмы Полдневского участка, а также озера красно-бурого цвета и отвалы самых разных оттенков. Причиной уникального цвета почвы и воды является глина, которую на этом участке месторождения начали добывать еще в XIX веке.