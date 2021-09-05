https://ru.sputnik.md/20210905/koval-kak-rabotayut-karmanniki-kishineva-44425817.html

Коваль: как "работают" карманники Кишинева

Коваль: как "работают" карманники Кишинева

Ветеран МВД рассказал, кто попадает в руки полиции, как полиция ловит преступников и обменивается опытом с соседними странами.

2021-09-05T08:00+0300

2021-09-05T08:00+0300

2021-09-05T08:00+0300

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Коваль: как "работают" карманники Кишинева Коваль: как "работают" карманники Кишинева

В руки полиции попадают, как правило, дилетанты, так как профессионалы работают аккуратно. Те, кто только учится воровской сноровке, теряя бдительность, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова ветеран МВД и экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль."В свое время у нас была картотека, - продолжил Коваль, - к ней был доступ у молодых сотрудников, которые изучали карманников по фотографиям". Лица пойманных преступников сверяли с данными картотеки, либо пополняли ее новыми портретами.

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2021

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