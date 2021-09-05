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Коваль: как "работают" карманники Кишинева
Коваль: как "работают" карманники Кишинева
Ветеран МВД рассказал, кто попадает в руки полиции, как полиция ловит преступников и обменивается опытом с соседними странами.
2021-09-05T08:00+0300
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Коваль: как "работают" карманники Кишинева
Коваль: как "работают" карманники Кишинева
В руки полиции попадают, как правило, дилетанты, так как профессионалы работают аккуратно. Те, кто только учится воровской сноровке, теряя бдительность, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова ветеран МВД и экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль."В свое время у нас была картотека, - продолжил Коваль, - к ней был доступ у молодых сотрудников, которые изучали карманников по фотографиям". Лица пойманных преступников сверяли с данными картотеки, либо пополняли ее новыми портретами.
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Валентина Топоривская
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Коваль: как "работают" карманники Кишинева

08:00 05.09.2021
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Радио
Коваль: как "работают" карманники Кишинева
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Ветеран МВД рассказал, кто попадает в руки полиции, как полиция ловит преступников и обменивается опытом с соседними странами.
В руки полиции попадают, как правило, дилетанты, так как профессионалы работают аккуратно. Те, кто только учится воровской сноровке, теряя бдительность, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова ветеран МВД и экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.

"Я не умаляю роль сотрудников полиции, потому что долгие годы службы выработали у них особые навыки, которые позволяют видеть карманников издалека, чувствуя их, как кошка чувствует мышь. Полицейские, как правило, знают о месте нахождения карманников и о методах их работы", - говорит эксперт.

"В свое время у нас была картотека, - продолжил Коваль, - к ней был доступ у молодых сотрудников, которые изучали карманников по фотографиям". Лица пойманных преступников сверяли с данными картотеки, либо пополняли ее новыми портретами.

"Милиция делилась накопленной базой данных Республики Молдова с районами. Мы также обменивались информацией с соседними странами – Украиной и Румынией, где карманников предостаточно. Они любят работать в поездах короткого сообщения и автобусах дальнего следования. Были случаи, когда выяснялся сговор карманников и водителей транспорта", - заключил собеседник.

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