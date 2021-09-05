https://ru.sputnik.md/20210905/koval-kak-rabotayut-karmanniki-kishineva-44425817.html
Коваль: как "работают" карманники Кишинева
Коваль: как "работают" карманники Кишинева
Ветеран МВД рассказал, кто попадает в руки полиции, как полиция ловит преступников и обменивается опытом с соседними странами.
2021-09-05T08:00+0300
2021-09-05T08:00+0300
2021-09-05T08:00+0300
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Коваль: как "работают" карманники Кишинева
Коваль: как "работают" карманники Кишинева
В руки полиции попадают, как правило, дилетанты, так как профессионалы работают аккуратно. Те, кто только учится воровской сноровке, теряя бдительность, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова ветеран МВД и экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль."В свое время у нас была картотека, - продолжил Коваль, - к ней был доступ у молодых сотрудников, которые изучали карманников по фотографиям". Лица пойманных преступников сверяли с данными картотеки, либо пополняли ее новыми портретами.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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Коваль: как "работают" карманники Кишинева
Ветеран МВД рассказал, кто попадает в руки полиции, как полиция ловит преступников и обменивается опытом с соседними странами.
В руки полиции попадают, как правило, дилетанты, так как профессионалы работают аккуратно. Те, кто только учится воровской сноровке, теряя бдительность, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
ветеран МВД и экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.
"Я не умаляю роль сотрудников полиции, потому что долгие годы службы выработали у них особые навыки, которые позволяют видеть карманников издалека, чувствуя их, как кошка чувствует мышь. Полицейские, как правило, знают о месте нахождения карманников и о методах их работы", - говорит эксперт.
"В свое время у нас была картотека, - продолжил Коваль, - к ней был доступ у молодых сотрудников, которые изучали карманников по фотографиям". Лица пойманных преступников сверяли с данными картотеки, либо пополняли ее новыми портретами.
"Милиция делилась накопленной базой данных Республики Молдова с районами. Мы также обменивались информацией с соседними странами – Украиной и Румынией, где карманников предостаточно. Они любят работать в поездах короткого сообщения и автобусах дальнего следования. Были случаи, когда выяснялся сговор карманников и водителей транспорта", - заключил собеседник.