https://ru.sputnik.md/20210905/kuda-nelzya-finansist-rasskazal-kakie-investitsii-delat-ne-nado-44497238.html

Куда нельзя: финансист рассказал, какие инвестиции делать не надо

Куда нельзя: финансист рассказал, какие инвестиции делать не надо

Финансист рассказал куда не надо вкладывать деньги

2021-09-05T19:04+0300

2021-09-05T19:04+0300

2021-09-05T19:16+0300

экономика

в мире

инвестиции

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу. Худший вариант вложения — финансовые пирамиды, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, передает РИА Новости.Финансовая пирамида - это заведомо убыточный, криминальный и мошеннический проект. Но ее крах — всего лишь болезненный опыт и потеря денег, что не самое страшное.Не рекомендуется также вливать все деньги в один проект, либо в несколько проектов с одинаковыми рисками. Кроме того, если инвестор избегает финансовых пирамид, это еще не означает, что он вкладывается только в надежные инструменты, обращает внимание Тузов.Например, выдача прямых займов — тоже очень рискованное дело. Нет никаких гарантий возврата денег. Инвестор остается один на один с проблемами, которые могут возникнуть в процессе такого вложения, заключил эксперт.

https://ru.sputnik.md/20210425/Finansovaya-piramida-iz-chego-ona-sdelana---rasskazali-eksperty-34520597.html

https://ru.sputnik.md/20210729/sotsseti-aktivno-ispolzuyut-moshenniki-dlya-finansovykh-piramid-43353521.html

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в мире, инвестиции