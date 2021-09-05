https://ru.sputnik.md/20210905/kuda-nelzya-finansist-rasskazal-kakie-investitsii-delat-ne-nado-44497238.html
Куда нельзя: финансист рассказал, какие инвестиции делать не надо
Куда нельзя: финансист рассказал, какие инвестиции делать не надо
Финансист рассказал куда не надо вкладывать деньги
2021-09-05T19:04+0300
2021-09-05T19:04+0300
2021-09-05T19:16+0300
экономика
в мире
инвестиции
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу. Худший вариант вложения — финансовые пирамиды, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, передает РИА Новости.Финансовая пирамида - это заведомо убыточный, криминальный и мошеннический проект. Но ее крах — всего лишь болезненный опыт и потеря денег, что не самое страшное.Не рекомендуется также вливать все деньги в один проект, либо в несколько проектов с одинаковыми рисками. Кроме того, если инвестор избегает финансовых пирамид, это еще не означает, что он вкладывается только в надежные инструменты, обращает внимание Тузов.Например, выдача прямых займов — тоже очень рискованное дело. Нет никаких гарантий возврата денег. Инвестор остается один на один с проблемами, которые могут возникнуть в процессе такого вложения, заключил эксперт.
https://ru.sputnik.md/20210425/Finansovaya-piramida-iz-chego-ona-sdelana---rasskazali-eksperty-34520597.html
https://ru.sputnik.md/20210729/sotsseti-aktivno-ispolzuyut-moshenniki-dlya-finansovykh-piramid-43353521.html
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в мире, инвестиции
Куда нельзя: финансист рассказал, какие инвестиции делать не надо
19:04 05.09.2021 (обновлено: 19:16 05.09.2021)
Российский финансист рассказал, какие капиталовложения можно назвать провальными.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik.
Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу. Худший вариант вложения — финансовые пирамиды, рассказал агентству "Прайм
" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал
" Артем Тузов, передает РИА Новости
.
Финансовая пирамида - это заведомо убыточный, криминальный и мошеннический проект. Но ее крах — всего лишь болезненный опыт и потеря денег, что не самое страшное.
"Катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье", — отметил финансист.
Не рекомендуется также вливать все деньги в один проект, либо в несколько проектов с одинаковыми рисками. Кроме того, если инвестор избегает финансовых пирамид, это еще не означает, что он вкладывается только в надежные инструменты, обращает внимание Тузов
.
Например, выдача прямых займов — тоже очень рискованное дело. Нет никаких гарантий возврата денег. Инвестор остается один на один с проблемами, которые могут возникнуть в процессе такого вложения, заключил эксперт.