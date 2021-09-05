https://ru.sputnik.md/20210905/massovaya-draka-v-tveri-popala-na-video-44499789.html
Массовая драка в Твери попала на видео
Массовая драка в Твери попала на видео
Массовая драка фанатов в Твери попала на видео
2021-09-05T14:03+0300
2021-09-05T14:03+0300
2021-09-05T14:03+0300
россия
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драка
тверь
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Массовая драка произошла в Твери, передает РИА Новости.В центре города группа людей устроила потасовку, в результате которой один человек попал в больницу.По данным телеканала RT, инцидент произошел между фанатами "Спартака" и "Зенита". Предварительно в нем приняли участие около 60 человек, 11 из которых были задержаны.В настоящее время региональное управление МВД устанавливает личности всех причастных.
https://ru.sputnik.md/20210819/migranty-uchastniki-draki-u-metro-kuzminki-deportirovany-iz-rossii-44047175.html
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в мире, драка, тверь
Массовая драка в Твери попала на видео
По предварительным данным, побоище устроили футбольные фанаты.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik.
Массовая драка произошла в Твери, передает РИА Новости
.
В центре города группа людей устроила потасовку, в результате которой один человек попал в больницу.
По данным телеканала RT, инцидент произошел между фанатами "Спартака" и "Зенита". Предварительно в нем приняли участие около 60 человек, 11 из которых были задержаны.
В настоящее время региональное управление МВД устанавливает личности всех причастных.