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https://ru.sputnik.md/20210905/massovaya-draka-v-tveri-popala-na-video-44499789.html
Массовая драка в Твери попала на видео
Массовая драка в Твери попала на видео
Массовая драка фанатов в Твери попала на видео
2021-09-05T14:03+0300
2021-09-05T14:03+0300
россия
в мире
драка
тверь
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Массовая драка произошла в Твери, передает РИА Новости.В центре города группа людей устроила потасовку, в результате которой один человек попал в больницу.По данным телеканала RT, инцидент произошел между фанатами "Спартака" и "Зенита". Предварительно в нем приняли участие около 60 человек, 11 из которых были задержаны.В настоящее время региональное управление МВД устанавливает личности всех причастных.
https://ru.sputnik.md/20210819/migranty-uchastniki-draki-u-metro-kuzminki-deportirovany-iz-rossii-44047175.html
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в мире, драка, тверь

Массовая драка в Твери попала на видео

14:03 05.09.2021
236
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция России
Полиция России - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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По предварительным данным, побоище устроили футбольные фанаты.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Массовая драка произошла в Твери, передает РИА Новости.
В центре города группа людей устроила потасовку, в результате которой один человек попал в больницу.
По данным телеканала RT, инцидент произошел между фанатами "Спартака" и "Зенита". Предварительно в нем приняли участие около 60 человек, 11 из которых были задержаны.
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) на Житной улице в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
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Мигранты-участники драки у метро "Кузьминки" депортированы из России
19 августа, 17:30
216
В настоящее время региональное управление МВД устанавливает личности всех причастных.
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