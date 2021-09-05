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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20210905/mid-yaponii-nazval-datu-g-7-s-uchastiem-predstaviteley-rossii-i-kitaya-44496811.html
МИД Японии назвал дату проведения G-7 с участием представителей России и Китая
МИД Японии назвал дату проведения G-7 с участием представителей России и Китая
G-7 с участием представителей России и Китая
2021-09-05T10:02+0300
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", а также министров из России и Китая запланирована на 8 сентября, передает РИА Новости.Главной темой, по его словам, будет ситуация в Афганистане.В начале августа движение "Талибан"* на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210903/putin-prizval-izmenit-politiku-posle-vyvoda-voysk-ssha-iz-afganistana-44455760.html
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в мире, россия, китай, япония

МИД Японии назвал дату проведения G-7 с участием представителей России и Китая

10:02 05.09.2021 (обновлено: 10:34 05.09.2021)
161
© Sputnik / Алексей ФилипповТокийский залив.
Токийский залив. - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
В Токио назвали дату встречи глав МИД "Большой семерки".
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", а также министров из России и Китая запланирована на 8 сентября, передает РИА Новости.
Главной темой, по его словам, будет ситуация в Афганистане.
"Встреча на уровне глав МИД стран "большой семерки" для обсуждения ситуации в Афганистане, на которой также ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран, ожидается на следующей неделе", — подчеркнул он, добавив, что это "может произойти уже 8 сентября".
ВЭФ-2021. Деловая программа - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Политика
Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана
3 сентября, 15:02
239
В начале августа движение "Талибан"* на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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