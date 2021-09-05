https://ru.sputnik.md/20210905/mid-yaponii-nazval-datu-g-7-s-uchastiem-predstaviteley-rossii-i-kitaya-44496811.html

МИД Японии назвал дату проведения G-7 с участием представителей России и Китая

МИД Японии назвал дату проведения G-7 с участием представителей России и Китая

G-7 с участием представителей России и Китая

2021-09-05T10:02+0300

2021-09-05T10:02+0300

2021-09-05T10:34+0300

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", а также министров из России и Китая запланирована на 8 сентября, передает РИА Новости.Главной темой, по его словам, будет ситуация в Афганистане.В начале августа движение "Талибан"* на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210903/putin-prizval-izmenit-politiku-posle-vyvoda-voysk-ssha-iz-afganistana-44455760.html

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