https://ru.sputnik.md/20210905/mir-za-sutki-strelba-v-vashingtone-protest-protiv-mitropolita-i-robot-nadziratel-44494297.html

Мир за сутки: стрельба в Вашингтоне, протест против митрополита и робот-надзиратель

Мир за сутки: стрельба в Вашингтоне, протест против митрополита и робот-надзиратель

Мир за сутки: стрельба в Вашингтоне, протест против митрополита и робот-надзиратель

2021-09-05T08:30+0300

2021-09-05T08:30+0300

2021-09-05T10:25+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Три человека погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NBC Washington.Инцидент произошел в субботу вечером на северо-западе американской столицы.Сообщается, что неизвестные вышли из автомобиля и открыли стрельбу по людям, которые находились поблизости.За информацию, которая поможет в поимке преступников, объявлено вознаграждение в размере 75 тысяч долларов.В Черногории протестуют против интронизации митрополитаПротестующие против интронизации в Черногории митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия блокировали въезд в старую столицу — Цетине — и всю ночь провели на баррикадах, передает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.Ранее члены движения, называющие себя "комитами", пробили кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.Предстоятель Сербской православной церкви призвал участников протестов к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на въезде в Цетине.Интронизация митрополита Сербской православной церкви Иоанникия должна пройти в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября. Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан.Церковное руководство не стало приглашать верующих к монастырю.В националистических кругах Черногории заявляют, что духовенство СПЦ проводит просербскую политику в стране.Премьер Черногории Здравко Кривокапич накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур". МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство из-за вопроса безопасности на предстоящих церковных мероприятиях. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович также указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября.Робот "Хавьер" следит за порядком в СингапуреВ Сингапуре начался эксперимент с участием робота, который будет следить за соблюдением правил общественного поведения в одном из районов города-государства, пишут "Известия". Авторами проекта стали местные Агентство науки и технологий, Агентство по защите окружающей среды, Управление наземного транспорта, Агентство по продовольствию.Робот "Хавьер" оснащен приборами ночного видения. Он будет в круглосуточном режиме фиксировать такие нарушения, как курение в неположенного месте, передвижение транспорта по тротуару, факты незаконной торговли и нарушения, связанные с ограничениями по коронавирусу.Робот поможет сократить число людей, необходимых для патрулирования города. "Хавьер" будет делать снимки и в режиме реального времени, если заметит нарушения, и передавать их правоохранительным органам.Разработчики сообщили, что аппарат обладает сенсорами, позволяющими ему реагировать на неподвижные и перемещающиеся преграды. Эксперимент продлится в течение трех недель.

https://ru.sputnik.md/20210819/ugroza-vzryva-obyavlena-v-vashingtone-u-biblioteki-kongressa-44065089.html

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https://ru.sputnik.md/20210902/mishustin-iskusstvennyy-intellekt-zamenit-monotonnyy-trud-44420946.html

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