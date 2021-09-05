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https://ru.sputnik.md/20210905/nato-opasayutsya-poyavleniya-armii-evrosoyuza-44497627.html
НАТО опасаются появления армии Евросоюза
НАТО опасаются появления армии Евросоюза
Почему НАТО боятся появления армии Евросоюза
2021-09-05T11:02+0300
2021-09-05T11:02+0300
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Ослабить трансатлантический альянс и разобщить Европу способно создание армии Евросоюза, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.Столтенберг заявил, что у Запада недостаточно ресурсов, поэтому нужно не допустить дублирования функционала, которым обладает НАТО.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель военного комитета ЕС Клаудио Грациано призвали к созданию в рамках организации сил быстрого реагирования численностью минимум в пять тысяч человек.
https://ru.sputnik.md/20210825/velichayshee-porazhenie-nato-khoronit-sebya-44223458.html
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в мире, нато, европа

НАТО опасаются появления армии Евросоюза

11:02 05.09.2021
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтолтенберг Йенс. Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
Столтенберг Йенс. Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Генсек Североатлантического альянса заявил, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и НАТО.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Ослабить трансатлантический альянс и разобщить Европу способно создание армии Евросоюза, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
"Я приветствую больший вклад в сфере обороны со стороны Европы, но он не должен заменить НАТО. Необходимо удерживать связь между Северной Америкой и Европой", — рассказал он в интервью The Telegraph.
Столтенберг заявил, что у Запада недостаточно ресурсов, поэтому нужно не допустить дублирования функционала, которым обладает НАТО.
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Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель военного комитета ЕС Клаудио Грациано призвали к созданию в рамках организации сил быстрого реагирования численностью минимум в пять тысяч человек.
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