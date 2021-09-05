https://ru.sputnik.md/20210905/nato-opasayutsya-poyavleniya-armii-evrosoyuza-44497627.html

НАТО опасаются появления армии Евросоюза

НАТО опасаются появления армии Евросоюза

Почему НАТО боятся появления армии Евросоюза

2021-09-05T11:02+0300

2021-09-05T11:02+0300

2021-09-05T11:02+0300

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Ослабить трансатлантический альянс и разобщить Европу способно создание армии Евросоюза, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.Столтенберг заявил, что у Запада недостаточно ресурсов, поэтому нужно не допустить дублирования функционала, которым обладает НАТО.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель военного комитета ЕС Клаудио Грациано призвали к созданию в рамках организации сил быстрого реагирования численностью минимум в пять тысяч человек.

https://ru.sputnik.md/20210825/velichayshee-porazhenie-nato-khoronit-sebya-44223458.html

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