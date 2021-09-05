https://ru.sputnik.md/20210905/ne-bez-problem-zakrytie-paralimpiady-v-tokio-proshlo-na-fone-protestov-44504619.html

Не без проблем: закрытие Паралимпиады в Токио прошло на фоне протестов

Не без проблем: закрытие Паралимпиады в Токио прошло на фоне протестов

Закрытие Паралимпиады в Токио прошло на фоне протестов

2021-09-05T16:31+0300

2021-09-05T16:31+0300

2021-09-05T16:31+0300

олимпиада и паралимпиада в токио-2020

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. На митинге против Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио вновь произошли столкновения с полицией, сообщает корреспондент РИА Новости Ксения Нака.Несколько десятков протестующих собрались перед входом на железнодорожную станцию Сэндагая. Однако полиция не дала начать митинг, попытавшись силой оттеснить их в сторону от центральной площадки - туда, где по мнению протестующих, акция не будет заметна. Полиции собралось значительно больше, чем участников митинга.В результате часть из митингующих отошла в указанное полицией место, но ненадолго. Организаторы акции сели и легли на землю, полиция пыталась оттащить их в сторону. Сейчас митинг проходит на первоначальном месте, полиция наблюдает за происходящим. Первые лозунги "Полиция, уходи!" и "Прекратить насилие полиции!" сменились на традиционные "Мы против Олимпиады! Прекратить Паралимпиаду прямо сейчас!".Как объяснил корреспонденту РИА Новости представитель полиции, митинг на площадке перед станцией "мешает проходу пассажиров". Однако пассажиров мало, особого неудобства никто не испытывает.Паралимпийские игры начались в Токио 24 июля. В них приняли участие 4,4 тысячи спортсменов из 162 стран, из них пять стран участвовали впервые. Атлеты соревновались в 22 видах спорта и разыграли 539 комплектов наград. В настоящее время проходит церемония закрытия Паралимпиады.

https://ru.sputnik.md/20210904/rezultaty-moldova-paralimpiada-tokyo-44483595.html

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