Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210905/ostorozhno-miny-dve-sotny-vzryvoopasnykh-predmetov-44507043.html
Мины и гранаты: в Молдове обнаружено две сотни взрывоопасных предметов
Мины и гранаты: в Молдове обнаружено две сотни взрывоопасных предметов
В Молдове обнаружили более 200 опасных боеприпасов времен войны
2021-09-05T17:02+0300
2021-09-05T17:23+0300
общество
в молдове
боеприпасы
саперы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/05/44506104_0:126:1600:1026_1920x0_80_0_0_5d839e0143eb2bc175aea86079eefc2f.jpg
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Когда они лежат ровными рядками, отсвечивая на солнце рыжими от ржавчины боками, то больше напоминают кормовую свеклу или морковь огромного размера. А ведь все это должно было стрелять, взрываться, уничтожать…В ходе поисковых работ отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба, проводимых на территории Штефан-Водского района, было обнаружено свыше 200 взрывоопасных предметов. Большая часть находок – это противопехотные выпрыгивающие осколочные мины кругового поражения немецкого производства, так называемые "мины-лягушки". Подготовленные в огромном количестве, как предполагают поисковики, для установки на переднем крае обороны, они, к счастью, не успели причинить никакого вреда нашим солдатам во время войны, однако затаились на долгие 77 лет в молдавской земле.Второе место среди находок занимает "карманная артиллерия" воюющих армий – ручные гранаты советского и немецкого производства. Наступательные, оборонительные, противотанковые – они встречаются практически в каждой стрелковой ячейке. Опытные солдаты знали цену гранате в бою, а потому старались запастись ими впрок. Любое неверное обращение с ними, даже сейчас, спустя 77 лет, грозит смертью или тяжелым увечьем.Также поисковики обнаружили несколько довольно редких образцов боеприпасов, предназначенных для подрыва артиллерийских орудий. Изобретение немецких инженеров представляет собою металлический круг, напоминающий огромную баранку. В случае невозможности эвакуировать с поля боя артиллерию или тяжелую бронетехнику такая баранка надевалась на ствол орудия и выводила его из строя, не давая в дальнейшем использовать его по назначению.Все обнаруженные предметы переданы для уничтожения саперам Национальной армии Республики Молдова. Прибыв на место, военнослужащие батальона Codru приняли решение ликвидировать опасные находки на месте обнаружения. В ходе четырех подрывов все боеприпасы были уничтожены.
https://ru.sputnik.md/20210715/video-sapery-obezvredili-snaryady-vremen-vov-v-cimislia-rayone-35527141.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алексей Петрович
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg
Алексей Петрович
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/05/44506104_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_10c3e2e8dce8bbde447c477f6f4f1784.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, боеприпасы, саперы

Мины и гранаты: в Молдове обнаружено две сотни взрывоопасных предметов

17:02 05.09.2021 (обновлено: 17:23 05.09.2021)
303
© Photo : Алексей ПетровичСаперы Национальной армии готовят к подрыву опасные находки
Саперы Национальной армии готовят к подрыву опасные находки - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Photo : Алексей Петрович
Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
В Штефан-Водском районе обнаружено большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Когда они лежат ровными рядками, отсвечивая на солнце рыжими от ржавчины боками, то больше напоминают кормовую свеклу или морковь огромного размера. А ведь все это должно было стрелять, взрываться, уничтожать…
© Photo : Алексей ПетровичПрыгающие мины немецкого производства
Прыгающие мины немецкого производства - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
Прыгающие мины немецкого производства
© Photo : Алексей Петрович
В ходе поисковых работ отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба, проводимых на территории Штефан-Водского района, было обнаружено свыше 200 взрывоопасных предметов. Большая часть находок – это противопехотные выпрыгивающие осколочные мины кругового поражения немецкого производства, так называемые "мины-лягушки". Подготовленные в огромном количестве, как предполагают поисковики, для установки на переднем крае обороны, они, к счастью, не успели причинить никакого вреда нашим солдатам во время войны, однако затаились на долгие 77 лет в молдавской земле.
Второе место среди находок занимает "карманная артиллерия" воюющих армий – ручные гранаты советского и немецкого производства. Наступательные, оборонительные, противотанковые – они встречаются практически в каждой стрелковой ячейке. Опытные солдаты знали цену гранате в бою, а потому старались запастись ими впрок. Любое неверное обращение с ними, даже сейчас, спустя 77 лет, грозит смертью или тяжелым увечьем.
© Photo : Алексей ПетровичКарманная артиллерия воюющих сторон - ручные гранаты советского и немецкого производства
Карманная артиллерия воюющих сторон - ручные гранаты советского и немецкого производства - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
Карманная артиллерия воюющих сторон - ручные гранаты советского и немецкого производства
© Photo : Алексей Петрович
Также поисковики обнаружили несколько довольно редких образцов боеприпасов, предназначенных для подрыва артиллерийских орудий. Изобретение немецких инженеров представляет собою металлический круг, напоминающий огромную баранку. В случае невозможности эвакуировать с поля боя артиллерию или тяжелую бронетехнику такая баранка надевалась на ствол орудия и выводила его из строя, не давая в дальнейшем использовать его по назначению.
© Photo : Алексей ПетровичТакие баранки вермахт использовал для уничтожения артиллерии
Такие баранки вермахт использовал для уничтожения артиллерии - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
Такие баранки вермахт использовал для уничтожения артиллерии
© Photo : Алексей Петрович
Все обнаруженные предметы переданы для уничтожения саперам Национальной армии Республики Молдова. Прибыв на место, военнослужащие батальона Codru приняли решение ликвидировать опасные находки на месте обнаружения. В ходе четырех подрывов все боеприпасы были уничтожены.
Военный сапер в лесу возле села Яловенского района. - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
Общество
Видео: саперы обезвредили снаряды времен ВОВ в Чимишлийском районе
15 июля, 11:03
74
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:40Год назад Санду требовала бесплатного тестирования учителей на COVID - что изменилось
18:21Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
18:00Заразный смартфон: эксперт назвала болезни, которые можно подхватить через гаджет
17:31Жозеп Боррель назвал талибов "неизбежными собеседниками"
17:02Мины и гранаты: в Молдове обнаружено две сотни взрывоопасных предметов
16:46Чебан рассказал Немеренко о мерах по борьбе с COVID в Кишиневе
16:31Не без проблем: закрытие Паралимпиады в Токио прошло на фоне протестов
16:05Молдавские каноистки завоевали вторую медаль на чемпионате мира по гребле
16:01Эксперт: какова цель 60-миллионной военной помощи США Украине
15:32В Черногории на фоне протестов прошла интронизация митрополита Иоанникия
15:15Космос близко: жители Свердловской области наблюдают настоящий марсианский пейзаж
15:02Пресс-секретарь президента РФ заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной
14:30Смертельное ДТП в Комрате: водитель погиб на месте
14:03Массовая драка в Твери попала на видео
13:27Глава Минздрава прокатилась на троллейбусе и возмутилась: на что жалуется министр
13:02Дойдет ли дело до протестов: когда повысят зарплату молдавским учителям
12:37Пьяный водитель насмерть сбил 20-летнего мужчину в Кантемире
12:28Скандал с приднестровскими номерами: была ли договоренность между Кишиневом и Киевом?
12:03Антиох Кантемир – первый интеллигент России
11:02НАТО опасается появления армии Евросоюза