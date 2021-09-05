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Мины и гранаты: в Молдове обнаружено две сотни взрывоопасных предметов
17:02 05.09.2021 (обновлено: 17:23 05.09.2021)
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© Photo : Алексей ПетровичСаперы Национальной армии готовят к подрыву опасные находки
© Photo : Алексей Петрович
В Штефан-Водском районе обнаружено большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Когда они лежат ровными рядками, отсвечивая на солнце рыжими от ржавчины боками, то больше напоминают кормовую свеклу или морковь огромного размера. А ведь все это должно было стрелять, взрываться, уничтожать…
© Photo : Алексей ПетровичПрыгающие мины немецкого производства
Прыгающие мины немецкого производства
© Photo : Алексей Петрович
В ходе поисковых работ отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба, проводимых на территории Штефан-Водского района, было обнаружено свыше 200 взрывоопасных предметов. Большая часть находок – это противопехотные выпрыгивающие осколочные мины кругового поражения немецкого производства, так называемые "мины-лягушки". Подготовленные в огромном количестве, как предполагают поисковики, для установки на переднем крае обороны, они, к счастью, не успели причинить никакого вреда нашим солдатам во время войны, однако затаились на долгие 77 лет в молдавской земле.
Второе место среди находок занимает "карманная артиллерия" воюющих армий – ручные гранаты советского и немецкого производства. Наступательные, оборонительные, противотанковые – они встречаются практически в каждой стрелковой ячейке. Опытные солдаты знали цену гранате в бою, а потому старались запастись ими впрок. Любое неверное обращение с ними, даже сейчас, спустя 77 лет, грозит смертью или тяжелым увечьем.
© Photo : Алексей ПетровичКарманная артиллерия воюющих сторон - ручные гранаты советского и немецкого производства
Карманная артиллерия воюющих сторон - ручные гранаты советского и немецкого производства
© Photo : Алексей Петрович
Также поисковики обнаружили несколько довольно редких образцов боеприпасов, предназначенных для подрыва артиллерийских орудий. Изобретение немецких инженеров представляет собою металлический круг, напоминающий огромную баранку. В случае невозможности эвакуировать с поля боя артиллерию или тяжелую бронетехнику такая баранка надевалась на ствол орудия и выводила его из строя, не давая в дальнейшем использовать его по назначению.
© Photo : Алексей ПетровичТакие баранки вермахт использовал для уничтожения артиллерии
Такие баранки вермахт использовал для уничтожения артиллерии
© Photo : Алексей Петрович
Все обнаруженные предметы переданы для уничтожения саперам Национальной армии Республики Молдова. Прибыв на место, военнослужащие батальона Codru приняли решение ликвидировать опасные находки на месте обнаружения. В ходе четырех подрывов все боеприпасы были уничтожены.