https://ru.sputnik.md/20210905/ostorozhno-miny-dve-sotny-vzryvoopasnykh-predmetov-44507043.html

Мины и гранаты: в Молдове обнаружено две сотни взрывоопасных предметов

Мины и гранаты: в Молдове обнаружено две сотни взрывоопасных предметов

В Молдове обнаружили более 200 опасных боеприпасов времен войны

2021-09-05T17:02+0300

2021-09-05T17:02+0300

2021-09-05T17:23+0300

общество

в молдове

боеприпасы

саперы

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Когда они лежат ровными рядками, отсвечивая на солнце рыжими от ржавчины боками, то больше напоминают кормовую свеклу или морковь огромного размера. А ведь все это должно было стрелять, взрываться, уничтожать…В ходе поисковых работ отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба, проводимых на территории Штефан-Водского района, было обнаружено свыше 200 взрывоопасных предметов. Большая часть находок – это противопехотные выпрыгивающие осколочные мины кругового поражения немецкого производства, так называемые "мины-лягушки". Подготовленные в огромном количестве, как предполагают поисковики, для установки на переднем крае обороны, они, к счастью, не успели причинить никакого вреда нашим солдатам во время войны, однако затаились на долгие 77 лет в молдавской земле.Второе место среди находок занимает "карманная артиллерия" воюющих армий – ручные гранаты советского и немецкого производства. Наступательные, оборонительные, противотанковые – они встречаются практически в каждой стрелковой ячейке. Опытные солдаты знали цену гранате в бою, а потому старались запастись ими впрок. Любое неверное обращение с ними, даже сейчас, спустя 77 лет, грозит смертью или тяжелым увечьем.Также поисковики обнаружили несколько довольно редких образцов боеприпасов, предназначенных для подрыва артиллерийских орудий. Изобретение немецких инженеров представляет собою металлический круг, напоминающий огромную баранку. В случае невозможности эвакуировать с поля боя артиллерию или тяжелую бронетехнику такая баранка надевалась на ствол орудия и выводила его из строя, не давая в дальнейшем использовать его по назначению.Все обнаруженные предметы переданы для уничтожения саперам Национальной армии Республики Молдова. Прибыв на место, военнослужащие батальона Codru приняли решение ликвидировать опасные находки на месте обнаружения. В ходе четырех подрывов все боеприпасы были уничтожены.

https://ru.sputnik.md/20210715/video-sapery-obezvredili-snaryady-vremen-vov-v-cimislia-rayone-35527141.html

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2021

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Алексей Петрович https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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в молдове, боеприпасы, саперы