https://ru.sputnik.md/20210905/pensiya-dlya-moldavan-rabotavshikh-v-gretsii-na-kakikh-usloviyakh-44493771.html

Пенсия для молдаван, работавших в Греции: на каких условиях

Пенсия для молдаван, работавших в Греции: на каких условиях

Условия получения пенсии для молдаван которые работали в Греции

2021-09-05T07:30+0300

2021-09-05T07:30+0300

2021-09-05T10:15+0300

греция

пенсия

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Молдаване, законно работавшие в Греции, смогут получать социальные пенсии. Они будут иметь право на пенсию, даже если они не завершили минимальный 15-летний период уплаты взносов, необходимый на территории нашей страны для получения этого вида выплат, но они достигли этого условия путем суммирования страховых периодов в обоих государствах.Соглашение в области социального обеспечения между двумя странами будет подписано властями Республики Молдова и Греции.При установлении пенсии каждое государство применяет свое действующее законодательство. И Республика Молдова, и Греческая Республика будут исчислять и выплачивать пенсию за страховые периоды, завершенные на их территории, с применением принципа соразмерности.Согласно Соглашению, устанавливаются только пенсии по социальному обеспечению и пособия по инвалидности в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания. Соглашения в области социального обеспечения между двумя странами должно быть подписано 8 сентября во время визита министра иностранных дел Греции в Республику Молдова.

https://ru.sputnik.md/20210830/kogda-povysyat-pensii-44340981.html

греция

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2021

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

греция, пенсия, в мире