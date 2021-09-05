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Пенсия для молдаван, работавших в Греции: на каких условиях
Пенсия для молдаван, работавших в Греции: на каких условиях
Условия получения пенсии для молдаван которые работали в Греции
2021-09-05T07:30+0300
2021-09-05T10:15+0300
греция
пенсия
общество
в мире
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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Молдаване, законно работавшие в Греции, смогут получать социальные пенсии. Они будут иметь право на пенсию, даже если они не завершили минимальный 15-летний период уплаты взносов, необходимый на территории нашей страны для получения этого вида выплат, но они достигли этого условия путем суммирования страховых периодов в обоих государствах.Соглашение в области социального обеспечения между двумя странами будет подписано властями Республики Молдова и Греции.При установлении пенсии каждое государство применяет свое действующее законодательство. И Республика Молдова, и Греческая Республика будут исчислять и выплачивать пенсию за страховые периоды, завершенные на их территории, с применением принципа соразмерности.Согласно Соглашению, устанавливаются только пенсии по социальному обеспечению и пособия по инвалидности в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания. Соглашения в области социального обеспечения между двумя странами должно быть подписано 8 сентября во время визита министра иностранных дел Греции в Республику Молдова.
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греция, пенсия, в мире

Пенсия для молдаван, работавших в Греции: на каких условиях

07:30 05.09.2021 (обновлено: 10:15 05.09.2021)
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Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
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Молдаване, работавшие в Греции, будут иметь право на социальную пенсию, но на определенных условиях.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Молдаване, законно работавшие в Греции, смогут получать социальные пенсии. Они будут иметь право на пенсию, даже если они не завершили минимальный 15-летний период уплаты взносов, необходимый на территории нашей страны для получения этого вида выплат, но они достигли этого условия путем суммирования страховых периодов в обоих государствах.
Соглашение в области социального обеспечения между двумя странами будет подписано властями Республики Молдова и Греции.
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При установлении пенсии каждое государство применяет свое действующее законодательство. И Республика Молдова, и Греческая Республика будут исчислять и выплачивать пенсию за страховые периоды, завершенные на их территории, с применением принципа соразмерности.
Согласно Соглашению, устанавливаются только пенсии по социальному обеспечению и пособия по инвалидности в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания. Соглашения в области социального обеспечения между двумя странами должно быть подписано 8 сентября во время визита министра иностранных дел Греции в Республику Молдова.
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