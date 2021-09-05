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Погодные рекорды Молдовы 5 сентября
Погодные рекорды Молдовы 5 сентября
Погодные рекорды в Молдове 5 сентября
2021-09-05T00:01+0300
2021-09-05T00:01+0300
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Самое холодное пятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в победном 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали спустя шестьдесят лет, в 2015 году. Тогда термометры показали +32,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

00:01 05.09.2021
87
© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Самое холодное пятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
Центральный рынок - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
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5 августа, 07:30
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По информации синоптиков, в победном 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум в этот день зафиксировали спустя шестьдесят лет, в 2015 году. Тогда термометры показали +32,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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