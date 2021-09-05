https://ru.sputnik.md/20210905/pogodnye-rekordy-moldovy-5-sentyabrya-44494951.html

Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

Погодные рекорды в Молдове 5 сентября

2021-09-05T00:01+0300

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2021-09-05T00:01+0300

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Самое холодное пятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в победном 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали спустя шестьдесят лет, в 2015 году. Тогда термометры показали +32,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210805/pochemu-desheveyut-moldavskie-ovoschi-43572986.html

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2021

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