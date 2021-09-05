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https://ru.sputnik.md/20210905/press-sekretar-prezidenta-rf-zayavil-o-zhelanii-rossii-normalizovat-otnosheniya-s-ukrainoy-44503549.html
Пресс-секретарь президента РФ заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной
Песков: Россия хочет нормализации отношений с Украиной
2021-09-05T15:02+0300
2021-09-05T15:02+0300
политика
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Россия подтверждает желание нормализовать отношения с Украиной. Об этом 5 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут "Известия".Песков отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил представитель Кремля.Говоря о возможных темах переговоров Путина и Зеленского, Песков заявил, что вопрос о принадлежности Крыма не может обсуждаться."Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Также Песков прокомментировал прошедшую встречу Зеленского и президента США Джо Байдена. Представитель Кремля согласился с тезисом, что встречу двух лидеров можно назвать продолжением проекта "превращения Украины в анти-Россию".Он уточнил, что возможное вхождение Украины в НАТО является угрозой для России.Ранее, 3 сентября, Путин выразил надежду на восстановление отношений Москвы и Киева в полном масштабе рано или поздно. Также, по словам главы государства, он очень рассчитывает на то, что однажды президент Украины приедет в Россию для дискуссии.За день до этого первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президента России и украинского лидера идет на самом высоком уровне. Песков при этом указал, что Кремль и офис президента Украины не готовят встречу двух президентов.Ранее, 12 июля, Путин заявил, что Украина становится западным проектом "анти-Россия", направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.
https://ru.sputnik.md/20210713/Putin-nachalas-aktivnaya-rabota-po-proektu-anti-Rossiya-35509439.html
https://ru.sputnik.md/20210903/putin-ob-otnosheniyakh-s-kievom-situatsiya-nenormalnaya-44450498.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков

Пресс-секретарь президента РФ заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной

15:02 05.09.2021
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Перейти в фотобанк
Песков также уточнил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с Владимиром Зеленским.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Россия подтверждает желание нормализовать отношения с Украиной. Об этом 5 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут "Известия".
Песков отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил представитель Кремля.
"Мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной", — подчеркнул Песков.
Говоря о возможных темах переговоров Путина и Зеленского, Песков заявил, что вопрос о принадлежности Крыма не может обсуждаться.
"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Также Песков прокомментировал прошедшую встречу Зеленского и президента США Джо Байдена. Представитель Кремля согласился с тезисом, что встречу двух лидеров можно назвать продолжением проекта "превращения Украины в анти-Россию".
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
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Путин: началась активная работа по проекту "анти-Россия"
13 июля, 23:00
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Он уточнил, что возможное вхождение Украины в НАТО является угрозой для России.
"Зеленский говорит: мы хотим, мы стремимся в НАТО. Американцы говорят: прекрасно, есть определенные условия, выполняйте — и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать. Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", — заключил Песков.
Ранее, 3 сентября, Путин выразил надежду на восстановление отношений Москвы и Киева в полном масштабе рано или поздно. Также, по словам главы государства, он очень рассчитывает на то, что однажды президент Украины приедет в Россию для дискуссии.
Владимир Путин - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
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Путин - об отношениях с Киевом: "ситуация ненормальная"
3 сентября, 11:50
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За день до этого первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президента России и украинского лидера идет на самом высоком уровне. Песков при этом указал, что Кремль и офис президента Украины не готовят встречу двух президентов.
Ранее, 12 июля, Путин заявил, что Украина становится западным проектом "анти-Россия", направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.
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