https://ru.sputnik.md/20210905/pyanyy-voditel-nasmert-sbil-20-letnego-muzhchinu-v-kantemire-44500735.html

Пьяный водитель насмерть сбил 20-летнего мужчину в Кантемире

Пьяный водитель насмерть сбил 20-летнего мужчину в Кантемире

Трагическая авария произошла в Кантемирском районе. И на этот раз причиной стали скорость и алкоголь. 05.09.2021, Sputnik Молдова

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авария

дтп

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В Кантемирском районе 20-летний мужчина погиб после наезда автомобиля. Как выяснила полиция, водитель был пьян. "Около 04.30 5 сентября в селе Кочулия Кантемирского района неизвестный на автомобиле Skoda Fabia сбил 20-летнего мужчину, который скончался на месте из-за полученных телесных повреждений. Водитель покинул место происшествия", - сообщает полиция. Согласно информации полицейских, водитель был быстро обнаружен. Им оказался 32-летний мужчина. При тестировании была установлена ​​концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,84 мг/л.

https://ru.sputnik.md/20210831/dtp-oknitsa-avto-vrezalos-zabor-monastyr-44361594.html

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2021

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авария, дтп, в молдове