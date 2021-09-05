https://ru.sputnik.md/20210905/pyanyy-voditel-nasmert-sbil-20-letnego-muzhchinu-v-kantemire-44500735.html
Пьяный водитель насмерть сбил 20-летнего мужчину в Кантемире
Пьяный водитель насмерть сбил 20-летнего мужчину в Кантемире
Трагическая авария произошла в Кантемирском районе. И на этот раз причиной стали скорость и алкоголь. 05.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-05T12:37+0300
2021-09-05T12:37+0300
2021-09-05T12:55+0300
авария
дтп
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В Кантемирском районе 20-летний мужчина погиб после наезда автомобиля. Как выяснила полиция, водитель был пьян. "Около 04.30 5 сентября в селе Кочулия Кантемирского района неизвестный на автомобиле Skoda Fabia сбил 20-летнего мужчину, который скончался на месте из-за полученных телесных повреждений. Водитель покинул место происшествия", - сообщает полиция. Согласно информации полицейских, водитель был быстро обнаружен. Им оказался 32-летний мужчина. При тестировании была установлена концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,84 мг/л.
https://ru.sputnik.md/20210831/dtp-oknitsa-avto-vrezalos-zabor-monastyr-44361594.html
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авария, дтп, в молдове
Пьяный водитель насмерть сбил 20-летнего мужчину в Кантемире
12:37 05.09.2021 (обновлено: 12:55 05.09.2021)
Трагическая авария произошла в Кантемирском районе. И на этот раз причиной стали скорость и алкоголь.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В Кантемирском районе 20-летний мужчина погиб после наезда автомобиля. Как выяснила полиция, водитель был пьян.
"Около 04.30 5 сентября в селе Кочулия Кантемирского района неизвестный на автомобиле Skoda Fabia сбил 20-летнего мужчину, который скончался на месте из-за полученных телесных повреждений. Водитель покинул место происшествия", - сообщает полиция.
Согласно информации полицейских, водитель был быстро обнаружен. Им оказался 32-летний мужчина. При тестировании была установлена концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,84 мг/л.