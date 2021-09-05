https://ru.sputnik.md/20210905/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-chut-teplee-i-dozhdi-44494705.html
Самый точный прогноз погоды: чуть теплее и дожди
Самый точный прогноз погоды: чуть теплее и дожди
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 05.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-05T07:00+0300
2021-09-05T07:00+0300
2021-09-05T07:00+0300
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе четвертого сентября: ночью от +8 до +10, днем от +18 до +20.С шестого сентября в республике постепенно начнет теплеть. Средняя температура в дневные часы составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +10 градусов. Седьмого сентября днем воздух прогреется до 24 градусов.Температурные показатели в Молдове продолжат расти и 10 сентября достигнут значения +27 градусов.Праздники и народные приметы5 сентября православные христиане вспоминают священномученика Луппа Солунского.На Руси в этот период созревала брусника, поэтому в народном календаре день получил название Лупп Брусничник. Эта ягода очень ценится своими лечебными свойствами, поэтому сбор брусники был обязательной традицией в каждой семье, обычно этим занимались женщины и дети.Полезную ягоду хозяйки мочили на зиму. Моченую бруснику использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов, блинов или десерта (добавляли мед или сахар). Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе; из листьев варили чай, помогающий при болезнях кишечника и печени.Также крестьяне по степени зрелости брусники судили о готовности овса к уборке. Если ягода зрелая и наливная, значит овес пора убирать.
https://ru.sputnik.md/20210901/endokrinolog-rasskazala-kak-ukrepit-immunitet-osenyu-44385347.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, погода
Самый точный прогноз погоды: чуть теплее и дожди
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе четвертого сентября: ночью от +8 до +10, днем от +18 до +20.
С шестого сентября в республике постепенно начнет теплеть. Средняя температура в дневные часы составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +10 градусов. Седьмого сентября днем воздух прогреется до 24 градусов.
Температурные показатели в Молдове продолжат расти и 10 сентября достигнут значения +27 градусов.
Праздники и народные приметы
5 сентября православные христиане вспоминают священномученика Луппа Солунского.
На Руси в этот период созревала брусника, поэтому в народном календаре день получил название Лупп Брусничник. Эта ягода очень ценится своими лечебными свойствами, поэтому сбор брусники был обязательной традицией в каждой семье, обычно этим занимались женщины и дети.
Полезную ягоду хозяйки мочили на зиму. Моченую бруснику использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов, блинов или десерта (добавляли мед или сахар). Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе; из листьев варили чай, помогающий при болезнях кишечника и печени.
Также крестьяне по степени зрелости брусники судили о готовности овса к уборке. Если ягода зрелая и наливная, значит овес пора убирать.