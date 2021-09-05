https://ru.sputnik.md/20210905/skandal-s-pridnestrovskimi-nomerami-byla-li-dogovorennost-mezhdu-kishinevom-i-kievom-44500130.html
Скандал с приднестровскими номерами: была ли договоренность между Кишиневом и Киевом?
Скандал с приднестровскими номерами: была ли договоренность между Кишиневом и Киевом?
Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал запрет въезда автомобилей с приднестровскими номерными знаками на территорию Украины и объяснил, как это может... 05.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-05T12:28+0300
2021-09-05T12:28+0300
2021-09-05T12:28+0300
приднестровье
номерные знаки
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 сентября - Sputnik. Корнелиу Чуря напомнил, что обращаясь к Кишиневу с просьбой отложить запрет на въезд на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами, власти пытались не допустить "взбалтывания воды". Кроме того, этим жестом правительство стремилось показать, что "не хочет конфликта с властями Приднестровья", - отметил эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Корнелиу Чуря считает, что если Киев сохранит жесткую позицию, отношения между Украиной и Республикой Молдова могут обостриться.Напоминаем, что с 1 сентября на Украине запрещен доступ к автомобилям с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова, и для транспортных средств с нейтральными номерными знаками.Правительство Кишинева попросило Киев отложить ограничение на несколько месяцев, а в пятницу заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправился в Приднестровье, чтобы встретиться с политическим представителем в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию из Тирасполя Виталием Игнатьевым.На встрече была достигнута договоренность упростить работу пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, где можно будет получить номерные знаки с нейтральными номерами.Москва призвала Киев соблюдать свои международные обязательства в области прав и свобод человека.В Приднестровье работают два пункта регистрации транспортных средств - в Тирасполе и Рыбнице, где можно получить номерные знаки с нейтральными номерами. Они начали работу 1 сентября 2018 года.
https://ru.sputnik.md/20210903/kulminskiy-edet-v-tiraspol-avtomobilnye-nomera---glavnaya-tema-44447877.html
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Анна Юрий
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Анна Юрий
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приднестровье, номерные знаки, в молдове
Скандал с приднестровскими номерами: была ли договоренность между Кишиневом и Киевом?
Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал запрет въезда автомобилей с приднестровскими номерными знаками на территорию Украины и объяснил, как это может повлиять на отношения между Кишиневом и Тирасполем.
КИШИНЕВ, 5 сентября - Sputnik.
Корнелиу Чуря напомнил, что обращаясь к Кишиневу с просьбой отложить запрет на въезд на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами, власти пытались не допустить "взбалтывания воды". Кроме того, этим жестом правительство стремилось показать, что "не хочет конфликта с властями Приднестровья", - отметил эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова
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"Это правда, что мы не знаем, не было ли никаких скрытых договоренностей между нашими властями и Киевом. Как мы видим, мы просили продлить крайний срок для автомобилей с приднестровскими номерами, чтобы они могли пересекать украинскую границу, но мы не знаем, не было ли никаких закулисных договоренностей, и мы не знаем реакции наших властей на решение, принятое Киевом - рады ли они, что Киев пошел на запрет? Или, наоборот, они озлоблены и хотят оспорить это решение", - отметил политолог в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.
Корнелиу Чуря считает, что если Киев сохранит жесткую позицию, отношения между Украиной и Республикой Молдова могут обостриться.
"Киев является сторонником жесткой линии по отношению к Приднестровью, потому что видит в Тирасполе верного союзника России, из-за этого решение Киева можно понять, и Кишинев, похоже, не возражает против этого. Такая политика Киева в отношении Кишинева и Тирасполя может в какой-то момент обострить отношения, если нынешнее правительство Республики Молдова не решит, что это много, что Киев ведет довольно агрессивную политику", - сказал политолог.
Напоминаем, что с 1 сентября на Украине запрещен доступ к автомобилям с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова, и для транспортных средств с нейтральными номерными знаками.
Правительство Кишинева попросило Киев отложить ограничение на несколько месяцев, а в пятницу заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправился в Приднестровье, чтобы встретиться с политическим представителем в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию из Тирасполя Виталием Игнатьевым.
На встрече была достигнута договоренность упростить работу пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, где можно будет получить номерные знаки с нейтральными номерами.
Москва призвала Киев соблюдать свои международные обязательства в области прав и свобод человека.
В Приднестровье работают два пункта регистрации транспортных средств - в Тирасполе и Рыбнице, где можно получить номерные знаки с нейтральными номерами. Они начали работу 1 сентября 2018 года.