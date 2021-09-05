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Смертельное ДТП в Комрате: водитель погиб на месте
14:30 05.09.2021 (обновлено: 14:46 05.09.2021)
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Полиция выясняет подробности случившегося.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В воскресенье в 10.00 в полицию Комрата поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-29 в районе села Ферапонтьевка.
"Предварительно было установлено, что автомобиль Opel Vectra, которым управлял 37-летний мужчина, вылетел с дороги, врезавшись в дерево на обочине", - сообщили в полиции.
В результате удара водитель погиб на месте. Другие обстоятельства возникновения ДТП устанавливаются.