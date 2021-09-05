https://ru.sputnik.md/20210905/smertelnoe-dtp-v-komrate-voditel-umer-na-meste-44503866.html

Смертельное ДТП в Комрате: водитель погиб на месте

Смертельное ДТП в Комрате: водитель погиб на месте

Полиция выясняет подробности случившегося. 05.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-05T14:30+0300

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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В воскресенье в 10.00 в полицию Комрата поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-29 в районе села Ферапонтьевка.В результате удара водитель погиб на месте. Другие обстоятельства возникновения ДТП устанавливаются.

комрат

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2021

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комрат, гагаузия, массовое дтп