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Смертельное ДТП в Комрате: водитель погиб на месте
Смертельное ДТП в Комрате: водитель погиб на месте
Полиция выясняет подробности случившегося. 05.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-05T14:30+0300
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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В воскресенье в 10.00 в полицию Комрата поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-29 в районе села Ферапонтьевка.В результате удара водитель погиб на месте. Другие обстоятельства возникновения ДТП устанавливаются.
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комрат, гагаузия, массовое дтп

Смертельное ДТП в Комрате: водитель погиб на месте

14:30 05.09.2021 (обновлено: 14:46 05.09.2021)
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© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.ChişinăuПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Полиция выясняет подробности случившегося.
КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В воскресенье в 10.00 в полицию Комрата поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-29 в районе села Ферапонтьевка.

"Предварительно было установлено, что автомобиль Opel Vectra, которым управлял 37-летний мужчина, вылетел с дороги, врезавшись в дерево на обочине", - сообщили в полиции.

В результате удара водитель погиб на месте. Другие обстоятельства возникновения ДТП устанавливаются.
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