https://ru.sputnik.md/20210905/ty-super-mariya-shumeyko-iz-moldovy-pokorila-serdtsa-zhyuri-44462852.html

"Ты супер!": Мария Шумейко из Молдовы покорила сердца жюри

"Ты супер!": Мария Шумейко из Молдовы покорила сердца жюри

Как выступила на Ты супер Мария Шумейко из Приднестровья

2021-09-05T23:20+0300

2021-09-05T23:20+0300

2021-09-05T23:12+0300

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конкурс нтв и sputnik "ты супер!"

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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Участница пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко выступила на международном вокальном шоу уже на первом концерте - 5 сентября. Анонс конкурса прозвучал накануне в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Судейская коллегия - а в нее вошли, по традиции, композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова - оценили вокальные данные Маши довольно высоко. Четыре зеленые кнопки - максимум из возможного - Маша получила практически единогласным решением жюри.Однако конкурс - это всегда случай, который и диктует итоговый результат. К сожалению, максимальная оценка не стала для Маши билетом в следующий этап конкурса. Но участница из Молдовы не унывает: за плечами девочки не один вокальный экзамен, и свою творческую дорогу она только-только начинает."Было классно, весело, прикольно", - ответила Маша на вопрос о своих эмоциях после выступления.По словам конкурсантки, четыре зеленых кнопки стали для нее большой неожиданностью. "Я думала, что у меня будет меньше (кнопок от жюри, - прим. ред.), но тут аж четыре!" - поделилась впечатлениями Мария. По ее словам, больше всего она переживала за оценку, которую даст ее выступлению композитор Игорь Крутой. Однако выступление на конкурсе стало для Маши несколько драматичным - и совсем не из-за оценок жюри. Дело в том, что она оказалась в шаге от исполнения своей мечты: увидеть свою биологическую мать. К сожалению, пока мечта в жизнь не воплотилась, но надежда окрепла: девочка познакомилась с тетей, которую не видела более 10 лет.Марии Шумейко 13 лет, она родом из села Парканы в Приднестровье. В два года девочка попала в детский дом, так как ее биологические отец и мать были лишены родительских прав. Позже Маша осиротела - скончался ее отец. У девочки есть две родные сестры, они часто созваниваются и видятся. Больше всего в своей жизни Маша мечтает увидеться с биологической матерью, хотя с большим уважением и теплотой относится к приемным родителям..Пением Маша занимается с 8 лет. Вначале училась эстрадному вокалу, затем перешла на академический. Дебют конкурсантки по классическому вокалу прошел в 2019 году, на конкурсе "Юный исполнитель Приднестровья". Мария участвовала многократно в разных, в том числе дистанционных международных вокальных конкурсах, девочка пробует себя в разных певческих жанрах. В числе кумиров юной артистки - настоящие корифеи: Монсеррат Кабалье, Мария Каллас, Лара Фабиан, Мария Биешу. Юбилейный, пятый сезон конкурса стартовал в воскресенье. Правила немного изменились: в юбилейном сезоне по-прежнему участвуют дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. Однако в этот раз вместе с ними на сцену шоу впервые выйдут ребята из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в пятом сезоне выступит 51 конкурсант. Проект охватил 4 страны: Россию, Белоруссию, Молдову и Узбекистан.Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты.Представители нашей страны и ранее выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Наша юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

https://ru.sputnik.md/20210904/ty-super-v-yubileynom-sezone-vokalnogo-konkursa-uchastvuet-mariya-shumeyko-iz-moldovy--44486729.html

https://ru.sputnik.md/20210903/yubileynyi-sezon-44465178.html

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Участница пятого сезона "Ты супер!" Мария Шумейко из Приднестровья Участница пятого сезона "Ты супер!" Мария Шумейко из Приднестровья 2021-09-05T23:20+0300 true PT1M07S

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в мире, молдова, конкурс нтв и sputnik "ты супер!"