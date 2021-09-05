https://ru.sputnik.md/20210905/ty-super-otkrytie-pyatogo-sezona-s-uchastiem-konkursantki-iz-moldovy-44501531.html

"Ты супер!": открытие пятого сезона с участием конкурсантки из Молдовы

"Ты супер!": открытие пятого сезона с участием конкурсантки из Молдовы

Видео открытие пятого сезона конкурса "Ты супер!"

2021-09-05T20:00+0300

2021-09-05T20:00+0300

2021-09-05T23:22+0300

видео

в мире

конкурс нтв и sputnik "ты супер!"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/05/44509696_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dffccbfb46f685299934b1199a6ef793.jpg

Марии Шумейко 13 лет, она родом из села Парканы в Приднестровье. За плечами у девочки - полная драматических событий биография: в два года она попала в интернат, но сейчас воспитывается приемными родителями. Юная певица прекрасно выступила на первом шоу нового сезона и получила от строгого жюри четыре зеленых кнопки! Однако таких счастливчиков оказалось несколько - жюри особо отметило высокий уровень подготовки участников юбилейного сезона. В итоге Мария Шумейко не прошла в следующий этап, однако домой она возвращается с целым багажом знаний и положительных эмоций. В этом году правила "Ты супер!" немного изменились: в юбилейном сезоне по-прежнему участвуют дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. Однако в этот раз вместе с ними на сцену шоу впервые выйдут ребята из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в пятом сезоне выступит 51 конкурсант. Проект охватил 4 страны: Россию, Белоруссию, Молдову и Узбекистан.В составе жюри – вновь композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова.Представители нашей страны и ранее выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Наша юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", видео