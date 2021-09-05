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В Черногории на фоне протестов прошла интронизация митрополита Иоанникия
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© Sputnik / Олег Иванов/
Церемонии предшествовали стычки протестующих с полицией, противники интронизации всю ночь блокировали въезд в старую столицу — Цетине.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Патриарх Сербский передал жезл митрополиту Черногорско-Приморскому Иоанникию, интронизация состоялась, передает РИА Новости.
Интронизация прошла в старой столице Черногории Цетине на фоне протестов, сопровождающихся насилием.
Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.
Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.
В воскресенье патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения с автоматическим оружием.
Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл.
"Наша церковь вас избрала. И c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть. Мы прибыли, чтобы совершить священный чин вашей интронизации на место архиерея этой богоспасаемой епархии… Вы поставлены здесь, чтобы примирять и сглаживать обострения", - сказал предстоятель СПЦ и призвал митрополита "благословлять тех, кто его оскорбляет и на него нападает". Трансляцию вело радио и телевидение Черногории.
Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл.
"Наша церковь вас избрала. И c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть. Мы прибыли, чтобы совершить священный чин вашей интронизации на место архиерея этой богоспасаемой епархии… Вы поставлены здесь, чтобы примирять и сглаживать обострения", - сказал предстоятель СПЦ и призвал митрополита "благословлять тех, кто его оскорбляет и на него нападает". Трансляцию вело радио и телевидение Черногории.
В ответ митрополит Иоанникий извинился за беспорядки, свидетелями которых стало духовенство, и сказал, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе".