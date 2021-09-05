https://ru.sputnik.md/20210905/v-chernogorii-na-fone-protestov-proshla-intronizatsiya-mitropolita-ioannikiya-44499403.html

В Черногории на фоне протестов прошла интронизация митрополита Иоанникия

В Черногории на фоне протестов прошла интронизация митрополита Иоанникия

В Черногории прошла интронизация митрополита Иоанникия

2021-09-05T15:32+0300

2021-09-05T15:32+0300

2021-09-05T15:32+0300

общество

в мире

религия

черногория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/05/44499443_0:0:2374:1336_1920x0_80_0_0_5d4ed620d855065068a451df014576af.jpg

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Патриарх Сербский передал жезл митрополиту Черногорско-Приморскому Иоанникию, интронизация состоялась, передает РИА Новости.Интронизация прошла в старой столице Черногории Цетине на фоне протестов, сопровождающихся насилием.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.В воскресенье патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения с автоматическим оружием.Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл."Наша церковь вас избрала. И c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть. Мы прибыли, чтобы совершить священный чин вашей интронизации на место архиерея этой богоспасаемой епархии… Вы поставлены здесь, чтобы примирять и сглаживать обострения", - сказал предстоятель СПЦ и призвал митрополита "благословлять тех, кто его оскорбляет и на него нападает". Трансляцию вело радио и телевидение Черногории.В ответ митрополит Иоанникий извинился за беспорядки, свидетелями которых стало духовенство, и сказал, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе".

https://ru.sputnik.md/20210905/mir-za-sutki-strelba-v-vashingtone-protest-protiv-mitropolita-i-robot-nadziratel-44494297.html

черногория

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, религия, черногория