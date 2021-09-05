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https://ru.sputnik.md/20210905/v-moskovskom-vuze-razrabotali-unikalnuyu-tekhnologiyu-pechati-organov-na-3d-printere-44505565.html
В московском вузе разработали уникальную технологию печати органов на 3D-принтере
В московском вузе разработали уникальную технологию печати органов на 3D-принтере
В Москве разработали технологию печати органов на 3D-принтере
2021-09-05T19:29+0300
2021-09-05T19:29+0300
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Уникальную технологию 3D-печати органов разработали студенты и преподаватели РХТУ имени Менделеева в Москве, пишет ФАН.В такие модели преобразуются трехмерные изображения органов, нуждающихся в замене. Изначально они получены благодаря возможностям современных томографов, рассказал один из авторов научных трудов, кандидат технических наук Павел Цыганков.Гель также создан на базе РХТУ имени Менделеева в Москве. Он изготовлен на основе водорослей. Предполагается, что организм не станет отторгать импланты, созданные на основе геля. Это возможно благодаря их составу. Пока не сообщается, когда разработка специалистов из Москвы найдет массовое применение.
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3D-принтер для печати крупных изделий для космоса
Презентация первого в России 3D-принтера для производства крупногабаритных металлических изделий размерами до трех кубических метров прошла на IV форуме молодых ученых U-NOVUS в Томске.
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в мире, наука

В московском вузе разработали уникальную технологию печати органов на 3D-принтере

19:29 05.09.2021
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© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПарк "Сириус" начал производство средств защиты для больниц в Сочи
Парк Сириус начал производство средств защиты для больниц в Сочи - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Артур Лебедев
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Технология применима для создания органов, нуждающихся в замене.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Уникальную технологию 3D-печати органов разработали студенты и преподаватели РХТУ имени Менделеева в Москве, пишет ФАН.
© Ruptly
В такие модели преобразуются трехмерные изображения органов, нуждающихся в замене. Изначально они получены благодаря возможностям современных томографов, рассказал один из авторов научных трудов, кандидат технических наук Павел Цыганков.
"При этом мы модернизировали бюджетный 3D-принтер под специальный гель для печати изделий сложной формы", — отметил специалист.
Гель также создан на базе РХТУ имени Менделеева в Москве. Он изготовлен на основе водорослей. Предполагается, что организм не станет отторгать импланты, созданные на основе геля. Это возможно благодаря их составу. Пока не сообщается, когда разработка специалистов из Москвы найдет массовое применение.
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