https://ru.sputnik.md/20210905/v-moskovskom-vuze-razrabotali-unikalnuyu-tekhnologiyu-pechati-organov-na-3d-printere-44505565.html

В московском вузе разработали уникальную технологию печати органов на 3D-принтере

В московском вузе разработали уникальную технологию печати органов на 3D-принтере

В Москве разработали технологию печати органов на 3D-принтере

2021-09-05T19:29+0300

2021-09-05T19:29+0300

2021-09-05T19:29+0300

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Уникальную технологию 3D-печати органов разработали студенты и преподаватели РХТУ имени Менделеева в Москве, пишет ФАН.В такие модели преобразуются трехмерные изображения органов, нуждающихся в замене. Изначально они получены благодаря возможностям современных томографов, рассказал один из авторов научных трудов, кандидат технических наук Павел Цыганков.Гель также создан на базе РХТУ имени Менделеева в Москве. Он изготовлен на основе водорослей. Предполагается, что организм не станет отторгать импланты, созданные на основе геля. Это возможно благодаря их составу. Пока не сообщается, когда разработка специалистов из Москвы найдет массовое применение.

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3D-принтер для печати крупных изделий для космоса Презентация первого в России 3D-принтера для производства крупногабаритных металлических изделий размерами до трех кубических метров прошла на IV форуме молодых ученых U-NOVUS в Томске. 2021-09-05T19:29+0300 true PT0M52S

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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