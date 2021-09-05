https://ru.sputnik.md/20210905/vlad-lisovets-raskryl-sekret-modnykh-prichesok-etoy-oseni-44508669.html

Влад Лисовец раскрыл секрет модных причесок этой осени

Влад Лисовец раскрыл секрет модных причесок этой осени

Влад Лисовец посоветовал модные прически осень-2021

2021-09-05T20:45+0300

2021-09-05T20:45+0300

2021-09-05T20:45+0300

общество

в мире

россия

стилист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/05/44508640_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_70492d45cc2d6848b121b16c94d2418e.jpg

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Наступившей осенью пришла мода на челки — короткие, удлиненные, "шторки", а также на небрежные прически, рассказал российский модный эксперт Влад Лисовец, пишет ФАН.Он уточнил, что в нынешнем сезоне возвращается мода нулевых, когда многие носили "обросшие" стрижки, зачесанные на лицо. Лисовец привел в пример образ британского рок-музыканта Мика Джаггера."Надуманные", по выражению стилиста, укладки тоже делать не нужно: это "прошлый век". Если ваша прическа говорит о походе в салон, то это не модно. Лисовец порекомендовал красить волосы в неяркий блонд, выбирать пепельные оттенки.Сохраняется тренд на натуральный цвет волос, но они должны быть чистыми и выглядеть здоровыми. По мнению эксперта, женщины не должны обращать внимания на советы из Instagram, потому что там выкладывают отретушированные картинки. В реальности добиться таких цветов невозможно.Зато иностранные звезды могут быть хорошим ориентиром. Многие из них не приемлют ретушь фотографий, поскольку это обман подписчиков, подытожил Влад Лисовец

https://ru.sputnik.md/20190212/Kak-sozdat-svadebnuyu-prichesku-i-makiyazh-pokazali-v-Baku-24644339.html

https://ru.sputnik.md/20210412/foto-derzost-i-epatazh-kak-proshla-nedelya-mody-v-madride-34326689.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, стилист