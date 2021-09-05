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https://ru.sputnik.md/20210905/vlad-lisovets-raskryl-sekret-modnykh-prichesok-etoy-oseni-44508669.html
Влад Лисовец раскрыл секрет модных причесок этой осени
Влад Лисовец раскрыл секрет модных причесок этой осени
Влад Лисовец посоветовал модные прически осень-2021
2021-09-05T20:45+0300
2021-09-05T20:45+0300
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Наступившей осенью пришла мода на челки — короткие, удлиненные, "шторки", а также на небрежные прически, рассказал российский модный эксперт Влад Лисовец, пишет ФАН.Он уточнил, что в нынешнем сезоне возвращается мода нулевых, когда многие носили "обросшие" стрижки, зачесанные на лицо. Лисовец привел в пример образ британского рок-музыканта Мика Джаггера."Надуманные", по выражению стилиста, укладки тоже делать не нужно: это "прошлый век". Если ваша прическа говорит о походе в салон, то это не модно. Лисовец порекомендовал красить волосы в неяркий блонд, выбирать пепельные оттенки.Сохраняется тренд на натуральный цвет волос, но они должны быть чистыми и выглядеть здоровыми. По мнению эксперта, женщины не должны обращать внимания на советы из Instagram, потому что там выкладывают отретушированные картинки. В реальности добиться таких цветов невозможно.Зато иностранные звезды могут быть хорошим ориентиром. Многие из них не приемлют ретушь фотографий, поскольку это обман подписчиков, подытожил Влад Лисовец
https://ru.sputnik.md/20190212/Kak-sozdat-svadebnuyu-prichesku-i-makiyazh-pokazali-v-Baku-24644339.html
https://ru.sputnik.md/20210412/foto-derzost-i-epatazh-kak-proshla-nedelya-mody-v-madride-34326689.html
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в мире, россия, стилист

Влад Лисовец раскрыл секрет модных причесок этой осени

20:45 05.09.2021
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© Sputnik / Виталий БелоусовСтилист Владислав Лисовец во время интервью.
Стилист Владислав Лисовец во время интервью. - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
Известный российский стилист и эксперт в области моды рассказал, как лучше постричься в наступившем сезоне.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Наступившей осенью пришла мода на челки — короткие, удлиненные, "шторки", а также на небрежные прически, рассказал российский модный эксперт Влад Лисовец, пишет ФАН.
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Он уточнил, что в нынешнем сезоне возвращается мода нулевых, когда многие носили "обросшие" стрижки, зачесанные на лицо. Лисовец привел в пример образ британского рок-музыканта Мика Джаггера.

"Ровные срезы — это очень немодно сейчас. Также в тренде остается каре, но не идеально уложенное, а неопрятное. Как будто свои волнистые волосы", — поделился он в беседе с "Вечерней Москвой".

"Надуманные", по выражению стилиста, укладки тоже делать не нужно: это "прошлый век". Если ваша прическа говорит о походе в салон, то это не модно. Лисовец порекомендовал красить волосы в неяркий блонд, выбирать пепельные оттенки.
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Сохраняется тренд на натуральный цвет волос, но они должны быть чистыми и выглядеть здоровыми. По мнению эксперта, женщины не должны обращать внимания на советы из Instagram, потому что там выкладывают отретушированные картинки. В реальности добиться таких цветов невозможно.
Зато иностранные звезды могут быть хорошим ориентиром. Многие из них не приемлют ретушь фотографий, поскольку это обман подписчиков, подытожил Влад Лисовец
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