https://ru.sputnik.md/20210905/zaraznyy-smartfon-ekspert-nazvala-bolezni-kotorye-mozhno-podkhvatit-cherez-gadzhet-44497461.html
Заразный смартфон: эксперт назвала болезни, которые можно подхватить через гаджет
Заразный смартфон: эксперт назвала болезни, которые можно подхватить через гаджет
Чем можно заразиться через смартфон или мобильный
2021-09-05T18:00+0300
2021-09-05T18:00+0300
2021-09-05T18:00+0300
общество
в мире
смартфон
зараза
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. На поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов, рассказала агентству "Прайм" врач-инфекционист "СМ-Клиника" Наталья Очинская, ссылаясь на результаты исследования британского Университета Суррея.Как пишет РИА Новости, ученые взяли смывы с гаджетов обычных людей и выяснили, что смартфоны — настоящие рассадники опасных бактерий.Бактерии могут вызвать целый ряд серьезных заболеваний. Например, кожные и кишечные инфекции, пневмонии и менингит. По этой причине инфекционист советует раз в день чистить поверхность смартфона.Для этого подойдут антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, спирт или специальные средства для дезинфекции устройств, сказала врач. Перед протиркой нужно отключить телефон от сети. Важно не допускать попадания чистящих средств внутрь корпуса, заключила эксперт.
https://ru.sputnik.md/20181008/bakterii-radioaktivnye-othody-22348679.html
https://ru.sputnik.md/20210902/snouden-lichnye-dannye-44428825.html
https://ru.sputnik.md/20201125/ekspert-rasskazal-chem-opasny-smartfony-s-bolshim-ekranom-32629843.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, смартфон, зараза
Заразный смартфон: эксперт назвала болезни, которые можно подхватить через гаджет
Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через мобильный телефон.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik.
На поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов, рассказала агентству "Прайм
" врач-инфекционист "СМ-Клиника
" Наталья Очинская, ссылаясь на результаты исследования британского Университета Суррея.
Как пишет РИА Новости
, ученые взяли смывы с гаджетов обычных людей и выяснили, что смартфоны — настоящие рассадники опасных бактерий.
"В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза", — рассказала врач.
Бактерии могут вызвать целый ряд серьезных заболеваний. Например, кожные и кишечные инфекции, пневмонии и менингит. По этой причине инфекционист советует раз в день чистить поверхность смартфона.
Для этого подойдут антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, спирт или специальные средства для дезинфекции устройств, сказала врач. Перед протиркой нужно отключить телефон от сети. Важно не допускать попадания чистящих средств внутрь корпуса, заключила эксперт.