https://ru.sputnik.md/20210905/zaraznyy-smartfon-ekspert-nazvala-bolezni-kotorye-mozhno-podkhvatit-cherez-gadzhet-44497461.html

Заразный смартфон: эксперт назвала болезни, которые можно подхватить через гаджет

Заразный смартфон: эксперт назвала болезни, которые можно подхватить через гаджет

Чем можно заразиться через смартфон или мобильный

2021-09-05T18:00+0300

2021-09-05T18:00+0300

2021-09-05T18:00+0300

общество

в мире

смартфон

зараза

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. На поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов, рассказала агентству "Прайм" врач-инфекционист "СМ-Клиника" Наталья Очинская, ссылаясь на результаты исследования британского Университета Суррея.Как пишет РИА Новости, ученые взяли смывы с гаджетов обычных людей и выяснили, что смартфоны — настоящие рассадники опасных бактерий.Бактерии могут вызвать целый ряд серьезных заболеваний. Например, кожные и кишечные инфекции, пневмонии и менингит. По этой причине инфекционист советует раз в день чистить поверхность смартфона.Для этого подойдут антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, спирт или специальные средства для дезинфекции устройств, сказала врач. Перед протиркой нужно отключить телефон от сети. Важно не допускать попадания чистящих средств внутрь корпуса, заключила эксперт.

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https://ru.sputnik.md/20201125/ekspert-rasskazal-chem-opasny-smartfony-s-bolshim-ekranom-32629843.html

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в мире, смартфон, зараза