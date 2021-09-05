https://ru.sputnik.md/20210905/zhozep-borrel-nazval-talibov-neizbezhnymi-sobesednikami-44501818.html
Жозеп Боррель назвал талибов "неизбежными собеседниками"
Жозеп Боррель назвал талибов "неизбежными собеседниками"
Жозеп Боррель назвал талибов "неизбежными собеседниками"
2021-09-05T17:31+0300
2021-09-05T17:31+0300
2021-09-05T17:31+0300
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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает представителей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) неизбежными собеседниками и выступает за обеспечение присутствия Евросоюза в Афганистане, передает РИА Новости.По словам главы дипломатии ЕС, присутствие в стране необходимо для того, чтобы Евросоюз не оттеснили другие державы. Боррель отметил, что уровень диалога с движением будет зависеть от восприимчивости талибов к условиям Евросоюза. "ЕС увеличит гуманитарную помощь в четыре раза. Возобновление экономической помощи будет связано... с уважением прав человека, в частности, прав женщин", - добавил глава дипломатии ЕС.В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
https://ru.sputnik.md/20210831/taliby-vmeshalis-v-vybory-vo-frantsii-i-germanii-44371665.html
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в мире, европа, афганистан
Жозеп Боррель назвал талибов "неизбежными собеседниками"
Глава дипломатии ЕС также выступает за обеспечение присутствия Евросоюза в Афганистане.
КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает представителей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) неизбежными собеседниками и выступает за обеспечение присутствия Евросоюза в Афганистане, передает РИА Новости
.
"Мы должны общаться с талибами... Речь идет не о признании их правительства или принятии их мировоззрения... Но талибы - неизбежные собеседники, и нам нужно обеспечить присутствие в Кабуле", - приводит слова Борреля издание Journal du Dimanche.
По словам главы дипломатии ЕС, присутствие в стране необходимо для того, чтобы Евросоюз не оттеснили другие державы. Боррель отметил, что уровень диалога с движением будет зависеть от восприимчивости талибов к условиям Евросоюза. "ЕС увеличит гуманитарную помощь в четыре раза. Возобновление экономической помощи будет связано... с уважением прав человека, в частности, прав женщин", - добавил глава дипломатии ЕС.
В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.