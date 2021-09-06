https://ru.sputnik.md/20210906/avto-pridnestrvoskie-nomera-44523683.html
Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября
Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября
Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября
2021-09-06T14:06+0300
2021-09-06T14:06+0300
2021-09-06T14:06+0300
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам. "Внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать содействие гражданам, желающим вернуться в Приднестровье транзитом через территорию Украины", – добавили в МИД. Как отметили в ведомстве, в случае возникновения сложностей следует обращаться по электронному адресу office@mid.gospmr.org, а также по возможности указывать контактные данные для получения консультаций и помощи.
https://ru.sputnik.md/20210901/blokada-ukraina-44396023.html
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Юлия Липовая
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в молдове, приднестровье, украина, молдова
Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября
Внешнеполитическое ведомство Приднестровья сообщило о возможности въезда на территорию Украины авто с приднестровскими номерами.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам.
"Внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать содействие гражданам, желающим вернуться в Приднестровье транзитом через территорию Украины", – добавили в МИД.
Как отметили в ведомстве, в случае возникновения сложностей следует обращаться по электронному адресу office@mid.gospmr.org, а также по возможности указывать контактные данные для получения консультаций и помощи.