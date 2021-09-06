https://ru.sputnik.md/20210906/avto-pridnestrvoskie-nomera-44523683.html

Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября

Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября

Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября

2021-09-06T14:06+0300

2021-09-06T14:06+0300

2021-09-06T14:06+0300

общество

в молдове

приднестровье

украина

молдова

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам. "Внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать содействие гражданам, желающим вернуться в Приднестровье транзитом через территорию Украины", – добавили в МИД. Как отметили в ведомстве, в случае возникновения сложностей следует обращаться по электронному адресу office@mid.gospmr.org, а также по возможности указывать контактные данные для получения консультаций и помощи.

https://ru.sputnik.md/20210901/blokada-ukraina-44396023.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, приднестровье, украина, молдова