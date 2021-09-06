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Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября
Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября
Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября
2021-09-06T14:06+0300
2021-09-06T14:06+0300
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приднестровье
украина
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам. "Внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать содействие гражданам, желающим вернуться в Приднестровье транзитом через территорию Украины", – добавили в МИД. Как отметили в ведомстве, в случае возникновения сложностей следует обращаться по электронному адресу office@mid.gospmr.org, а также по возможности указывать контактные данные для получения консультаций и помощи.
https://ru.sputnik.md/20210901/blokada-ukraina-44396023.html
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Юлия Липовая
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в молдове, приднестровье, украина, молдова

Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября

14:06 06.09.2021
36
© Sputnik / Rodion ProcaВарница
Варница - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Внешнеполитическое ведомство Приднестровья сообщило о возможности въезда на территорию Украины авто с приднестровскими номерами.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам.
"Внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать содействие гражданам, желающим вернуться в Приднестровье транзитом через территорию Украины", – добавили в МИД.
Перекресток в Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
Общество
"Не допустить блокаду": Украина не пускает машины с приднестровскими номерами
1 сентября, 17:15
2120
Как отметили в ведомстве, в случае возникновения сложностей следует обращаться по электронному адресу office@mid.gospmr.org, а также по возможности указывать контактные данные для получения консультаций и помощи.
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