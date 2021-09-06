https://ru.sputnik.md/20210906/churya-pobeda-genprokuratury-prineset-v-stranu-bolshe-demokratii-44510896.html

Чуря: победа Генпрокуратуры принесет в страну больше демократии

Чуря: победа Генпрокуратуры принесет в страну больше демократии

Политический обозреватель Корнелиу Чуря оценил шансы участников "войны" за прокуратуру. 06.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-06T07:30+0300

2021-09-06T07:30+0300

2021-09-06T07:30+0300

прокуратура

корнелиу чуря

политика

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Ни одно правительство в Республике Молдова не действовало без контроля над Генеральной прокуратурой. Об этом заявил политический обозреватель Корнелиу Чуря в радиостудии Sputnik Молдова.Что касается шансов участников "войны", связанной с Генпрокуратурой, Чуря говорит, что все выводы будут сделаны только после того, как "драка" закончится. Он говорит, что теперь это предмет, на который нацелен не только политический класс, но и обычный человек.Чуря упомянул, что, к сожалению, ни Майя Санду, ни правительство, ни ее политики не являются исключением из этого сценария. Он также говорит, что весь институт прокуратуры попал под политический удар, и если Стояногло будет сопротивляться и сможет защищать институт, это принесет свои плоды.

https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

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прокуратура, корнелиу чуря