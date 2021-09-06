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Чуря: победа Генпрокуратуры принесет в страну больше демократии
Чуря: победа Генпрокуратуры принесет в страну больше демократии
Политический обозреватель Корнелиу Чуря оценил шансы участников "войны" за прокуратуру. 06.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-06T07:30+0300
2021-09-06T07:30+0300
прокуратура
корнелиу чуря
политика
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Ни одно правительство в Республике Молдова не действовало без контроля над Генеральной прокуратурой. Об этом заявил политический обозреватель Корнелиу Чуря в радиостудии Sputnik Молдова.Что касается шансов участников "войны", связанной с Генпрокуратурой, Чуря говорит, что все выводы будут сделаны только после того, как "драка" закончится. Он говорит, что теперь это предмет, на который нацелен не только политический класс, но и обычный человек.Чуря упомянул, что, к сожалению, ни Майя Санду, ни правительство, ни ее политики не являются исключением из этого сценария. Он также говорит, что весь институт прокуратуры попал под политический удар, и если Стояногло будет сопротивляться и сможет защищать институт, это принесет свои плоды.
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
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прокуратура, корнелиу чуря

Чуря: победа Генпрокуратуры принесет в страну больше демократии

07:30 06.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Политический обозреватель Корнелиу Чуря оценил шансы участников "войны" за прокуратуру.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Ни одно правительство в Республике Молдова не действовало без контроля над Генеральной прокуратурой. Об этом заявил политический обозреватель Корнелиу Чуря в радиостудии Sputnik Молдова.
Что касается шансов участников "войны", связанной с Генпрокуратурой, Чуря говорит, что все выводы будут сделаны только после того, как "драка" закончится. Он говорит, что теперь это предмет, на который нацелен не только политический класс, но и обычный человек.
"Стоит учитывать характер и упорство генерального прокурора, с одной стороны, и, в то же время, готовность властей взять под свой контроль пост генерального прокурора. Ни одно правительство в Молдове, будь то пророссийское или прозападное, не может жить без контроля над Генпрокуратурой ", - отметил эксперт.
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Чуря упомянул, что, к сожалению, ни Майя Санду, ни правительство, ни ее политики не являются исключением из этого сценария. Он также говорит, что весь институт прокуратуры попал под политический удар, и если Стояногло будет сопротивляться и сможет защищать институт, это принесет свои плоды.
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